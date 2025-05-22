Жилой комплекс Casa del Mare Project

Испытайте роскошь, как никогда прежде

Вы будете жить в великолепном районе с его удобством транспортировки, обеспечиваемым близостью к аэропорту, идеальным расстоянием до Кирении и расположением Casa del Mare прямо у моря.

Здесь жизнь — это незабываемые впечатления от моря, солнца, песка, праздников и смеха с видом на синие виды Средиземного моря.

Casa del Mare предлагает уникальный, эксклюзивный и радостный образ жизни, где каждая деталь тщательно продумана для получения наилучшего средиземноморского опыта. Жизнь здесь — это воплощение моря, песка и солнца в сочетании с изысканностью, мир, где максимальный комфорт и релаксация — это реальность. Проще говоря, вы будете наслаждаться жизнью во всей ее красе в Casa del Mare.

Эсентепе, который выделяется своими уникальными природными красотами, исторической текстурой, пляжами, возможностями для развлечений и идеальным расположением, — это великолепный средиземноморский город. Это также идеальный выбор для тех, кто хочет плавать, загорать и заниматься водными видами спорта на его золотых пляжах с видом на бирюзовые воды Средиземного моря. В ресторанах и кафе вдоль пляжа вы можете попробовать свежие морепродукты

и местные деликатесы, а также блюда интернациональной кухни. Благодаря всем этим особенностям Эсентепе является подходящим местом не только для проживания, но и для незабываемого отпуска и предлагает развлечения, подходящие для всех возрастов.

Ищете роскошный средиземноморский отдых, который является воплощением стиля и комфорта? Casa del Mare может похвастаться потрясающими домами для отдыха,

студиями, пентхаусами-студиями, домиками с бассейном 1+1, пентхаусами 1+1, лофтами 1+1, пентхаусами 1+1, пентхаусами 2+1, пентхаусами 2+1 с бассейном,

роскошными виллами и гостиничными номерами — все с потрясающим видом на море, который поразит вас. Если вы ищете идеальное место для

отдыха и расслабления или хотите насладиться самым роскошным отдыхом, Casa del Mare — идеальное место. Наш проект, нацеленный на предоставление наилучшего комфортного жилого пространства и средиземноморского образа жизни, призван помочь вам создать незабываемые воспоминания.