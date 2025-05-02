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Жильё в Anarita, Кипр

дома
5
5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Анарита, Кипр
Дом 4 спальни
Анарита, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
This villa will be built on a 8880m2 plot with panoramic breath taking seaviews. All living …
$863,172
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Вилла 3 комнаты в Анарита, Кипр
Вилла 3 комнаты
Анарита, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Красивый загородный комплекс с видом на море и горы и красивыми зелеными пейзажами. Деревня …
$472,980
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Дом 3 спальни в Анарита, Кипр
Дом 3 спальни
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Beautiful countryside complex with breathtaking views of the sea and mountains and wonderful…
$536,482
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Дом 4 спальни в Анарита, Кипр
Дом 4 спальни
Анарита, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 459 м²
This property embodies luxury living in Cyprus, combining comforts with breathtaking natural…
$1,03 млн
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Дом 3 спальни в Анарита, Кипр
Дом 3 спальни
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
A unique and modern off-plan project consisting of 3 Villas designed with the highest qualit…
$325,725
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Параметры недвижимости в Anarita, Кипр

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