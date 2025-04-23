  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Коттеджный посёлок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы

Коттеджный посёлок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$269,874
BTC
3.2100948
ETH
168.2547913
USDT
266 820.0149291
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
23
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25545
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Alpino Island – эксклюзивные виллы с панорамным видом на море и горы


Локация: Лапта

  • 400 метров до моря

  • Панорамные виды на море и горы

  • Прямой выход на прогулочную набережную протяженностью 5 км

  • 10 км до Кирении

О проекте

Alpino Island – это уникальный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра, на границе поселков Лапта и Каршияка. В состав комплекса входят 17 вилл:

  • 11 отдельно стоящих вилл

  • 6 таунхаусов

Все дома построены вокруг масштабного бассейна площадью 980 м². У каждой виллы есть собственный выход к воде и частная территория. В центре бассейна расположены островки с зонами отдыха, баром и джакузи, к которым ведут элегантные деревянные мостики.

Срок сдачи: IV квартал 2025 года

Параметры недвижимости

  • Конфигурация: 2+1 или 3+1 (выбор планировки на этапе строительства)

  • Жилая площадь: 128 м²

  • Терраса на крыше: 48 м²

  • Личный сад: 46–168 м²

  • Барбекю-зона на крыше

  • Гамак в бассейне у каждой виллы

Финансовые условия

  • Безвозвратный депозит: £5000 (бронирование на 1 месяц)

  • Первоначальный взнос: 40%

  • Беспроцентная рассрочка на 36 месяцев

  • Возможность перепродажи после 100% оплаты

Техническое оснащение

  • Умная планировка с просторными комнатами

  • Первый этаж: гостиная с кухней, гостевой санузел

  • В планировке 2+1 предусмотрена отдельная прачечная

  • Открытый стеклянный камин (обзор с 4 сторон)

  • Барбекю на крыше

  • Немецкая сантехника Grohe

  • Немецкие окна Rehau

  • Центральная вакуумная система (установка шланга и центрального блока самостоятельно)

  • Инфраструктура для теплых водяных полов (газовый или электрический котел устанавливается самостоятельно)

  • Подготовленные коммуникации для VRF-системы кондиционирования (наружные блоки устанавливаются самостоятельно)

Инфраструктура и благоустройство

  • Закрытая территория комплекса

  • Ландшафтный дизайн

  • Бассейн 980 м² с искусственным островом и джакузи

  • Мини-бар и зоны отдыха у бассейна

  • Зона барбекю на крыше каждой виллы

Alpino Island – это сочетание современной архитектуры, роскошных видов и продуманной инфраструктуры. Виллы идеально подходят как для комфортного проживания, так и для инвестиционных целей.

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
Все новости
Похожие комплексы
Вилла Уютный дом мечты в Боазе
Богази, Северный Кипр
от
$440,424
Вилла Боазтепе
Ахериту, Северный Кипр
от
$366,768
Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/Бахчелер
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$565,450
Вилла Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени
Карми, Северный Кипр
от
$395,272
Вилла 4 Вилла Квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$1,02 млн
Вы просматриваете
Коттеджный посёлок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$269,874
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$573,783
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Площадь 390 м²
1 объект недвижимости 1
Продается 3-ёх комнатная вилла 390м2 с частным бассейном в 400м от моря ! 🌊 Уникальная возможность стать владельцем роскошной 3-комнатной виллы с частным бассейном всего в 400 метрах от моря! О проекте 🏡 THE ONE – это эксклюзивный комплекс из 19 резиденций, расположенный в престижно…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Вилла
Вилла
Ватилакас, Северный Кипр
от
$339,756
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Характеристики виллы: Площадь участка: 850 м2 - достаточно для создания своего сада или зоны отдыха Жилая площадь: 180 м2 4 просторные спальни 2 санузла (один с ванной). Можно добавить 3 санузел собственный бассейн 4* 7.5 м Изумительные виды на море и горы 🌟 Локация, кот…
Агентство
Surkon estate
Оставить заявку
Вилла
Вилла
Ватилакас, Северный Кипр
от
$943,767
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Характеристики виллы: Площадь участка: 850 м2 - достаточно для создания своего сада или зоны отдыха Жилая площадь: 180 м2 4 просторные спальни 2 санузла (один с ванной). Можно добавить 3 санузел собственный бассейн 4*7.5 м Изумительные виды на море и горы 🌟 Локация, кото…
Агентство
Surkon estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Почти 5000 разрешений на покупку недвижимости для иностранцев – Северный Кипр становится все интереснее инвесторам
14.11.2023
Почти 5000 разрешений на покупку недвижимости для иностранцев – Северный Кипр становится все интереснее инвесторам
Показать все публикации