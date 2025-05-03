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Жильё в Agios Ioannis, Кипр

квартиры
68
70 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Agios Ioannis, Кипр
Квартира 3 спальни
Agios Ioannis, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этот проект расположен в районе Агиос Иоаннис, в Лимассоле, недалеко от моря и пристани Лима…
$511,283
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Квартира 3 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 3 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Изысканное жилое здание, расположенное в оживленном районе Агиос Иоаннис в центре Лимассола.…
$367,728
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Квартира 3 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 3 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 2/4
Изысканное жилое здание, расположенное в оживленном районе Агиос Иоаннис в центре Лимассола.…
$455,543
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Квартира 1 спальня в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 1 спальня
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Новый проект, расположенный в Agios Ioannis, наиболее активной бизнес -области Лимассола. Эт…
$275,501
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Квартира 1 спальня в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 1 спальня
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира в Лимассоле, Agios Ioannis ✨ Уютная 1-комнатная квартира со всем необходимым: ✅ Вн…
$279,912
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Проект расположен в самом центре города, Лимассол. Основные характеристики Подключение к эл…
$416,821
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Потрясающий новый проект, расположенный в одном из самых оживленных районов Лимассола, этот …
$376,314
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
The residence blends cutting-edge architecture with innovative design, featuring artistic, c…
$367,815
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Пентхаус в Ayios Ioannis, Кипр
Пентхаус
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Этаж 5
Для продажи: Этот просторный пентхаус с 4 спальнями и 4 ванными комнатами в Agios Ioannis пр…
$746,432
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Новый проект расположен в историческом районе Лимассола — Агиос Иоаннос. Расположен в непоср…
$524,335
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Квартира 3 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 3 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
A 4-storey building of 8 apartments in Agios Ioannis area, a quiet residential neighbourhood…
$448,812
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1
Этот роскошный бутик-жилой дом предлагает отличный доступ к центру города, с ключевыми удобс…
$307,355
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Квартира 1 спальня в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 1 спальня
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Новый проект расположен в историческом районе Лимассола — Агиос Иоаннос. Расположен в непоср…
$267,411
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Квартира 3 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 3 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Потрясающий новый проект, расположенный в одном из самых оживленных районов Лимассола, этот …
$418,715
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Квартира 1 спальня в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 1 спальня
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Новый проект, расположенный в Agios Ioannis, наиболее активной бизнес -области Лимассола. Эт…
$252,367
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Новый проект, расположенный в Agios Ioannis, наиболее активной бизнес -области Лимассола. Эт…
$378,551
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Квартира 3 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 3 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
A 4-storey building of 8 apartments in Agios Ioannis area, a quiet residential neighbourhood…
$362,294
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Дом 2 спальни в Agios Ioannis, Кипр
Дом 2 спальни
Agios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Дом на первом этаже, расположенный в Agios Ioannis, Лимассол. Дом состоит из столовой / гост…
$295,029
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
A 4-storey building of 8 apartments in Agios Ioannis area, a quiet residential neighbourhood…
$315,338
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Квартира 4 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 4 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Two bedroom apartments at a unique brand new modern building located in Agios Ioannis area, …
$922,888
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 5
Этот роскошный бутик-жилой дом предлагает отличный доступ к центру города, с ключевыми удобс…
$340,285
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Квартира 1 спальня в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 1 спальня
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Новый проект, расположенный в Agios Ioannis, наиболее активной бизнес -области Лимассола. Эт…
$261,831
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3/4
Яркий пульс восточного средиземноморского города Лимассола сделал его горячей точкой для инв…
$433,589
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 4
Этот роскошный бутик-жилой дом предлагает отличный доступ к центру города, с ключевыми удобс…
$334,797
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 4/4
Новый проект в Лимассоле Идеально расположенный в одном из самых оживленных районов Лимассо…
$406,147
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
The apartment merges cutting-edge architecture with inventive design, offering artistic cont…
$457,725
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Квартира 2 спальни в Agios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этот проект расположен в районе Агиос Иоаннис, в Лимассоле, недалеко от моря и пристани Лима…
$448,793
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 3
Этот роскошный бутик-жилой дом предлагает отличный доступ к центру города, с ключевыми удобс…
$329,308
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Квартира 2 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 2 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/4
Яркий пульс восточного средиземноморского города Лимассола сделал его горячей точкой для инв…
$384,193
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Квартира 3 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Квартира 3 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Brand-new penthouse with the total area of 227 m² features the open plan kitchen living room…
$515,731
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Параметры недвижимости в Agios Ioannis, Кипр

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