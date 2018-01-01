Bella Villa

Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2023
ЖК “BLUE LAGUNA” - это современный жилой комплекс-эксклюзив,
расположенный в живописном уголке Северного Кипра в 150 м от моря!
Находится в нескольких шагах от полностью оснащенного, превосходного песчаного пляжа с захватывающим видом на море и горы. Апартаменты с полным оснащением в окружении благоухающих садов и Аква Клубом - это настоящее украшение Северного Кипра.
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой и всеми аксессуарами, обязательно-встроенная кухня, шкафы в спальнях, проведена система кондиционирования.
Инфраструктура комплекса:
аквапарк (площадью 400м2)
бассейны нескольких видов
водные виды спорта, включая хранилище для инвентаря
детский клуб
спортивные зоны,фитнес центр как для групповых занятий так и для инд - ных
расслабляющий СПА
детский Аква Клуб
рестораны, бары, супермаркеты и т.д.
Преимущества комплекса:
гибкий план платежей
Первоначальный взнос на стройку 30% и на построенный 50% на все виды жилья
Срок рассрочки на готовое 24мес., на стройку до 72 мес.
гарантированная аренда 8% годовых до 3х лет на отдельные виды жилья.
стандартный пакет комплектации квартиры.
пакет по дизайнерской отделке за дополнительную плату.
Комплекс предлагает следующие апартаменты:
Студия два вида планировок. С-2: салон + ниша, роскошная кухня, ванная комната, санузел, окна с двойным остеклением,терраса. R-3 без ниши.
1+1 три вида планировок. Входит: салон, 1 спальня, роскошная кухня, ванная комната, санузел, окна с двойным остеклением,терраса.
2+2 три вида планировок. Входит: салон, 2 спальни, роскошная кухня, 2 ванных комнат,2 санузла, окна с двойным остеклением,терраса.
План оплаты на готовое жилье:
50% - первоначальный взнос
50% - беспроцентная рассрочка на 24 месяцев
План оплаты на строящееся жилье:
30% - первоначальный взнос
70% - беспроцентная рассрочка на срок до 80 месяцев в зависимости от срока готовности и вида жилья.