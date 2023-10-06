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Жильё в Пафос, Кипр
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833 объекта найдено
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
190 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€545,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€535,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€430,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€380,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
90 м²
Небольшой блок квартир в самом центре Като Пафоса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа и вс…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
225 м²
1
Продается квартира с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Пафосе, в выдающемся проекте, всего…
€558,800
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
110 м²
1
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу является частью нового проекта в Паф…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
80 м²
1
Квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу является частью нового проекта в Паф…
€349,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3
133 м²
Продается вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, идеально расположенная в Гробницах Коро…
€367,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
77 м²
3
Этот современный проект представляет собой исключительный блок элитных квартир, расположенны…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Пафос, Кипр
4
240 м²
Эта удивительная новая квартира является частью проекта из 8 квартир, расположенных в центре…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
3
107 м²
Предлагается на продажу новый пентхаус с 3 спальнями общей площадью 31489 кв.м с частной тер…
€603,520
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
127 м²
Добро пожаловать в современный и уютный жилой комплекс, удобно расположенный в центре Пафоса…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
189 м²
Откройте для себя новый уровень жизни, где выдающийся дизайн и непревзойденный комфорт объед…
€413,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
1
103 м²
Добро пожаловать в современный и уютный жилой комплекс, удобно расположенный в центре Пафоса…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
2
72 м²
Испытайте роскошную жизнь и комфорт в новом жилом комплексе в Пафосе. Эти элегантные резиден…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
110 м²
Откройте для себя новый уровень жизни, где выдающийся дизайн и непревзойденный комфорт объед…
€264,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
150 м²
Добро пожаловать в ваш опыт жизни на побережье мечты в сердце Пафоса. Этот жилой комплекс пр…
€635,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
81 м²
Испытайте непревзойденное удобство и роскошь в новом жилом проекте, расположенном в самом се…
€485,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
132 м²
Испытайте непревзойденное удобство и роскошь в новом жилом проекте, расположенном в самом се…
€405,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
100 м²
Добро пожаловать в ваш опыт жизни на побережье мечты в сердце Пафоса. Этот жилой комплекс пр…
€359,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
1
68 м²
Испытайте непревзойденное удобство и роскошь в новом жилом проекте, расположенном в самом се…
€275,000
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Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
1
96 м²
Эта изысканная роскошная квартира с двумя спальнями предлагает роскошный опыт проживания. По…
€290,000
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Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
165 м²
Это эксклюзивное закрытое здание с современными виллами и таунхаусами расположено в Конии, п…
€770,000
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Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
151 м²
Это эксклюзивное закрытое здание с современными виллами и таунхаусами расположено в Конии, п…
€664,000
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Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
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