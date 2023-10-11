Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Паралимни

Жильё в Паралимни, Кипр

квартиры
20
дома
48
51 объект найдено
Дом 3 спальни в Протарас, Кипр
Дом 3 спальни
Протарас, Кипр
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Сбегите в рай Протараса и насладитесь воплощением роскошной жизни на этой потрясающей вилле.…
€375,000
Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этаж 2
Каждая из этих резиденций с тремя спальнями идеально подходит как для отдыха, так и для пост…
€393,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€474,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€425,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Добро пожаловать в эксклюзивные роскошные виллы в Протарасе, всего в нескольких минутах ходь…
€770,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Откройте для себя очарование этих потрясающих роскошных вилл в Протарасе, всего в нескольких…
€750,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Откройте для себя очарование этих потрясающих роскошных вилл в Протарасе, всего в нескольких…
€650,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 800 метрах от пляжа, Протара…
€481,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
€592,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются современные стильн…
€479,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с садом и бассейном недалеко от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются совреме…
€259,000
Квартира 5 спален с террасой, с Pool в Паралимни, Кипр
Квартира 5 спален с террасой, с Pool
Паралимни, Кипр
Комнаты 6
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Современные виллы в закрытой резиденции, в 300 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются…
€2,95 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в цент…
€600,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в живописном районе Пернера, вас ждет эксклюзивное закрытое сообщество, предла…
€460,000
Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в новый эксклюзивный жилой комплекс, идеально расположенный в самом сердце …
€249,000
Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в новый эксклюзивный жилой комплекс, идеально расположенный в самом сердце …
€212,000
Квартира 1 спальня в Паралимни, Кипр
Квартира 1 спальня
Паралимни, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Добро пожаловать в новый эксклюзивный жилой комплекс, идеально расположенный в самом сердце …
€139,000
Вилла 7 спален в Паралимни, Кипр
Вилла 7 спален
Паралимни, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 411 м²
Эта потрясающая роскошная вилла на берегу моря, расположенная в безмятежном и идиллическом р…
€2,80 млн
Вилла 4 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€950,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€830,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€614,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€594,000
Вилла 4 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 4 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Эта вилла на южной стороне особенная и очень привлекательная, с полной конфиденциальностью, …
€6,75 млн
Вилла 6 спален в Паралимни, Кипр
Вилла 6 спален
Паралимни, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 462 м²
Вы мечтаете о доме прямо на пляже, с бирюзовыми средиземноморскими волнами в метрах от вашей…
€6,38 млн
Вилла 6 спален в Паралимни, Кипр
Вилла 6 спален
Паралимни, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 375 м²
Вы мечтаете о доме прямо на пляже, с бирюзовыми средиземноморскими волнами в метрах от вашей…
€5,32 млн
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Этот отель расположен в Протарасе, туристическом районе на востоке Кипра, с такими же прекра…
€1,58 млн
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Красиво светлая и современная отдельная вилла с тремя спальнями, расположенная на тихом хреб…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Эта вилла расположена на популярном юго-восточном побережье Кипра. Его расположение, окружен…
€450,000
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Паралимни, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Паралимни, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,10 млн
Realting.com
Перейти