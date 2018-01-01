Lapta Marina Houses

ID: CP-682
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта
- Расстояние до моря -1500M
- Расстояние до Лефкоша - 45 км
- Аэропорт Эрджан - 25 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+0 - 60 m2
1+1 - 71 m2
1+1 Пентхаус - 133 м2
2+1 - 104 m2
2+1 Пентхаус - 182 м2
3+1 - 141 m2
3+1 Пентхаус - 240 м2
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 328 m2
5+2 - 611 m2
6+2 - 725 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Март 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн 1 - переливной бассейн (875 м2)
Бассейн 2 (250 м2)
Мини-аквапарк (в бассейне 1)
Крытый плавательный бассейн с подогревом
Мини-маркет
Тренажерный зал
Сауна
Ресторан/кафе
Крытая игровая зона
Открытая детская игровая площадка
Салон красоты / парикмахерская
Офис управления
Ресепшн
Лифт в NOVA Center
Условия оплаты:
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О Кипре/Кирении/Лапте
Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра Гирне, а также здесь курсируют микроавтобусы.