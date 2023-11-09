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Жильё в Сообщество Хлорака, Кипр

Chloraka
42
44 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этот совершенно новый закрытый жилой дом, состоящий из 20 роскошных апартаментов, стратегиче…
€700,000
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этот совершенно новый закрытый жилой дом, состоящий из 20 роскошных апартаментов, стратегиче…
€540,000
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этот совершенно новый закрытый жилой дом, состоящий из 20 роскошных апартаментов, стратегиче…
€380,000
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этот совершенно новый закрытый жилой дом, состоящий из 20 роскошных апартаментов, стратегиче…
€280,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл рядом с побережьем, Хлорака, Кипр Предлагаются меблирован…
€700,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море в 660 метрах от пляжа, Хлорака, Кипр Предл…
€615,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с Pool в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с Pool
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном и парковкой, Хлорака, Кипр Предлагаются апартаменты с бо…
€170,000
Квартира 4 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 4 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Откройте для себя воплощение комфортной и просторной жизни, идеально расположенной в востреб…
€325,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция рядом с морем, Хлорака, Кипр Предлагаются просторные комфортаб…
€230,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с panoramic windows в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с panoramic windows
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом рядом с пляжем, Хлорака, Кипр Предлагаются просторные вилл…
€590,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в 900 метрах от пляжа, Хлорака, Пафос, Кипр Предлагаются в…
€560,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр Предлагаю…
€415,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Lift в Chloraka, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Lift
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Современные виллы с бассейнами в 300 метрах от моря, Хлорака, Кипр Предлагаются виллы с соб…
€1,33 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы в спокойном районе, рядом с пляжем, Хлорака, Кипр Предлагаются виллы, соче…
€504,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 100 метрах от моря, Хлорака, Кипр Предлагаются просторные виллы с бас…
€1,75 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Уникальная резиденция в 200 метрах от моря, Хлорака, Кипр Предлагаются современные виллы с …
€610,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 7
Элитные апартаменты и виллы в закрытой резиденции с бассейнами, Хлорака, Кипр Резиденция ра…
€210,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Площадь 377 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами, Хлорака, Кипр Предлагаются виллы с пано…
€1,43 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Lift в Chloraka, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Lift
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в 300 метрах от моря, Хлорака, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами и парково…
€2,53 млн
Квартира 4 спальни с террасой, на первой береговой линии, с Pool в Chloraka, Кипр
Квартира 4 спальни с террасой, на первой береговой линии, с Pool
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл на берегу моря, Хлорака, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами. Расположение …
€1,96 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Chloraka, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция в 200 метрах от моря, рядом с центром Пафоса, Хлорака, Кипр Предлагаются…
€770,000
Квартира 4 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 4 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Откройте для себя воплощение комфортной и просторной жизни, идеально расположенной в востреб…
€330,000
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Откройте для себя воплощение комфортной и просторной жизни, идеально расположенной в востреб…
€235,000
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Трехэтажная резиденция, расположенная на склоне холма с панорамным видом на море, идеально п…
€440,000
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Современный жилой комплекс в Пафосе имеет хороший потенциал на местном рынке недвижимости. О…
€395,000
Вилла 5 спален в Chloraka, Кипр
Вилла 5 спален
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 357 м²
Этот роскошный проект представляет собой бутик-коллекцию стильных современных частных резиде…
€1,43 млн
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Один из самых эксклюзивных жилых проектов в Пафосе может похвастаться современным фирменным …
€620,000
Вилла 4 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этот единственный в своем роде отель расположен в идиллическом пригороде Хлорака, в нескольк…
€545,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 128 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€440,000

Типы недвижимости в Сообщество Хлорака

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Сообщество Хлорака, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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