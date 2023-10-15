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Жильё в Лакатамия, Кипр

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12 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Лакатамия, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Лакатамия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные элитные вилл…
€656,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Лакатамия, Кипр
Коттедж 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€530,000
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с бытовой техникой в Лакатамия, Кипр
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с бытовой техникой
Лакатамия, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 890 м²
Количество этажей 3
Продается эксклюзивный трехэтажный дом, построенный на двух участках, в строительстве которы…
€700,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с отоплением в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с отоплением
Лакатамия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
Новый дом на продажу в районе Антуполис, Никосия. Последние современные строительные матери…
€295,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с верандой в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с верандой
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Продается двухкомнатная квартира в Капапри - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 65 т.к…
€165,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с подвалом, с водоснабжением в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с подвалом, с водоснабжением
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 92 м²
Продается двухкомнатная квартира в Деринии - провинции Фамагуста, на 1 этаже жилого дома. Кв…
€135,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с подвалом, с водоснабжением в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с подвалом, с водоснабжением
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 92 м²
Продается двухкомнатная квартира в Деринейе - провинция Фамагуста, на втором этаже жилого до…
€135,000
Коттедж 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с подвалом в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с подвалом
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Продается двухэтажный двухквартирный дом с двумя спальнями и подвалом в тихом и привлекатель…
€166,000
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 66 м²
One bedroom apartment for sale in Agioi Omologites - Nicosia province, on the 4th floor of a…
€135,000
Комната 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Лакатамия, Кипр
Комната 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
detached two-bedroom ground floor house in Kokkines - Larnaca province, with 110 sq.m in 170…
€135,000
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Лакатамия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 63 м²
One bedroom apartment under construction for sale in Kato Polemidia - Limassol Province, wit…
€137,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Лакатамия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Никосии. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
€210,000
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