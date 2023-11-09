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Кипр
Жилая
Сообщество Муттаякас
Жильё в Сообщество Муттаякас, Кипр
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38 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
3
102 м²
Уникальный жилой высотный комплекс из 25 этажей с гостиничными удобствами, разработанный с у…
€2,57 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
3
180 м²
Он расположен высоко в Муттагиаке, тихом жилом районе с видом на Лимассольский залив. Он нах…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сообщество Муттаякас, Кипр
1
53 м²
Расположенный всего в 200 метрах от потрясающей береговой линии Лимассола, проект имеет прив…
€305,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
2
110 м²
Расположенный всего в 200 метрах от потрясающего побережья Лимассола, проект имеет привилеги…
€615,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
3
126 м²
Очень просторный и тихий таунхаус в закрытом проекте. Гостиная открытой планировки с кухней,…
€585,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Муттаякас, Кипр
5
107 м²
34
Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и бизнес-центром, Муттайяка, Кипр Предлагаю…
€1,39 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Сообщество Муттаякас, Кипр
2
50 м²
5
Новая закрытая резиденция с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от пляжа, Мутайяка, Кипр Пр…
€400,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой
Сообщество Муттаякас, Кипр
5
171 м²
17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
€3,00 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
140 м²
3
Новый закрытый комплекс вилл и апартаментов с бассейном и зелеными зонами недалеко от пляжа,…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Мутайяка, Кипр
3
181 м²
Виллы расположены в районе Мутагиака, престижном жилом районе Лимассола. Из этого эксклюзивн…
€680,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Сообщество Муттаякас, Кипр
5
290 м²
Продается 3-х этажный дом в тихом месте туристической зоны Лимассола (Мутаяка). 800 метров о…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Муттаякас, Кипр
5
180 м²
2
Новый комплекс вилл в престижном жилом районе Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с живописн…
€680,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Муттаякас, Кипр
3
147 м²
2
Новая резиденция с бассейном рядом с пляжами и центром Лимассола, Кипр Предлагаются новые в…
€779,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
1
125 м²
2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€430,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
2
1
96 м²
Уникальный 23-этажный роскошный кондоминиум, спроектированный в соответствии с последними ми…
€980,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сообщество Муттаякас, Кипр
1
1
76 м²
Уникальный 23-этажный роскошный кондоминиум, спроектированный в соответствии с последними ми…
€650,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с Pool, с chicken furniture
Мутайяка, Кипр
4
236 м²
Hestia - комплекс расположен в престижном районе Колумбия, в самом центре Лимассола, и может…
€1,71 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Мутайяка, Кипр
3
181 м²
Виллы расположены в районе Мутагиака, престижном жилом районе Лимасола. Это эксклюзивное мес…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
2
118 м²
1
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
2
1
118 м²
1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
2
164 м²
2/1
Продается квартира площадью 164 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Муттаякас, Кипр
3
2
200 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
2
223 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€1,000,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сообщество Муттаякас, Кипр
2
Olympic Resort - роскошный курортный комплекс площадью 33 000 кв. м расположен на морском по…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
1
530 м²
1
Предлагаем на продажу 4 спальный пентхаус в роскошном комплексе. Проект состоит из двухуровн…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Муттаякас, Кипр
1
525 м²
1
Прекрасная вилла, расположенная в тихом жилом районе. В 2х минутах езды до пляжа при лучшем …
€2,50 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
6
5
500 м²
3/1
Продается квартира площадью 500 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€3,70 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Муттаякас, Кипр
1
132 м²
1
Предлагаем на продажу роскошный пентхаус на Кипре. Пентхаус расположен в одном из современны…
€990,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
5
2
172 м²
3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€499,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Муттаякас, Кипр
3
1
159 м²
1
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€590,000
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