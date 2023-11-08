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Жильё в Maroni, Кипр

дома
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Марони, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Марони, Кипр
Комнаты 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше рядом с морем, Марони, Кипр Предлагаются эл…
€409,500
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Марони, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Марони, Кипр
Комнаты 3
Площадь 133 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агия Фила - провинция Лимассол, с …
€463,400
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Марони, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Марони, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
€460,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Марони, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Марони, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
€460,000
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой в Марони, Кипр
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой
Марони, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
€458,000
Вилла 1 комната с холодильником, с furnishings, с патио в Марони, Кипр
Вилла 1 комната с холодильником, с furnishings, с патио
Марони, Кипр
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается великолепная вилла на острове Кипр. Вилла находится в нескольких шагах от песчанно…
€1,05 млн

Параметры недвижимости в Maroni, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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