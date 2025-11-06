Жилой комплекс Turtle Bay Village

Turtle Bay Village — курортный комплекс на побережье Эсентепе 🌴🌊

Turtle Bay Village — масштабный жилой комплекс на северном побережье Кипра, расположенный в живописном районе Эсентепе, всего примерно в 200 метрах от моря.

Комплекс находится рядом с одним из лучших гольф-клубов острова — Korineum Golf & Country Club (18 лунок) и всего в нескольких минутах езды от курортного города Кирения (Гирне).

🏖 200 м до побережья

🏝 ~800 м до оборудованного песчаного пляжа и набережной 5 км

⛳ 500 м до Korineum Golf & Country Club

🏨 Рядом престижные отели Elexus и Acapulco

🏙 5 минут до Кирении

---

🌿 О проекте

Комплекс занимает территорию около 12 гектаров и является одним из самых крупных жилых проектов на северном побережье Кипра.

На территории расположены:

• 100 двухэтажных таунхаусов и вилл

• 411 апартаментов с 2 и 3 спальнями

• просторные пентхаусы с roof-террасами

Квартиры на первом этаже имеют удобный выход в сад и к бассейнам, а апартаменты на втором этаже дополнены просторными террасами на крыше.

Ландшафт комплекса выполнен в авторском стиле: зеленые сады, декоративные водоемы и ручьи создают атмосферу настоящего курорта.

---

🌴 Особенности комплекса

✔ полностью готовый комплекс

✔ широкий выбор апартаментов и пентхаусов

✔ виды на море

✔ развитая курортная инфраструктура

✔ управляющая компания с сервисом аренды

✔ высокий арендный потенциал

Turtle Bay Village идеально подходит как для отдыха у моря, так и для инвестиции.

---

🏝 Инфраструктура комплекса

🌿 Ландшафтные сады

🏊 7 плавательных бассейнов

🍽 Рестораны, бары и кафе

🎠 Детская площадка

🎾 2 теннисных корта

🏀 Баскетбольная площадка

🏐 Волейбольная площадка

🏋️ Тренажерный зал

🧖 SPA

🧖‍♂️ Баня и сауна

⛳ Мини-гольф

🛒 Магазин

👕 Химчистка и прачечная

🚗 Парковочные места

Turtle Bay Village — это гармония природы, моря и курортной инфраструктуры, создающая идеальные условия для жизни, отдыха и инвестиций на Северном Кипре. 🌊✨