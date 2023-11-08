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Сообщество Киссонергас
Жильё в Сообщество Киссонергас, Кипр
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11 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Сообщество Киссонергас, Кипр
3
152 м²
Эта привлекательная вилла расположена в фешенебельном районе Потима и может похвастаться пан…
€783,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Киссонерга, Кипр
4
3
304 м²
Это роскошное и увлекательное развитие находится в живописной деревне Киссонерга, всего в 5 …
€910,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Киссонерга, Кипр
4
5
382 м²
Закрытый бутик-разработка всего 4 приморских роскошных вилл, расположенных в Киссонерге, соо…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Киссонерга, Кипр
7
8
800 м²
Эта великолепная роскошная вилла на берегу моря может быть именно тем, о чем вы мечтали. Наб…
€5,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Киссонерга, Кипр
3
4
140 м²
Эта вилла тщательно спроектирована в элегантном и традиционном средиземноморском стиле, кото…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Киссонерга, Кипр
3
2
142 м²
1/3
Продается 2-комнатная квартира с панорамным видом на море в районе Киссонерга. Проект будет …
€364,000
Рекомендовать
Квартира
Киссонерга, Кипр
Комплекс в КиссонергеНедвижимостьЭтот комплекс в Киссонерге был вдохновлен выращиванием редк…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Киссонерга, Кипр
1
798 м²
1
Вилла Exelior Exelior – девиз и философия жизни, гласящие «Всё выше и выше». Так называется …
€3,45 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на город, с furnishings
Киссонерга, Кипр
1
859 м²
1
Продается вилла площадью 859 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на город. У…
€2,99 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Киссонерга, Кипр
4
3
250 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€2,65 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Киссонерга, Кипр
5
2
185 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 185 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€590,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Сообщество Киссонергас, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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