  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Bella Villa

Bella Villa

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,26 млн
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Eden Garden
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€113,016
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/ Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€204,933
Жилой квартал Eden Garden 3 *
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,579
Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€497,958
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€93,603
Вы просматриваете
Bella Villa
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,26 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,684
Агентство: GP real estate
Жилой комплекс BLUE LAGUNA
Жилой комплекс BLUE LAGUNA
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€161,530
Сдача в: 2023
ЖК “BLUE LAGUNA” - это современный жилой комплекс-эксклюзив, расположенный в живописном уголке Северного Кипра в 150 м от моря! Находится в нескольких шагах от полностью оснащенного, превосходного песчаного пляжа с захватывающим видом на море и горы. Апартаменты  с полным оснащением в окружении благоухающих садов и Аква Клубом - это настоящее украшение Северного Кипра. Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой и всеми аксессуарами, обязательно-встроенная кухня, шкафы в спальнях, проведена система кондиционирования. Инфраструктура комплекса: аквапарк (площадью 400м2) бассейны нескольких видов водные виды спорта, включая хранилище для инвентаря детский клуб спортивные зоны,фитнес центр как для групповых занятий так и для инд - ных расслабляющий СПА детский  Аква Клуб рестораны, бары, супермаркеты и т.д. Преимущества комплекса: гибкий план платежей  Первоначальный взнос на стройку 30% и на построенный 50% на все виды жилья Срок рассрочки на готовое 24мес., на стройку до 72 мес. гарантированная аренда 8% годовых до 3х лет на отдельные виды жилья. стандартный пакет комплектации квартиры. пакет по дизайнерской отделке за дополнительную плату.   Комплекс предлагает следующие апартаменты: Студия два вида планировок. С-2: салон + ниша, роскошная кухня, ванная комната, санузел, окна с двойным остеклением,терраса. R-3 без ниши. 1+1 три вида планировок. Входит: салон, 1 спальня, роскошная кухня, ванная комната, санузел, окна с двойным остеклением,терраса. 2+2 три  вида планировок. Входит: салон, 2 спальни, роскошная кухня, 2 ванных комнат,2 санузла, окна с двойным остеклением,терраса.   План оплаты на готовое жилье: 50% - первоначальный взнос 50% - беспроцентная рассрочка на 24 месяцев   План оплаты на строящееся жилье: 30% - первоначальный взнос 70% - беспроцентная рассрочка на срок до 80 месяцев в зависимости от срока готовности и вида жилья.  
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира-пентхаус на Кипре/Иске
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира-пентхаус на Кипре/Иске
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€371,542
Площадь 85 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-640 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -550 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 85м2 (Пентхаус) СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места Система водяного отопления Инфраструктура кондиционеров Пожарный извещатель Лифт Зоны барбекю для пентхаусов  Центральный спутник   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Длинный пляж ИскелеВ регионе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одно преимущество района Лонг-Бич Искеле заключается в том, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.
Realting.com
Перейти