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Del Mar

Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,579
;
5
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Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра

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Del Mar
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,579
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Площадь 320 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-658 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -250M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 ПЕНТХАУС - 320 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Садовая зона Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
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Резиденция располагает пышным зеленым садом, бассейнами для взрослых и детей, фонтаном, круглосуточным видеонаблюдением. Оплата 30% - первоначальный взнос 70% - рассрочка без процентов на 84 месяца Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 300 метрах от песчаного пляжа.
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