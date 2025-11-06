Жилой комплекс Elite Park Villas

Elite Park Villas — это камерный комплекс премиальных вилл в одном из лучших районов Кирении (Girne). Проект создан для тех, кто ценит приватность, комфорт и высокий уровень жизни, а также рассматривает недвижимость как надёжную инвестицию 💼✨

Всего 5 отдельных вилл на участке 3 124 м² — максимум уединения и минимум соседей.

📍 Локация

Комплекс расположен в городе Кирения (Girne):

600 м до пляжа 🌊

300 м до American University (GAU) 🎓

2,5 км до центра города

30 км до аэропорта Эрджан ✈️

Идеальное сочетание: близость к инфраструктуре и при этом спокойная, престижная атмосфера.

🏡 О виллах

Каждая вилла — это:

Планировка 4+1

Общая площадь: 304 м²

2 этажа

Частный бассейн 🏊‍♂️

2 парковочных места 🚗🚗

Участок с садом от 196 до 282 м²

Пространство продумано до мелочей:

Гостиная, объединённая с кухней — 96 м²

Терраса 1 — 26 м²

Терраса 2 — 47 м²

3 отдельные спальни

Master bedroom 27,7 м² с собственной джакузи 🛁

3 ванные комнаты

Гардеробная

Зона свободной планировки (кабинет, спортзал или хобби-комната)

✨ Оснащение и отделка

Виллы передаются с чистовой отделкой и включают:

Оборудованные ванные комнаты

Кухонные шкафы

3 единицы бытовой техники

Кондиционеры в каждой комнате

Система тёплого пола

Камин 🔥

CCTV-камеры

Видеодомофон

Алюминиевые оконные рамы и стеклянный фасад

Современные инженерные решения

Высокое качество строительства и внимание к деталям делают проект действительно премиальным.

🏋️‍♂️ Инфраструктура комплекса

На территории предусмотрены:

Фитнес-центр

Детская площадка 👶

Elite Park Villas — это гармоничное сочетание уюта частного дома, современного дизайна и удобного расположения в самом сердце Кирении.

Идеальный вариант как для проживания, так и для инвестиции в престижную недвижимость Северного Кипра 🌟