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Жилье в Yeri, Кипр

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квартиры
58
дома
32
90 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современный проект расположен в непосредственной близости от уважаемых государственных и час…
$330,891
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Квартира в Yeri, Кипр
Квартира
Yeri, Кипр
Площадь 335 м²
Трехэтажное здание, расположенное в Лациа-Гери, Никосия. В пределах участка находится трехэт…
$445,239
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Студия в Yeri, Кипр
Студия
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$154,080
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этот красивый дом, полностью отремонтированный в 2025 году, расположен в тихом жилом районе …
$407,705
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Вилла в Yeri, Кипр
Вилла
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Citio 2 – Вилла “Vienna”, Гери, Никосия — Современная вилла класса люкс с 5 спальнями и басс…
$1,50 млн
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Дом 1 спальня в Yeri, Кипр
Дом 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Однокомнатный дом в огромном участке площадью 711 кв.м. в Гери доступен для продажи. Квартир…
$295,116
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$176,907
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Полностью отремонтированные 4 спальни Отдельный дом в очень хорошем месте в районе Гери. Дом…
$426,729
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этот изысканный пентхаус является шедевром современной элегантности и изысканности. Предлага…
$413,614
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Расположенный в Гери, роскошный комплекс состоит из 6 элегантных домов, которые приносят рос…
$754,692
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Современный четырехкомнатный дом в Гери на продажу. Этот дом граничит с большой садовой зоно…
$905,631
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Студия в Yeri, Кипр
Студия
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$154,080
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$291,040
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этот просторный дом в настоящее время строится и предлагает общую площадь 180 м2 на участке …
$394,899
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$279,627
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Дом 3 спальни в Yeri, Кипр
Дом 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-комнатный дом Этот большой дом предлагает 141 м2 внутреннего пространства и общую площадь …
$423,936
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
4-комнатный отдельный дом Апартаменты и жилые пространства Этот предстоящий современный дом…
$522,055
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Дом 3 спальни в Yeri, Кипр
Дом 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-комнатный дом Этот элегантный дом предлагает 129 м2 внутренней жилой площади и общую площа…
$394,899
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$388,053
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Совершенно новый полуотдельный дом с 4 спальнями, построенный в 2024 году, предлагающий совр…
$435,551
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$180,331
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Расположенный в тихом районе Джери, этот уютный дом с 3 спальнями предлагает комфортную жизн…
$360,435
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современный проект расположен в непосредственной близости от уважаемых государственных и час…
$241,995
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современный проект расположен в непосредственной близости от уважаемых государственных и час…
$371,846
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Дом 4 комнаты в Yeri, Кипр
Дом 4 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
For sale:  three-bedroom house located in a peaceful residential neighborhood in Geri, Nicos…
$361,283
НДС
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Отдельный 4-спальный дом на продажу в районе Гери в Никосии. Первый этаж состоит из просторн…
$508,365
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Вилла в Yeri, Кипр
Вилла
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Citio 2 – Вилла “Siena”, Гери, Никосия — Современная вилла с 4 спальнями Citio 2 – Вилла …
$445,000
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$359,520
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$176,907
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$279,627
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