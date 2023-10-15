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Жильё в Polis Chrysochous, Кипр

Полис
10
60 объектов найдено
Вилла 5 спален в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 5 спален
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
This freshly renovated stone bungalow in Droushia village sets a new standard in eco-friendl…
€1,80 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Полис, Кипр
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 541 м²
Современные резиденции, расположенные на песчаных пляжах Лачи в Полис Хрисохус. Комплекс сос…
€1,85 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Полис, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Красивый прибрежный загородный комплекс, который предлагает идеальную недвижимость для прода…
€494,000
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Полис, Кипр
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 541 м²
 Современные резиденции, расположенные на песчаных пляжах Лачи в Полис Хрисохус. Комплекс с…
€1,85 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Полис, Кипр
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
 Вилла находится в живописной деревне Аргака. Комплекс состоит из вилл с 4 спальнями на прод…
€506,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Полис, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Гарний заміський комплекс на узбережжі, 3- та 4- спальні вілли на продаж в районі Поліса, по…
€494,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 5
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
€583,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 3
Меблированные апартаменты и виллы рядом с гольф-клубом и природным парком, Полис, Кипр Пред…
€150,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с panoramic windows в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с panoramic windows
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Меблированная вилла в спокойном районе, рядом с морем, Полис, Кипр Предлагаются виллы с дер…
€479,000
Квартира 2 спальни с общественным бассейном, с солнечными панелями, с marble internal staircases в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни с общественным бассейном, с солнечными панелями, с marble internal staircases
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Удобства: Два больших жилых бассейна, оборудованных шезлонгами, зонтиками и мощеными зонами …
€180,000
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens в Полис, Кипр
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens
Полис, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Удобства: Два больших жилых бассейна, оборудованных шезлонгами, зонтиками и мощеными зонами …
€190,000
Таунхаус 3 спальни с Double Glazing, с солнечными панелями, с Landscaped Grounds в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 3 спальни с Double Glazing, с солнечными панелями, с Landscaped Grounds
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Удобства: Ориентирован около 2 больших открытых бассейнов для жителей, асфальтированный внут…
€250,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Продроми, Кипр
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Продроми, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€125,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Идеальное расположение данного 2-спального углового Танхауса обусловлено пешей доступностью …
€125,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€567,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€494,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€615,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€568,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€523,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€544,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€523,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€615,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€605,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€541,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€532,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€596,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000

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