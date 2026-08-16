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Жилье в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

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квартиры
161
дома
73
234 объекта найдено
Дом 6 спален в Пиргос, Кипр
Дом 6 спален
Пиргос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Мы представляем этот прекрасный 6-спальный отдельно стоящий дом в туристической зоне Пиргоса…
$1,06 млн
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Дом 3 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Эта вилла с 3 спальнями расположена недалеко от всех удобств и с легким доступом к Лимассолу…
$1,40 млн
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Мы рады сообщить о нашем недавно завершенном проекте реконструкции комплекса. Расположенный …
$708,279
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Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Этот потрясающий жилой комплекс расположен в тихом районе Пиргоса, Лимассол, предлагая широк…
$415,297
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
3-спальный мезонет, расположенный в Пиргосе, Лимассол. Ключевые особенности Площадь покрыти…
$424,453
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$8,04 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,71 млн
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Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Этот потрясающий жилой комплекс расположен в тихом районе Пиргоса, Лимассол, предлагая широк…
$413,973
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Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$491,719
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Дом 4 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Дом 4 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Прекрасная вилла с спальней 3+1 в туристической зоне Пиргос, в нескольких минутах ходьбы от …
$1,45 млн
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Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Этот потрясающий жилой комплекс расположен в тихом районе Пиргоса, Лимассол, предлагая широк…
$389,341
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Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/5
Эксклюзивный курорт, главная элитная набережная Лимассола, спроектированная в сотрудничестве…
$838,736
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Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Продается дом с 4+1 спальнями и бассейном на большом участке земли в Пиргосе. Дом расположе…
$1,82 млн
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Дом 5 спален в Пиргос, Кипр
Дом 5 спален
Пиргос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Пиргос, Лимассол участок 650-700м2, дом 250-300м2 5 спален, 3 ванные комнаты, отдельное бе…
$856,000
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Квартира 2 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
2-комнатная квартира Beachfront - Пиргос, Лимассол Эта престижная двухкомнатная квартира ра…
$2,09 млн
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Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$298,018
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 404 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,78 млн
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Дом 2 комнаты в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Дом 2 комнаты
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
В закрытом жилом комплексе недалеко от побережья Лимассола, в туристическом районе Пиргос, п…
$801,886
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Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$300,715
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Квартира в Пиргос, Кипр
Квартира
Пиргос, Кипр
Сельскохозяйственная земля в деревне Пиргос в Лимассоле, в зоне Ga4, 10% покрытие, плотность…
$69,139
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Вилла в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Вилла
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на стадии строительства с современной планировкой, расположенная в престижно…
$815,660
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Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$525,076
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Квартира 1 спальня в Пиргос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пиргос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$298,018
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Вилла в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Вилла
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта современная, строящаяся отдельно стоящая вилла предлагает 406 м2 роскошного в…
$5,07 млн
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Квартира 3 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Новый жилой комплекс предлагает коллекцию красиво оформленных квартир с одной, двумя и тремя…
$465,411
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,77 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этот новый жилой комплекс является пространством для элиты, предлагая в общей сложности 85 с…
$1,19 млн
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Квартира 4 комнаты в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Эта роскошная вилла, расположенная в живописном районе Лимассола Пиргос, предлагает идеально…
$1,44 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 470 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$4,85 млн
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Этаж 4/7
Подробная информация о квартире G502: Внутренняя площадь - 145 м² Крытая веранда - 45 м² …
$2,35 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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