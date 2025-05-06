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Жильё в Ypsonas Municipality, Кипр

квартиры
195
дома
34
229 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/3
Последняя грядущая разработка призвана предложить непревзойденную роскошь и комфорт. Располо…
$322,690
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$322,690
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1
Современные апартаменты в современном жилом проекте в Ипсонасе, Лимассол Добро пожаловать в…
$311,368
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2
Современные апартаменты в современном жилом проекте в Ипсонасе, Лимассол Добро пожаловать в…
$317,029
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$311,368
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English, Русский
Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$317,029
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Квартира 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 3
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$520,833
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$328,351
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Эта резиденция воплощает в себе сочетание изысканной эстетики и функциональности, которая ра…
$283,062
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Премиальные функции и спецификации Итальянские кухни - элегантные, функциональные и построен…
$322,690
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Эта резиденция воплощает в себе сочетание изысканной эстетики и функциональности, которая ра…
$192,482
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 2
Этот проект представляет собой современный двухэтажный жилой дом, расположенный в Ипсонасе, …
$260,417
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
4-bedroom house in the village of Ypsonas. Ypsonas is a very attractive place to stay with a…
$646,021
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Этаж 3
Один линейный комплекс из 8 роскошных домов. Каждый дом уникален по-своему. Все они состоят …
$509,511
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3
2+ спальная квартира на крыше-3-го этажа с удивительным видом на море из окна кухни и альфам…
$384,964
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/3
Эта резиденция тщательно разработана, чтобы предложить просторные, инновационные и функциона…
$283,062
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Ипсонасе, Лимассол. Основные характеристики Большой участо…
$1,03 млн
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Резиденция предназначена для предоставления просторных, функциональных и революционных апарт…
$326,087
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Этот проект представляет собой современный двухэтажный жилой дом, расположенный в Ипсонасе, …
$271,739
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Luxurious 4-bedroom villa with a sea view situated in Ypsonas area of Limassol city. The hou…
$1,26 млн
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 107 м²
$203,995
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
A new development located in Ypsonas area of Limassol. Located very close to the only mall c…
$702,959
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 2
Это уникальный проект, который сочетает в себе архитектурное совершенство, красоту природы и…
$566,123
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Резиденция предназначена для предоставления просторных, функциональных и революционных апарт…
$314,764
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Расположенный в тихом семейном районе в Лимассоле, этот эксклюзивный проект имеет два элеган…
$560,462
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Квартира 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Красивый современный проект, спроектированный с исключительной архитектурой и изысканным вку…
$308,416
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Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новое жилое здание, расположенное в перспективной деревне района Ипсонас. Идеальное располож…
$291,911
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Detached 4 bedroom villa for sale in Ypsonas area, Limassol. The villa has a swimming pool, …
$2,28 млн
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Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Этот новый жилой дом предлагает апартаменты с одной и двумя спальнями, расположенные в готов…
$225,317
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Two bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in Kolossi - Li…
$185,183
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