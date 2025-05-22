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Жилой комплекс Casa del Mare Project

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$315,106
BTC
3.7481246
ETH
196.4552334
USDT
311 540.5385365
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Описание Описание
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ID: 26641
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Испытайте роскошь, как никогда прежде

Вы будете жить в великолепном районе с его удобством транспортировки, обеспечиваемым близостью к аэропорту, идеальным расстоянием до Кирении и расположением Casa del Mare прямо у моря.
Здесь жизнь — это незабываемые впечатления от моря, солнца, песка, праздников и смеха с видом на синие виды Средиземного моря.

Casa del Mare предлагает уникальный, эксклюзивный и радостный образ жизни, где каждая деталь тщательно продумана для получения наилучшего средиземноморского опыта. Жизнь здесь — это воплощение моря, песка и солнца в сочетании с изысканностью, мир, где максимальный комфорт и релаксация — это реальность. Проще говоря, вы будете наслаждаться жизнью во всей ее красе в Casa del Mare.

Эсентепе, который выделяется своими уникальными природными красотами, исторической текстурой, пляжами, возможностями для развлечений и идеальным расположением, — это великолепный средиземноморский город. Это также идеальный выбор для тех, кто хочет плавать, загорать и заниматься водными видами спорта на его золотых пляжах с видом на бирюзовые воды Средиземного моря. В ресторанах и кафе вдоль пляжа вы можете попробовать свежие морепродукты
и местные деликатесы, а также блюда интернациональной кухни. Благодаря всем этим особенностям Эсентепе является подходящим местом не только для проживания, но и для незабываемого отпуска и предлагает развлечения, подходящие для всех возрастов.

Ищете роскошный средиземноморский отдых, который является воплощением стиля и комфорта? Casa del Mare может похвастаться потрясающими домами для отдыха,
студиями, пентхаусами-студиями, домиками с бассейном 1+1, пентхаусами 1+1, лофтами 1+1, пентхаусами 1+1, пентхаусами 2+1, пентхаусами 2+1 с бассейном,
роскошными виллами и гостиничными номерами — все с потрясающим видом на море, который поразит вас. Если вы ищете идеальное место для
отдыха и расслабления или хотите насладиться самым роскошным отдыхом, Casa del Mare — идеальное место. Наш проект, нацеленный на предоставление наилучшего комфортного жилого пространства и средиземноморского образа жизни, призван помочь вам создать незабываемые воспоминания.

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

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Жилой комплекс Casa del Mare Project
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$315,106
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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