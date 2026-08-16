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Жилье в Лакатамии, Кипр

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квартиры
228
дома
62
290 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Современный проект, расположенный в Лакатамии, Никосия. Проект состоит из 12 квартир. Ключев…
$244,996
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Квартира 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Уютная трехкомнатная квартира теперь доступна для продажи в тихом месте в Лакатамии. Недвижи…
$256,300
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
Дом расположен в идиллическом месте на берегу озера Манглис и граничит с линейным парком рек…
$1,05 млн
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Квартира 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Расположенный в тихом районе Лакатамии с легким доступом к новому шоссе, этот хорошо спроект…
$395,888
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Красивый отдельно стоящий дом с бассейном в Архангеле. Расположен рядом с зеленой зоной в не…
$790,911
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Квартира 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Роскошный проект, расположенный в Лакатамии, Никосия. Проект состоит всего из 4 квартир. Клю…
$301,706
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Откройте для себя новый дом в тихом и привилегированном районе Лакатамии. Комплекс состоит и…
$419,523
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Дом расположен в идиллическом месте на берегу озера Манглис и граничит с линейным парком рек…
$938,469
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Уютная двухкомнатная квартира на продажу в Лакатамии, в настоящее время строится. Эта стильн…
$230,442
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Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 64 м²
For sale under construction one bedroom apartment in Kato Polemidia - Limassol province, wit…
$140,138
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Семейный дом доступен для продажи в Арчагелосе. Расположенный недалеко от гимназии Арчагелу …
$1,42 млн
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
For sale, 3-bedroom house in Lakatamia (Stelmek) A modern property under construction, of…
$405,089
НДС
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Квартира 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Роскошный проект, расположенный в Лакатамии, Никосия. Проект состоит всего из 4 квартир. Клю…
$415,558
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Современная 2-спальная квартира 83м2 с просторным балконом 23м2, идеально расположенная неда…
$232,805
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современный проект в Архангелосе, с легким доступом к автомагистрали и центру города, недале…
$247,548
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Студия в Лакатамия, Кипр
Студия
Лакатамия, Кипр
Площадь 43 м²
Новый проект роскошного направления Пафоса, где элегантность и спокойствие встречает комфорт…
$211,534
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Квартира 1 спальня в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 спальня
Лакатамия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Эта однокомнатная квартира, расположенная в тихом пригороде Никосии, является частью небольш…
$147,719
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Дом 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Дом 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
For Sale – 3-Bedroom Modern Villa in Lakatamia, Nicosia This contemporary 3-bedroom, 3-ba…
$330,945
НДС
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Квартира 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Роскошный проект, расположенный в Лакатамии, Никосия. Проект состоит всего из 4 квартир. Клю…
$290,321
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Уникальный комплекс в районе Лакатамии Никосии. Расположен недалеко от частных школ и универ…
$275,974
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Новый проект расположен в районе Лакатамии, Никосия. Это 2-этажное здание состоит из 15 совр…
$256,794
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Дом 5 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 5 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Дом на двух уровнях в Лакатамии, Никосия. Первый этаж имеет площадь 154 кв.м. и состоит из г…
$306,921
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Представлена современная 2-комнатная квартира, строящаяся в Лакатамии. Расположенная в очень…
$219,806
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Дом в Архангелосе / Антуполи, Никосия. Недвижимость предлагает легкий доступ ко всем необход…
$596,135
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Современный проект в Архангелосе, Никосия. Он расположен в тихом, жилом районе, недалеко от …
$278,590
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Квартира 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Очаровательная квартира, расположенная в Антуполи, доступна для продажи. Он предлагает оптим…
$253,800
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современный проект в Архангелосе, Никосия. Он расположен в тихом, жилом районе, недалеко от …
$270,326
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос, с 200 т.м. крытый ин…
$489,919
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Уникальный комплекс в районе Лакатамии Никосии. Расположен недалеко от частных школ и универ…
$250,464
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Откройте для себя современную жизнь в этом новом пентхаусе с 2 спальнями, предназначенном дл…
$254,077
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