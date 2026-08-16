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Жилье в Паралимни, Кипр

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532 объекта найдено
Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 242 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в востребованном прибрежном районе Пернера,…
$773,227
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 242 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в востребованном прибрежном районе Пернера,…
$761,686
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла с 4 спальнями Вилла с четырьмя спальнями предлагает просторную и тщательно продуманную…
$767,456
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 242 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в востребованном прибрежном районе Пернера,…
$807,849
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 242 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в востребованном прибрежном районе Пернера,…
$796,308
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Квартира 3 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 3 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Вилла с 3 спальнями в спокойном районе Каппарис, эта эксклюзивная разработка предлагает идеа…
$599,953
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этот роскошный комплекс сочетает в себе непревзойденный комфорт и очарование побережья, созд…
$1,43 млн
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Ваши ворота в идиллический образ жизни Каппариса. Расположенный в спокойном и востребованном…
$230,442
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная вилла Seaview в самом сердце Протараса Гармоничное сочетание современного дизайна…
$799,672
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Квартира 2 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1
Эта потрясающая двухкомнатная квартира на продажу в Каппарисе — отличная возможность приобре…
$261,720
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Квартира 1 спальня в Каппарис, Кипр
Квартира 1 спальня
Каппарис, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Современный и спокойный пентхаус с одной спальней в Паралимни Откройте для себя идеальное с…
$160,609
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$1,14 млн
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Расположенный в самом сердце Паралимни, этот современный многофункциональный проект задаёт н…
$329,729
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Трехкомнатная отдельно стоящая вилла расположена на частном участке площадью 353 м2 в эксклю…
$741,524
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла с 4 спальнями Вилла с четырьмя спальнями предлагает просторную и тщательно продуманную…
$807,849
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями предназначена для обеспечения идеального сочетания совре…
$892,338
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$727,386
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Расположенный в престижном прибрежном районе Пернера, этот эксклюзивный комплекс роскошных в…
$617,062
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Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$1,52 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$738,805
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Этот современный отдельно стоящий вилла по проекту идеально расположена в престижном районе …
$636,829
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается ухоженная квартира на вторичном рынке с комфортной площадью 90 м2. Это светлое и п…
$207,406
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
3-спальная вилла на две семьи, расположенная в новом комплексе из всего одиннадцати красивых…
$548,578
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Продаются современные виллы с 3 спальнями в комплексе Almaria Villas Phase D, Пернера. Ви…
$730,756
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Этот современный отдельно стоящий вилла на этапе строительства идеально расположена в прести…
$678,883
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Красивая вилла с 5 спальнями, расположенная в тихом месте в Протарасе, всего в нескольких ми…
$1,29 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Просторная отдельно стоящая вилла находится в стадии строительства и расположена в престижно…
$1,24 млн
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Дом 4 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 4 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Проект предлагает замечательное сочетание наслаждения абсолютной конфиденциальностью в роско…
$876,491
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Превосходная вилла с 3 спальнями в Паралимни с полными правами собственности. Эта крайне п…
$460,175
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Этот новый комплекс вилл расположен в прибрежном курорте Каппарис, одном из самых уединённых…
$620,365
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