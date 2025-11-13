Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жилье в Pachna, Кипр

квартиры
38
38 объектов найдено
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
An agricultural land in Pachna area in Limassol in G3  zone, 10% cover ratio, 10% building d…
$46,448
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
A residential land in Pachna area in Limassol in H4 zone,25% cover ratio,building density 40…
$23,224
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Площадь 420 м²
Listed and stone building is available in the most nicest areas in Pachna village.The inter…
$249,660
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Квартира в Пачна, Кипр
Квартира
Пачна, Кипр
Two adjoining agricultural fields in Pachna village, in Limassol District. The fields are l…
$33,675
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Agricultural land in Pachna village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$25,547
Оставить заявку
Квартира в Пачна, Кипр
Квартира
Пачна, Кипр
For sale: A generous plot of 3,295 square meters in the peaceful village of Pachna. This lar…
$121,927
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
A nice 628sqm residential plot in Pachan village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Two adjacent agricultural fields for sale in Pachna village in Limassol District. The fields…
$8,709
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
The property for sale concerns 3 agricultural abutting fields, in Pachna Community, in Limas…
$22,063
Оставить заявку
Atlas PropertyAtlas Property
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Residential land  in the area of Palodia village in Limassol. The property has an irregular …
$111,476
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 758 square meters in H3 zone with …
$87,091
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
The property for sale is two adjacent agricultural pieces of land in Pachna village in Limas…
$67,350
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
An agricultural land in Pachna village in Limassol in G3 zone,10% cover ratio,building densi…
$69,673
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Land available in the lovely village of Pachna, just 35kms north west of Limassol.  This vas…
$69,673
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Agricultural land in Pachna village of Limassol district. It has an irregular shape and an…
$116,121
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
For sale: A spacious field with a generous plot size of 10,034 square meters, located in the…
$17,418
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Agricultural building zone up in the village of Pachna. 10% building density, and 10 % cover…
$46,448
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Residential land in Pachna village, in Limassol.  It has an irregular shape and a slightly s…
$106,831
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
An agricultural land in Pachna village in Limassol in G3 zone, 10% cover ratio, building den…
$116,121
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
A nice 647sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is around  25 min…
$104,509
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
The land is located in Pachna area in Limassol and has a fantastic view.The building density…
$313,527
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 765 square meters in H3 zone with …
$98,703
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Land in the lovely village of Pachna.  Just 30 minutes to Limassol.  The land has a 40% buil…
$104,509
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
LAND for sale in Pachna area in Limassol 20737 square meters in G3 zone with 10% cover ratio…
$127,733
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Agricultural land located in Pachna village in Limassol District. It is noted that is locat…
$9,290
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
A nice 576sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Land in Pachna, just 30 minutes to Limassol.   This agricultural land has a building density…
$209,018
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
A nice 637sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Pachna, Кипр
Квартира 2 спальни
Pachna, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
One of the most exceptional boutique residences is being launched in the heart of Limassol.T…
$360,499
Оставить заявку
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 659 square meters in H3 zone with …
$92,897
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Pachna, Кипр

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
