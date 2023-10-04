Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Dali

Жильё в Dali, Кипр

квартиры
17
дома
4
21 объект найдено
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Агиос Тихонас - Лимассол, площадью …
€800,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 131 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 101 кв.м.м…
€783,060
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 137 м²
Продается квартира с четырьмя спальнями в провинции Гермасогея - Лимассол, площадью 135 м². …
€797,310
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Продается в стадии строительства четырехкомнатная квартира в провинции Гермасогея - Лимассол…
€791,190
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Роскошная квартира в пентхаусе с тремя спальнями на продажу с садом на крыше в Пантеоне - пр…
€780,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
€235,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
€235,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 2
Площадь 102 м²
Продается двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, с 82 кв.м.м. крытые и…
€255,000
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 256 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
€800,000
Комната 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 282 м²
For sale a detached five bedroom luxury house in Germasogia - Limassol province, with 319 sq…
€800,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 2
Площадь 117 м²
Продается двухкомнатная квартира в Фанеромени - провинция Ларнака. Он имеет 93 кв.м. крытые …
€264,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в районе Арадиппу - Ларнака, площадью 180 к…
€265,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Продается трехкомнатная квартира на целый этаж с садом на крыше в Джермасогии - провинция Ли…
€800,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с теплыми полами в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с теплыми полами
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 2
Площадь 112 м²
Two bedroom apartment for sale under construction in Dasoupoli - Nicosia province, with 83 s…
€235,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с теплыми полами в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с теплыми полами
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 2
Площадь 112 м²
Продается двухкомнатная квартира в стадии строительства в Дасуполи - провинция Никосия, с 83…
€245,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 2
Площадь 101 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 79 т.м. крытые интерьер…
€235,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Строящаяся трехкомнатная квартира в пентхаусе с садом на крыше для продажи в центре города -…
€790,000
Коттедж 4 комнаты с двором, с садом, с подвалом в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 4 комнаты с двором, с садом, с подвалом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 280 м²
Resale four bedroom detached house for sale in Agia Fila - Limassol province, with 280 sq.m.…
€800,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
For sale resale detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca district, with 180 s…
€240,000
Квартира 2 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с кладовой в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с кладовой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 2
Площадь 156 м²
 
€816,000
Квартира 2 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с кладовой в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 2 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с кладовой
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 2
Площадь 156 м²
 
€780,000

Параметры недвижимости в Dali, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти