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Жилье в Maroni, Кипр

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квартиры
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21 объект найдено
Квартира 1 спальня в Марони, Кипр
Квартира 1 спальня
Марони, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Прекрасно представленная 1-комнатная квартира, доступная в очаровательной деревне Марони, пр…
$150,468
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Квартира 2 комнаты в Maroni, Кипр
Квартира 2 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
В живописной деревне Марони, недалеко от Ларнаки и всего в нескольких минутах ходьбы от лазу…
$428,069
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Дом 4 комнаты в Maroni, Кипр
Дом 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Редкая возможность приобрести частную резиденцию на берегу моря, отличающуюся исключительной…
$2,66 млн
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John Taylor Cyprus
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Квартира 1 спальня в Марони, Кипр
Квартира 1 спальня
Марони, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Прекрасно представленная 1-комнатная квартира, доступная в очаровательной деревне Марони, пр…
$202,553
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MYSPACE
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English, Русский
Квартира 1 спальня в Марони, Кипр
Квартира 1 спальня
Марони, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Прекрасно представленная 1-комнатная квартира, доступная в очаровательной деревне Марони, пр…
$187,507
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MYSPACE
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Квартира 3 комнаты в Марони, Кипр
Квартира 3 комнаты
Марони, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Расположенная в живописной деревне Марони, эта вилла является настоящим оазисом комфорта и у…
$799,324
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Марони, Кипр
Квартира 1 спальня
Марони, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3
Прекрасно представленная 1-комнатная квартира, доступная в очаровательной деревне Марони, пр…
$190,979
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MYSPACE
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English, Русский
Квартира 1 спальня в Марони, Кипр
Квартира 1 спальня
Марони, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2
Прекрасно представленная 1-комнатная квартира, доступная в очаровательной деревне Марони, пр…
$150,468
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MYSPACE
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English, Русский
Дом 3 спальни в Марони, Кипр
Дом 3 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Неполный дом в Марони, Ларнака. Дом продается на данном этапе. Он имеет кухню с открытой пла…
$413,163
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Квартира 3 комнаты в Maroni, Кипр
Квартира 3 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
В живописной деревне Марони, недалеко от Ларнаки и всего в нескольких минутах ходьбы от лазу…
$462,778
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Дом 5 спален в Марони, Кипр
Дом 5 спален
Марони, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 423 м²
Красивый ультрасовременный дом с 5 спальнями и 5 ванными комнатами, построенный по очень выс…
$1,88 млн
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Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 603 м²
Отдельный дом с четырьмя спальнями, расположенный в сообществе Марони с абсолютно потрясающи…
$657,604
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Квартира 1 спальня в Марони, Кипр
Квартира 1 спальня
Марони, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Прекрасно представленная 1-комнатная квартира, доступная в очаровательной деревне Марони, пр…
$173,617
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Дом 3 спальни в Марони, Кипр
Дом 3 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Эта безмятежная вилла предлагает современные жилые помещения, большой частный бассейн и живо…
$819,851
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Квартира 1 спальня в Марони, Кипр
Квартира 1 спальня
Марони, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Прекрасно представленная 1-комнатная квартира, доступная в очаровательной деревне Марони, пр…
$202,553
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Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Этаж 4
Эксклюзивная Seafront Luxury - элегантная 4-комнатная вилла в Зыги Эта великолепная вилла в …
$2,66 млн
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Квартира 3 комнаты в Maroni, Кипр
Квартира 3 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 3
Площадь 133 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агия Фила - провинция Лимассол, с …
$458,641
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Квартира 4 комнаты в Марони, Кипр
Квартира 4 комнаты
Марони, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше рядом с морем, Марони, Кипр Предлагаются эл…
$445,041
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Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$455,767
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Вилла 3 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 3 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
$453,785
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Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$460,454
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Параметры недвижимости в Maroni, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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