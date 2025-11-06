Жилой комплекс Turtle Bay Village

Turtle Bay Village — курортный комплекс на побережье Эсентепе 🌴🌊
Turtle Bay Village — масштабный жилой комплекс на северном побережье Кипра, расположенный в живописном районе Эсентепе, всего примерно в 200 метрах от моря.
Комплекс находится рядом с одним из лучших гольф-клубов острова — Korineum Golf & Country Club (18 лунок) и всего в нескольких минутах езды от курортного города Кирения (Гирне).
🏖 200 м до побережья
🏝 ~800 м до оборудованного песчаного пляжа и набережной 5 км
⛳ 500 м до Korineum Golf & Country Club
🏨 Рядом престижные отели Elexus и Acapulco
🏙 5 минут до Кирении
---
🌿 О проекте
Комплекс занимает территорию около 12 гектаров и является одним из самых крупных жилых проектов на северном побережье Кипра.
На территории расположены:
• 100 двухэтажных таунхаусов и вилл
• 411 апартаментов с 2 и 3 спальнями
• просторные пентхаусы с roof-террасами
Квартиры на первом этаже имеют удобный выход в сад и к бассейнам, а апартаменты на втором этаже дополнены просторными террасами на крыше.
Ландшафт комплекса выполнен в авторском стиле: зеленые сады, декоративные водоемы и ручьи создают атмосферу настоящего курорта.
---
🌴 Особенности комплекса
✔ полностью готовый комплекс
✔ широкий выбор апартаментов и пентхаусов
✔ виды на море
✔ развитая курортная инфраструктура
✔ управляющая компания с сервисом аренды
✔ высокий арендный потенциал
Turtle Bay Village идеально подходит как для отдыха у моря, так и для инвестиции.
---
🏝 Инфраструктура комплекса
🌿 Ландшафтные сады
🏊 7 плавательных бассейнов
🍽 Рестораны, бары и кафе
🎠 Детская площадка
🎾 2 теннисных корта
🏀 Баскетбольная площадка
🏐 Волейбольная площадка
🏋️ Тренажерный зал
🧖 SPA
🧖♂️ Баня и сауна
⛳ Мини-гольф
🛒 Магазин
👕 Химчистка и прачечная
🚗 Парковочные места
Turtle Bay Village — это гармония природы, моря и курортной инфраструктуры, создающая идеальные условия для жизни, отдыха и инвестиций на Северном Кипре. 🌊✨