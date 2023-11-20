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35 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Meneou, Кипр
2
2
113 м²
Эта квартира на первом этаже, расположенная в спокойном районе Менеу, представляет собой иде…
€220,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meneou, Кипр
3
79 м²
2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются различные виллы…
€568,421
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Meneou, Кипр
2
76 м²
3
Апартаменты в спокойном и живописном посёлке Перволия, в нескольких километрах от города Лар…
€155,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meneou, Кипр
4
175 м²
3
Закрытый комплекс вилл рядом с пляжами, Ларнака, Кипр Предлагаются элитные виллы с бассейна…
€667,590
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Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Meneou, Кипр
5
275 м²
3
Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с мозаичными…
€2,70 млн
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Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meneou, Кипр
5
169 м²
2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с морем и аэропортом, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с у…
€892,500
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Вилла 5 спален
Meneou, Кипр
5
4
320 м²
Совершенно новый роскошный прибрежный комплекс расположен в районе Перволия в Ларнаке, котор…
€4,00 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
6
5
721 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 721 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,45 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
6
5
864 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 864 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,94 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
8
6
675 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€4,86 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
7
5
675 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€5,15 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
8
6
713 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 713 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,35 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
8
6
732 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,68 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
8
6
922 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,78 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
8
6
676 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,54 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
8
6
800 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,77 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
7
5
680 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,42 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
7
5
675 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,24 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
7
5
676 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,36 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
7
5
682 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,41 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
4
2
127 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€595,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
1
100 м²
1
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€5,20 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
4
4
135 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,00 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
6
5
478 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 478 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€4,45 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном
Meneou, Кипр
5
6
485 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,70 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
2
1
73 м²
1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€206,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
3
2
117 м²
1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€305,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
4
2
251 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 251 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€350,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с furnishings
Meneou, Кипр
5
2
270 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 спален с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
9
7
640 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 640 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€2,50 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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