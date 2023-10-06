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Квартиры в Пафос, Кипр

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284 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€450,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€430,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€380,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Небольшой блок квартир в самом центре Като Пафоса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа и вс…
€360,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Этаж 1
Продается квартира с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Пафосе, в выдающемся проекте, всего…
€558,800
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Этаж 1
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу является частью нового проекта в Паф…
€435,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу является частью нового проекта в Паф…
€349,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Этаж 3
Этот современный проект представляет собой исключительный блок элитных квартир, расположенны…
€550,000
Квартира 4 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 4 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Эта удивительная новая квартира является частью проекта из 8 квартир, расположенных в центре…
€750,000
Квартира 3 комнаты в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Предлагается на продажу новый пентхаус с 3 спальнями общей площадью 31489 кв.м с частной тер…
€603,520
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Добро пожаловать в современный и уютный жилой комплекс, удобно расположенный в центре Пафоса…
€480,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Откройте для себя новый уровень жизни, где выдающийся дизайн и непревзойденный комфорт объед…
€413,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Добро пожаловать в современный и уютный жилой комплекс, удобно расположенный в центре Пафоса…
€380,000
Квартира 1 спальня в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Испытайте роскошную жизнь и комфорт в новом жилом комплексе в Пафосе. Эти элегантные резиден…
€310,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Откройте для себя новый уровень жизни, где выдающийся дизайн и непревзойденный комфорт объед…
€264,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Добро пожаловать в ваш опыт жизни на побережье мечты в сердце Пафоса. Этот жилой комплекс пр…
€635,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Испытайте непревзойденное удобство и роскошь в новом жилом проекте, расположенном в самом се…
€485,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Испытайте непревзойденное удобство и роскошь в новом жилом проекте, расположенном в самом се…
€405,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Добро пожаловать в ваш опыт жизни на побережье мечты в сердце Пафоса. Этот жилой комплекс пр…
€359,000
Квартира 1 спальня в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Испытайте непревзойденное удобство и роскошь в новом жилом проекте, расположенном в самом се…
€275,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Эта изысканная роскошная квартира с двумя спальнями предлагает роскошный опыт проживания. По…
€290,000
Квартира 1 спальня в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Эта экстраординарная пакетная сделка представляет поистине беспрецедентную инвестиционную во…
€255,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл и апартаментов на берегу моря, Пафос, Кипр Резиденция располагает садами, клу…
€990,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр Предлагаются элитны…
€480,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пафос, Кипр Предлагаются д…
€660,000
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 6
Площадь 413 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл рядом с морем и туристической зоной Пафоса, Кипр Предлагается новая вил…
€1,25 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с panoramic windows, с plumbing в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с террасой, с panoramic windows, с plumbing
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Резиденция недалеко от пляжей, в центре Пафоса, Кипр Предлагаются современные комфортабельн…
€250,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 5
Меблированные апартаменты премиум-класса в 250 м от пляжа, Пафос, Кипр С того момента, как …
€375,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры в небольшом престижном жилом комплексе, центр Пафоса, Кипр В комплексе есть …
€240,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр Предлагаются апартамент…
€870,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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