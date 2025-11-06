  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилой комплекс Turtle Bay Village

Жилой комплекс Turtle Bay Village

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$178,678






* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
ID: 34015
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.03.2026

Местонахождение


  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Turtle Bay Village — курортный комплекс на побережье Эсентепе 🌴🌊

Turtle Bay Village — масштабный жилой комплекс на северном побережье Кипра, расположенный в живописном районе Эсентепе, всего примерно в 200 метрах от моря.

Комплекс находится рядом с одним из лучших гольф-клубов острова — Korineum Golf & Country Club (18 лунок) и всего в нескольких минутах езды от курортного города Кирения (Гирне).

🏖 200 м до побережья
🏝 ~800 м до оборудованного песчаного пляжа и набережной 5 км
⛳ 500 м до Korineum Golf & Country Club
🏨 Рядом престижные отели Elexus и Acapulco
🏙 5 минут до Кирении

---

🌿 О проекте

Комплекс занимает территорию около 12 гектаров и является одним из самых крупных жилых проектов на северном побережье Кипра.

На территории расположены:

100 двухэтажных таунхаусов и вилл
411 апартаментов с 2 и 3 спальнями
• просторные пентхаусы с roof-террасами

Квартиры на первом этаже имеют удобный выход в сад и к бассейнам, а апартаменты на втором этаже дополнены просторными террасами на крыше.

Ландшафт комплекса выполнен в авторском стиле: зеленые сады, декоративные водоемы и ручьи создают атмосферу настоящего курорта.

---

🌴 Особенности комплекса

✔ полностью готовый комплекс
✔ широкий выбор апартаментов и пентхаусов
✔ виды на море
✔ развитая курортная инфраструктура
✔ управляющая компания с сервисом аренды
✔ высокий арендный потенциал

Turtle Bay Village идеально подходит как для отдыха у моря, так и для инвестиции.

---

🏝 Инфраструктура комплекса

🌿 Ландшафтные сады
🏊 7 плавательных бассейнов
🍽 Рестораны, бары и кафе
🎠 Детская площадка
🎾 2 теннисных корта
🏀 Баскетбольная площадка
🏐 Волейбольная площадка
🏋️ Тренажерный зал
🧖 SPA
🧖‍♂️ Баня и сауна
⛳ Мини-гольф
🛒 Магазин
👕 Химчистка и прачечная
🚗 Парковочные места

Turtle Bay Village — это гармония природы, моря и курортной инфраструктуры, создающая идеальные условия для жизни, отдыха и инвестиций на Северном Кипре. 🌊✨

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

