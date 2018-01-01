Azure Villas

ID: CP-629
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле
- Расстояние до моря -400 м
- Супермаркеты 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 78 - 90m2
1 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Тренажерный зал
Парная
Магазины
Банк
Сауна
Турецкая баня
Условия оплаты:
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О Кипре/Искеле:
На востоке Северного Кипра, у самых красивых кристаллических вод Средиземного моря, расположен город Искеле с его нетронутыми природными красотами, культурными и историческими памятниками первых веков, служащими музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
Обзорный тур в режиме онлайн:
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