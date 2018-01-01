Azure Villas

Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра

от €273,119

90 м² 1

Сдача в: 2024

ID: CP-629 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле - Расстояние до моря -400 м - Супермаркеты 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 78 - 90m2 1 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Тренажерный зал Парная Магазины Банк Сауна Турецкая баня Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре/Искеле: На востоке Северного Кипра, у самых красивых кристаллических вод Средиземного моря, расположен город Искеле с его нетронутыми природными красотами, культурными и историческими памятниками первых веков, служащими музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах. Обзорный тур в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.