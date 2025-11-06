  1. Realting.com
  Северный Кипр
  Girne Belediyesi
  Жилой комплекс Elite Park Villas

Жилой комплекс Elite Park Villas

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,37 млн
НДС
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
22
ID: 33321
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Северный Кипр
  Район
    Кирения
  Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Elite Park Villas — это камерный комплекс премиальных вилл в одном из лучших районов Кирении (Girne). Проект создан для тех, кто ценит приватность, комфорт и высокий уровень жизни, а также рассматривает недвижимость как надёжную инвестицию 💼✨

Всего 5 отдельных вилл на участке 3 124 м² — максимум уединения и минимум соседей.

 

📍 Локация

Комплекс расположен в городе Кирения (Girne):

  • 600 м до пляжа 🌊

  • 300 м до American University (GAU) 🎓

  • 2,5 км до центра города

  • 30 км до аэропорта Эрджан ✈️

Идеальное сочетание: близость к инфраструктуре и при этом спокойная, престижная атмосфера.

 

🏡 О виллах

Каждая вилла — это:

  • Планировка 4+1

  • Общая площадь: 304 м²

  • 2 этажа

  • Частный бассейн 🏊‍♂️

  • 2 парковочных места 🚗🚗

  • Участок с садом от 196 до 282 м²

 

Пространство продумано до мелочей:

  • Гостиная, объединённая с кухней — 96 м²

  • Терраса 1 — 26 м²

  • Терраса 2 — 47 м²

  • 3 отдельные спальни

  • Master bedroom 27,7 м² с собственной джакузи 🛁

  • 3 ванные комнаты

  • Гардеробная

  • Зона свободной планировки (кабинет, спортзал или хобби-комната)

 

✨ Оснащение и отделка

Виллы передаются с чистовой отделкой и включают:

  • Оборудованные ванные комнаты

  • Кухонные шкафы

  • 3 единицы бытовой техники

  • Кондиционеры в каждой комнате

  • Система тёплого пола

  • Камин 🔥

  • CCTV-камеры

  • Видеодомофон

  • Алюминиевые оконные рамы и стеклянный фасад

  • Современные инженерные решения

Высокое качество строительства и внимание к деталям делают проект действительно премиальным.

 

🏋️‍♂️ Инфраструктура комплекса

На территории предусмотрены:

  • Фитнес-центр

  • Детская площадка 👶

 

Elite Park Villas — это гармоничное сочетание уюта частного дома, современного дизайна и удобного расположения в самом сердце Кирении.
Идеальный вариант как для проживания, так и для инвестиции в престижную недвижимость Северного Кипра 🌟

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

