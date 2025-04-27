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Жильё в Akrotiri village, Кипр

квартиры
168
дома
80
248 объектов найдено
Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Уникальная студия в Лонг-Бич, Северный Кипр На Северном Кипре, в уютном районе Искеле, созд…
$103,351
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Дом 5 комнат в Акротири, Кипр
Дом 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
ГОСТ Недвижимость Агентство радо представить вам виллу на продажу с прекрасным видом на море…
$351
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/16
Что вы получаете: Просторные апартаменты в комплексе на берегу моря с частным пляжем. О с…
$495,178
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла площадью 263 м2 в Латчи Кипр Уникальная вилла, расположенная в живописном районе Латч…
$2,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Безвременные инвестиции: Пентхаус в самом сердце Никосии Стильный и современный пентхаус в …
$264,836
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Квартирный лофт 3+1 для продажи на Северном Кипре На Северном Кипре, в живописной деревне О…
$248,688
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс с высоким качеством строительства и п…
$209,978
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Вилла площадью 285 м2 на Кипре с очаровательной элегантностью Исключительное предложение на…
$2,58 млн
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты и виллы с собственным бассейном бесконечности, предоставляющим…
$205,861
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Дом 3 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный оазис в самом сердце Латчи, Кипр В живописном ландшафте Кипра, в идиллическом гор…
$984,407
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Дом 5 комнат в Акротири, Кипр
Дом 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 8
Вилла площадью 817 м2 в Морских пещерах на Кипре предлагает райское убежище Необычная усадь…
$5,95 млн
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Проект с непревзойденным уровнем комфорта и ро…
$170,920
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Эксклюзивная вилла с частным бассейном в живописных пейзажах Пафоса Продается уникальная ви…
$6,14 млн
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Что вы получаете: Уютная просторная квартира планировки 1+1, 65м2 с собственным садом и зоно…
$122,404
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты 127м2 в самом сердце Пафоса - роскошь и комфорт Уникальная возможность жить в о…
$650,682
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Дом 2 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Квартирный дом 91.40м2 в Полисе, Кипр - Ваш новый сайт на земле Он приглашает вас открыть д…
$205,536
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Апартаменты в Боазе с видом на море и роскошными удобствами Недвижимость представляет собой …
$151,150
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Вилла 5 комнат в Акротири, Кипр
Вилла 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Виллы с просторными планировками 4+1 на Северном Кипре. О строительстве:…
$495,178
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Одинокая мечта в Искеле, Северный Кипр Уникальная квартира-студия в Искеле, Северный Кипр, …
$237,707
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 17
Студия с видом на море на Северном Кипре Очень привлекательное предложение для любителей ко…
$162,777
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Роскошный комплекс в поселке Боаз, Северный Ки…
$192,508
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 16
Привлекательная квартира с видом на море в престижном месте Исключительная возможность прио…
$297,004
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Квартира 3 спальни в Акротири, Кипр
Квартира 3 спальни
Акротири, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Impeccably presented whole-floor apartment situated within a charming low-rise building epit…
$370,539
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Вилла в Эссентепе: Ваше место на Северном Кипре На живописном северном побережье Кипра, в о…
$968,913
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/8
Что вы получаете: Новый закрытый комплекс в популярном районе Искеле О строительстве: Компл…
$122,404
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Каменная вилла с душой в живописном Отукене Отукен, купающийся в лучах средиземноморского с…
$530,965
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Эксклюзивный пентхаус с живописным видом в Татлисе, Северный Кипр Исключительная возможност…
$370,771
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Пентхаус в Татлисе, Северный Кипр - Квартира на последнем этаже В самом сердце живописного …
$213,161
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Пентхаус 2 комнаты в Акротири, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Пентхаусы 1+1 в новом комплексе на Северном Ки…
$383,902
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Дом 6 комнат в Акротири, Кипр
Дом 6 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Уникальная вилла в престижном месте в Конии, Кипр Специальное предложение для любителей про…
$968,181
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Параметры недвижимости в Akrotiri village, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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