Lapta Marina Houses

Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

от €159,110

60–328 м² 6

ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта - Расстояние до моря -1500M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 60 m2 1+1 - 71 m2 1+1 Пентхаус - 133 м2 2+1 - 104 m2 2+1 Пентхаус - 182 м2 3+1 - 141 m2 3+1 Пентхаус - 240 м2 ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 328 m2 5+2 - 611 m2 6+2 - 725 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Март 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн 1 - переливной бассейн (875 м2) Бассейн 2 (250 м2) Мини-аквапарк (в бассейне 1) Крытый плавательный бассейн с подогревом Мини-маркет Тренажерный зал Сауна Ресторан/кафе Крытая игровая зона Открытая детская игровая площадка Салон красоты / парикмахерская Офис управления Ресепшн Лифт в NOVA Center Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении/Лапте Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра Гирне, а также здесь курсируют микроавтобусы.