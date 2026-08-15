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Квартиры в муниципалитете Пафос, Кипр

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2 314 объектов найдено
Квартира 1 комната в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Современный жилой дом занимает одну из самых привлекательных позиций в Като Пафосе, в нескол…
$461,164
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/5
В самом сердце оживленного центра Пафоса возвышается современный пятиэтажный жилой комплекс,…
$663,431
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Современный жилой дом занимает одну из самых привлекательных позиций в Като Пафосе, в нескол…
$783,978
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Современный жилой дом занимает одну из самых привлекательных позиций в Като Пафосе, в нескол…
$1,15 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Этаж 3/3
Расположенный в оживленном прибрежном районе Като Пафос, всего в 600 метрах от моря, этот со…
$1,14 млн
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John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Квартира 1 комната в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/15
Откройте для себя изысканный образ жизни в одном из самых знаковых жилых комплексов на побер…
$980,724
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John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В самом центре Пафоса, где городская инфраструктура сочетается с комфортом повседневной жизн…
$328,831
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Этаж 5/6
Этот новый жилой комплекс, расположенный в самом сердце Пафоса, всего в нескольких минутах х…
$934,572
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John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Расположенный в удобном жилом районе Пафоса, этот современный комплекс сочетает стильную арх…
$368,931
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Современный жилой дом занимает одну из самых привлекательных позиций в Като Пафосе, в нескол…
$345,873
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Расположенный в удобном жилом районе Пафоса, этот современный комплекс сочетает стильную арх…
$495,751
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Это новейшая роскошная 2-комнатная, 2-комнатная квартира в красивом городе Пафос, Кипр. Свой…
$449,406
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Продается уютная квартира с ключом. Недвижимость расположена в районе Агиос Теодорос, предл…
$439,575
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Представляем наш новый проект с идеальным расположением в оживленном центре Пафоса, который …
$315,099
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1
Современное Средиземноморье Жизнь в сердце Пафоса – универсальная область 2-комнатная кварт…
$588,586
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Квартира с 2 спальнями расположена прямо на набережной рядом с бирюзовыми водами ближайшего …
$1,32 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта эксклюзивная жилая застройка предлагает бесшовное сочетание современной архитектуры и ср…
$575,009
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этот проект отличается своей уникальной, изящной современной архитектурой, вдохновленной сре…
$1,52 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Это эксклюзивное здание состоит из 2, 3 и 4-комнатных современных апартаментов и вилл для пр…
$615,340
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Продается просторная квартира на первом этаже с внутренней площадью 59,19 м², расположенная …
$313,174
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается: Просторная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, строящаяся в востребованных гро…
$830,824
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 071 м²
Коммерческое здание, расположенное в самом центре города На первом этаже есть лицензированн…
$2,65 млн
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Комплекс апартаментов в роскошном курортном стиле, расположенный в живописном городе Пафос, …
$461,618
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Очаровательный 3-комнатный дом на продажу в Анаваргосе, Пафос Откройте для себя этот прекрас…
$564,638
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Испытайте новый уровень современной жизни в эксклюзивном бутик-жилом комплексе, идеально рас…
$529,492
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира предназначена для тех, кто ценит пространство и …
$627,951
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этот проект призван поднять городскую жизнь в шумном сердце Пафоса. Этот бутик-девелопмент …
$161,325
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Эта стильная однокомнатная квартира расположена в центре Пафоса, недалеко от магазинов, рест…
$282,319
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается: современная 2-комнатная квартира, строящаяся в популярном районе Като Пафоса. Эта…
$824,014
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Новый комплекс в центральном месте, Пафос. Жители могут насладиться разнообразием ресторанов…
$1,19 млн
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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