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Жильё в Kiti, Кипр

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35 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Meneou, Кипр
Квартира 2 спальни
Meneou, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эта квартира на первом этаже, расположенная в спокойном районе Менеу, представляет собой иде…
€220,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meneou, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meneou, Кипр
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются различные виллы…
€568,421
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Meneou, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Meneou, Кипр
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в спокойном и живописном посёлке Перволия, в нескольких километрах от города Лар…
€155,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meneou, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл рядом с пляжами, Ларнака, Кипр Предлагаются элитные виллы с бассейна…
€667,590
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Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Meneou, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с мозаичными…
€2,70 млн
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Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meneou, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с морем и аэропортом, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с у…
€892,500
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Вилла 5 спален в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Совершенно новый роскошный прибрежный комплекс расположен в районе Перволия в Ларнаке, котор…
€4,00 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 721 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,45 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 864 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,94 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€4,86 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€5,15 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,35 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 732 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,68 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 922 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,78 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 676 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,54 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,77 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 680 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,42 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,24 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 676 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,36 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 682 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,41 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€595,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€5,20 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 478 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 478 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€4,45 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном в Meneou, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,70 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€206,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€305,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 251 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€350,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с furnishings в Meneou, Кипр
Коттедж 4 спальни с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 спален с бассейном, с furnishings в Meneou, Кипр
Вилла 8 спален с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 640 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 640 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€2,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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