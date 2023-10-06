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Квартиры в Пафос, Кипр
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284 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€430,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€380,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
90 м²
Небольшой блок квартир в самом центре Като Пафоса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа и вс…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
225 м²
1
Продается квартира с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Пафосе, в выдающемся проекте, всего…
€558,800
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
110 м²
1
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу является частью нового проекта в Паф…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
80 м²
1
Квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу является частью нового проекта в Паф…
€349,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
77 м²
3
Этот современный проект представляет собой исключительный блок элитных квартир, расположенны…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Пафос, Кипр
4
240 м²
Эта удивительная новая квартира является частью проекта из 8 квартир, расположенных в центре…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
3
107 м²
Предлагается на продажу новый пентхаус с 3 спальнями общей площадью 31489 кв.м с частной тер…
€603,520
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
127 м²
Добро пожаловать в современный и уютный жилой комплекс, удобно расположенный в центре Пафоса…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
189 м²
Откройте для себя новый уровень жизни, где выдающийся дизайн и непревзойденный комфорт объед…
€413,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
1
103 м²
Добро пожаловать в современный и уютный жилой комплекс, удобно расположенный в центре Пафоса…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
2
72 м²
Испытайте роскошную жизнь и комфорт в новом жилом комплексе в Пафосе. Эти элегантные резиден…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
110 м²
Откройте для себя новый уровень жизни, где выдающийся дизайн и непревзойденный комфорт объед…
€264,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
150 м²
Добро пожаловать в ваш опыт жизни на побережье мечты в сердце Пафоса. Этот жилой комплекс пр…
€635,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
81 м²
Испытайте непревзойденное удобство и роскошь в новом жилом проекте, расположенном в самом се…
€485,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
132 м²
Испытайте непревзойденное удобство и роскошь в новом жилом проекте, расположенном в самом се…
€405,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
100 м²
Добро пожаловать в ваш опыт жизни на побережье мечты в сердце Пафоса. Этот жилой комплекс пр…
€359,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
1
68 м²
Испытайте непревзойденное удобство и роскошь в новом жилом проекте, расположенном в самом се…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
1
96 м²
Эта изысканная роскошная квартира с двумя спальнями предлагает роскошный опыт проживания. По…
€290,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
1
32 м²
Эта экстраординарная пакетная сделка представляет поистине беспрецедентную инвестиционную во…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
3
112 м²
3
Комплекс вилл и апартаментов на берегу моря, Пафос, Кипр Резиденция располагает садами, клу…
€990,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
4
102 м²
2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр Предлагаются элитны…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
5
196 м²
2
Элитный комплекс вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пафос, Кипр Предлагаются д…
€660,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
6
413 м²
2
Новый комплекс вилл рядом с морем и туристической зоной Пафоса, Кипр Предлагается новая вил…
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с panoramic windows, с plumbing
Пафос, Кипр
3
76 м²
3
Резиденция недалеко от пляжей, в центре Пафоса, Кипр Предлагаются современные комфортабельн…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
2
49 м²
5
Меблированные апартаменты премиум-класса в 250 м от пляжа, Пафос, Кипр С того момента, как …
€375,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Пафос, Кипр
2
50 м²
4
Новые квартиры в небольшом престижном жилом комплексе, центр Пафоса, Кипр В комплексе есть …
€240,000
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
4
118 м²
4
Резиденция с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр Предлагаются апартамент…
€870,000
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Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
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