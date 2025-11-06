Жилой комплекс Elite Park Villas

Elite Park Villas — это камерный комплекс премиальных вилл в одном из лучших районов Кирении (Girne). Проект создан для тех, кто ценит приватность, комфорт и высокий уровень жизни, а также рассматривает недвижимость как надёжную инвестицию 💼✨
Всего 5 отдельных вилл на участке 3 124 м² — максимум уединения и минимум соседей.
📍 Локация
Комплекс расположен в городе Кирения (Girne):
600 м до пляжа 🌊
300 м до American University (GAU) 🎓
2,5 км до центра города
30 км до аэропорта Эрджан ✈️
Идеальное сочетание: близость к инфраструктуре и при этом спокойная, престижная атмосфера.
🏡 О виллах
Каждая вилла — это:
Планировка 4+1
Общая площадь: 304 м²
2 этажа
Частный бассейн 🏊♂️
2 парковочных места 🚗🚗
Участок с садом от 196 до 282 м²
Пространство продумано до мелочей:
Гостиная, объединённая с кухней — 96 м²
Терраса 1 — 26 м²
Терраса 2 — 47 м²
3 отдельные спальни
Master bedroom 27,7 м² с собственной джакузи 🛁
3 ванные комнаты
Гардеробная
Зона свободной планировки (кабинет, спортзал или хобби-комната)
✨ Оснащение и отделка
Виллы передаются с чистовой отделкой и включают:
Оборудованные ванные комнаты
Кухонные шкафы
3 единицы бытовой техники
Кондиционеры в каждой комнате
Система тёплого пола
Камин 🔥
CCTV-камеры
Видеодомофон
Алюминиевые оконные рамы и стеклянный фасад
Современные инженерные решения
Высокое качество строительства и внимание к деталям делают проект действительно премиальным.
🏋️♂️ Инфраструктура комплекса
На территории предусмотрены:
Фитнес-центр
Детская площадка 👶
Elite Park Villas — это гармоничное сочетание уюта частного дома, современного дизайна и удобного расположения в самом сердце Кирении.
Идеальный вариант как для проживания, так и для инвестиции в престижную недвижимость Северного Кипра 🌟