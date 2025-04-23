Коттеджный посёлок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы

Alpino Island – эксклюзивные виллы с панорамным видом на море и горы



Локация: Лапта

400 метров до моря

Панорамные виды на море и горы

Прямой выход на прогулочную набережную протяженностью 5 км

10 км до Кирении

О проекте

Alpino Island – это уникальный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра, на границе поселков Лапта и Каршияка. В состав комплекса входят 17 вилл:

11 отдельно стоящих вилл

6 таунхаусов

Все дома построены вокруг масштабного бассейна площадью 980 м². У каждой виллы есть собственный выход к воде и частная территория. В центре бассейна расположены островки с зонами отдыха, баром и джакузи, к которым ведут элегантные деревянные мостики.

Срок сдачи: IV квартал 2025 года

Параметры недвижимости

Конфигурация: 2+1 или 3+1 (выбор планировки на этапе строительства)

Жилая площадь: 128 м²

Терраса на крыше: 48 м²

Личный сад: 46–168 м²

Барбекю-зона на крыше

Гамак в бассейне у каждой виллы

Финансовые условия

Безвозвратный депозит: £5000 (бронирование на 1 месяц)

Первоначальный взнос: 40%

Беспроцентная рассрочка на 36 месяцев

Возможность перепродажи после 100% оплаты

Техническое оснащение

Умная планировка с просторными комнатами

Первый этаж: гостиная с кухней, гостевой санузел

В планировке 2+1 предусмотрена отдельная прачечная

Открытый стеклянный камин (обзор с 4 сторон)

Барбекю на крыше

Немецкая сантехника Grohe

Немецкие окна Rehau

Центральная вакуумная система (установка шланга и центрального блока самостоятельно)

Инфраструктура для теплых водяных полов (газовый или электрический котел устанавливается самостоятельно)

Подготовленные коммуникации для VRF-системы кондиционирования (наружные блоки устанавливаются самостоятельно)

Инфраструктура и благоустройство

Закрытая территория комплекса

Ландшафтный дизайн

Бассейн 980 м² с искусственным островом и джакузи

Мини-бар и зоны отдыха у бассейна

Зона барбекю на крыше каждой виллы

Alpino Island – это сочетание современной архитектуры, роскошных видов и продуманной инфраструктуры. Виллы идеально подходят как для комфортного проживания, так и для инвестиционных целей.