Коттеджный посёлок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы

Alpino Island – эксклюзивные виллы с панорамным видом на море и горы
Локация: Лапта
400 метров до моря
Панорамные виды на море и горы
Прямой выход на прогулочную набережную протяженностью 5 км
10 км до Кирении
О проекте
Alpino Island – это уникальный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра, на границе поселков Лапта и Каршияка. В состав комплекса входят 17 вилл:
11 отдельно стоящих вилл
6 таунхаусов
Все дома построены вокруг масштабного бассейна площадью 980 м². У каждой виллы есть собственный выход к воде и частная территория. В центре бассейна расположены островки с зонами отдыха, баром и джакузи, к которым ведут элегантные деревянные мостики.
Срок сдачи: IV квартал 2025 года
Параметры недвижимости
Конфигурация: 2+1 или 3+1 (выбор планировки на этапе строительства)
Жилая площадь: 128 м²
Терраса на крыше: 48 м²
Личный сад: 46–168 м²
Барбекю-зона на крыше
Гамак в бассейне у каждой виллы
Финансовые условия
Безвозвратный депозит: £5000 (бронирование на 1 месяц)
Первоначальный взнос: 40%
Беспроцентная рассрочка на 36 месяцев
Возможность перепродажи после 100% оплаты
Техническое оснащение
Умная планировка с просторными комнатами
Первый этаж: гостиная с кухней, гостевой санузел
В планировке 2+1 предусмотрена отдельная прачечная
Открытый стеклянный камин (обзор с 4 сторон)
Барбекю на крыше
Немецкая сантехника Grohe
Немецкие окна Rehau
Центральная вакуумная система (установка шланга и центрального блока самостоятельно)
Инфраструктура для теплых водяных полов (газовый или электрический котел устанавливается самостоятельно)
Подготовленные коммуникации для VRF-системы кондиционирования (наружные блоки устанавливаются самостоятельно)
Инфраструктура и благоустройство
Закрытая территория комплекса
Ландшафтный дизайн
Бассейн 980 м² с искусственным островом и джакузи
Мини-бар и зоны отдыха у бассейна
Зона барбекю на крыше каждой виллы
Alpino Island – это сочетание современной архитектуры, роскошных видов и продуманной инфраструктуры. Виллы идеально подходят как для комфортного проживания, так и для инвестиционных целей.