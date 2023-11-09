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Жильё в Сообщество Муттаякас, Кипр

квартиры
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дома
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38 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 3 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Уникальный жилой высотный комплекс из 25 этажей с гостиничными удобствами, разработанный с у…
€2,57 млн
Дом 3 спальни в Сообщество Муттаякас, Кипр
Дом 3 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Он расположен высоко в Муттагиаке, тихом жилом районе с видом на Лимассольский залив. Он нах…
€1,50 млн
Квартира 1 спальня в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 спальня
Сообщество Муттаякас, Кипр
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Расположенный всего в 200 метрах от потрясающей береговой линии Лимассола, проект имеет прив…
€305,000
Квартира 2 спальни в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Расположенный всего в 200 метрах от потрясающего побережья Лимассола, проект имеет привилеги…
€615,000
Дом 3 спальни в Сообщество Муттаякас, Кипр
Дом 3 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Очень просторный и тихий таунхаус в закрытом проекте. Гостиная открытой планировки с кухней,…
€585,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 5
Площадь 107 м²
Количество этажей 34
Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и бизнес-центром, Муттайяка, Кипр Предлагаю…
€1,39 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Новая закрытая резиденция с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от пляжа, Мутайяка, Кипр Пр…
€400,000
Пентхаус 4 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой в Сообщество Муттаякас, Кипр
Пентхаус 4 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 5
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
€3,00 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Новый закрытый комплекс вилл и апартаментов с бассейном и зелеными зонами недалеко от пляжа,…
€1,25 млн
Дом 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Дом 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Виллы расположены в районе Мутагиака, престижном жилом районе Лимассола. Из этого эксклюзивн…
€680,000
Дом 5 спален в Сообщество Муттаякас, Кипр
Дом 5 спален
Сообщество Муттаякас, Кипр
Количество спален 5
Площадь 290 м²
Продается 3-х этажный дом в тихом месте туристической зоны Лимассола (Мутаяка). 800 метров о…
€650,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в престижном жилом районе Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с живописн…
€680,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном рядом с пляжами и центром Лимассола, Кипр Предлагаются новые в…
€779,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€430,000
Квартира 2 спальни в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Уникальный 23-этажный роскошный кондоминиум, спроектированный в соответствии с последними ми…
€980,000
Квартира 1 спальня в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 спальня
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Уникальный 23-этажный роскошный кондоминиум, спроектированный в соответствии с последними ми…
€650,000
Дом 4 спальни с парковкой, с Pool, с chicken furniture в Мутайяка, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с Pool, с chicken furniture
Мутайяка, Кипр
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Hestia - комплекс расположен в престижном районе Колумбия, в самом центре Лимассола, и может…
€1,71 млн
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Мутайяка, Кипр
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Виллы расположены в районе Мутагиака, престижном жилом районе Лимасола. Это эксклюзивное мес…
€630,000
Квартира 2 комнаты с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 2 комнаты с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€555,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 спальня с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€555,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 164 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Муттаякас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€850,000
Вилла 3 спальни с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Вилла 3 спальни с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€1,000,000
Квартира 1 спальня в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 спальня
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 2
Olympic Resort - роскошный курортный комплекс площадью 33 000 кв. м расположен на морском по…
€850,000
Квартира 1 комната с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 530 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу 4 спальный пентхаус в роскошном комплексе. Проект состоит из двухуровн…
€4,00 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Муттаякас, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Прекрасная вилла, расположенная в тихом жилом районе. В 2х минутах езды до пляжа при лучшем …
€2,50 млн
Квартира 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 500 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€3,70 млн
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу роскошный пентхаус на Кипре. Пентхаус расположен в одном из современны…
€990,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€499,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Муттаякас, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€590,000

Параметры недвижимости в Сообщество Муттаякас, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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