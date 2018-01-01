  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Azure Villas

Azure Villas

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€453,211
;
Azure Villas
1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€115,543
Жилой квартал Blueberry
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€126,211
Жилой квартал The Residence
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€172,048
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Кирения
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€255,314
Жилой квартал Natulux
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€218,000
Вы просматриваете
Azure Villas
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€453,211
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Dolce Vita
Жилой квартал Dolce Vita
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€166,369
Сдача в: 2026
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€860,527
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€273,119
Площадь 90 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-629 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле - Расстояние до моря -400 м - Супермаркеты 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 78 - 90m2 1 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Тренажерный зал Парная Магазины Банк Сауна Турецкая баня Условия оплаты:  Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре/Искеле: На востоке Северного Кипра, у самых красивых кристаллических вод Средиземного моря, расположен город Искеле с его нетронутыми природными красотами, культурными и историческими памятниками первых веков, служащими музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах. Обзорный тур в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.
Realting.com
Перейти