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154 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
240 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€1,08 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
240 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€840,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
245 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€755,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
207 м²
Welcome to a boutique residential project nestled in the charming village of Peyia, near Paf…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
207 м²
Welcome to a boutique residential project nestled in the charming village of Peyia, near Paf…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
158 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€429,183
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пейя, Кипр
1
1
66 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€187,334
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
2
170 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
3
143 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
3
150 м²
Эта вилла с 3 спальнями, расположенная в тихом месте, всего в 3 минутах езды от песчаных пля…
€480,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
320 м²
Добро пожаловать на недавно отремонтированную виллу с 3+1 спальнями, расположенную в самом п…
€995,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
6
221 м²
2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр Предлагаются просторные виллы с бассе…
€649,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
4
155 м²
2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
€480,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
175 м²
Откройте для себя эту со вкусом отремонтированную виллу с тремя спальнями, с которой открыва…
€489,950
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
5
193 м²
2
Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с просторными садами и панорамн…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
5
677 м²
2
Элитная вилла с бассейном, теннисным кортом и панорамным видом в 50 метрах от пляжа, Пейя, К…
€5,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
4
136 м²
2
Эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, рядом с Национальным парком Акамас и песчаными пл…
€574,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
5
256 м²
2
Новая резиденция на вершине холма с панорамным видом в спокойном живописном районе, Пейя, Ки…
€2,25 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Пейя, Кипр
4
124 м²
2
Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с собст…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пейя, Кипр
5
440 м²
3
Меблированная вилла в 300 метрах от моря, в престижном районе Пейя, Пафос, Кипр Предлагаетс…
€2,45 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
5
222 м²
2
Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным видо…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пейя, Кипр
4
131 м²
2
Комплекс вилл в центре Пейя, Кипр Предлагаются уютные виллы с ухоженными садами и бассейнам…
€700,000
Рекомендовать
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
7
300 м²
2
Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр Предлагается вилла с п…
€4,00 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
4
167 м²
2
Элитная резиденция рядом с пляжами, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами и п…
€754,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пейя, Кипр
5
152 м²
2
Элитные виллы на берегу моря, Коралловый залив, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами, гараж…
€788,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пейя, Кипр
3
75 м²
3
Резиденция с бассейном рядом с морем, Коралловый залив, Кипр Предлагаются меблированные апа…
€341,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пейя, Кипр
5
192 м²
3
Закрытый комплекс вилл на берегу моря, Коралловый залив, Кипр Предлагаются современные вилл…
€1,01 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
5
168 м²
2
Комплекс элитных вилл с бассейном на берегу моря, Коралловый залив, Кипр Предлагаются совре…
€944,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
4
2
143 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
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Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
4
5
468 м²
Сказочная вилла на берегу моря в эксклюзивном месте Агиос Георгиос на полуострове Акамас. Бе…
€5,25 млн
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