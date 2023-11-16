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Жильё в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр

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16 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пиргос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном рядом с пляжем, Пиргос, Кипр Предлагаются просторные кварти…
€975,000
Квартира 2 спальни в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Квартира 2 спальни
koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Добро пожаловать в эту необыкновенную роскошную квартиру с 2 спальнями, занимающую более 100…
€1,35 млн
Квартира 3 спальни в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Добро пожаловать в эту роскошную квартиру с 3 спальнями, предлагающую просторную жилую площа…
€1,35 млн
Квартира 3 спальни в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 356 м²
Расположен всего в 350 м от моря, это единственное сооружение на береговой линии Лимассола, …
€5,00 млн
Квартира 4 спальни в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Квартира 4 спальни
koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 326 м²
Элитные, полностью меблированные апартаменты с четырьмя спальнями расположены в выгодном мес…
€2,90 млн
Дом 3 спальни с садом, с Pool в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни с садом, с Pool
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Шикарный 3-спальный дом в престижном проекте, расположенном в районе деревни Пиргос города Л…
€528,000
Коттедж 4 комнаты с furnishings в Пиргос, Кипр
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 145 кв.м В Лимассоле. У объекта есть камин. Недвижимост…
€475,000
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Кипр
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€6,00 млн
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с сауной в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с сауной
koinoteta pyrgou lemesou, Кипр
Комнаты 4
Площадь 351 м²
Park Tower – это 11-ти этажное здание клубного типа для состоятельного общества. Уникальный …
€4,39 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Пиргос, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€900,000
Вилла 1 комната с furnishings, с патио в Пиргос, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Пиргос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Великолепный семейный дом, который был построен по самым высоким стандартам, с особым вниман…
€1,65 млн
Коттедж 4 спальни с furnishings в Пиргос, Кипр
Коттедж 4 спальни с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных…
€400,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Кипр
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пиргос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных к…
€2,75 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€510,000

Параметры недвижимости в koinoteta pyrgou lemesou, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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