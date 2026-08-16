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Жилье в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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квартиры
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117
273 объекта найдено
Дом 7 спален в Киссонерга, Кипр
Дом 7 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 730 м²
Эксклюзивная вилла с индивидуальным дизайном, построенная по самым высоким стандартам, гаран…
$6,14 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается потрясающая вилла по проекту, расположенная в спокойном районе Киссонерга. Этот со…
$1,41 млн
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Дом 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Современная 4-комнатная вилла с видом на море в Киссонерге Расположенная в закрытом комплек…
$2,29 млн
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Эксклюзивные прибрежные резиденции в Киссонерге, Пафос Опыт современного Средиземноморье жи…
$513,426
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Квартира 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Современный проект, расположенный в Киссонерге. Удобно расположенный всего в 700 метрах от п…
$563,691
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Для продажи Ожидаемое завершение: 2028 Испытайте идеальный баланс роскоши, комфорта и совр…
$390,216
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TekceTekce
Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Продается просторная вилла с 5 спальнями в комплексе Olivia III, Пафос. Дом предлагает комфо…
$797,975
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Дом 5 спален в Киссонерга, Кипр
Дом 5 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Пятиспальная спальня обставлена второй линией к морской вилле, с видом на море, в уникальной…
$2,12 млн
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Квартира 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Квартира 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Добро пожаловать в Энико Маре, безмятежное прибрежное святилище, созданное для тех, кто цени…
$295,438
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Квартира 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Представляем потрясающий новый проект в Киссонерге, идеально расположенный в нескольких мину…
$806,625
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Maris Verde Villas — Элегантные роскошные виллы на побережье Кипра Maris Verde Villas пре…
$827,626
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Продается роскошный дом с 5 спальнями и панорамным видом на море в Sunset Breeze, Пафос. Про…
$1,58 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Роскошная 5-комнатная пляжная вилла в Пафосе с частным садом и бассейном. Расположенная в бе…
$3,92 млн
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Квартира в Киссонерга, Кипр
Квартира
Киссонерга, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Расположенный вдоль спокойной береговой линии Киссонерги в более широком регионе Пафоса, это…
$276,513
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Испытайте современное прибрежное проживан…
$541,139
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Дом 7 спален в Киссонерга, Кипр
Дом 7 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 377 м²
Вилла с 7 спальнями - Пиннакл из роскоши, живущий в Пафосе Эта вилла с 7 спальнями является …
$2,02 млн
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Квартира 2 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
В живописном пригороде Пафоса Киссонерга, предлагаются уникальные двухуровневые апартаменты.…
$747,569
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Пентхаус в Киссонерга, Кипр
Пентхаус
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2/2
Продается: современный пентхаус на стадии строительства в самом сердце Киссóнерги. Эта стиль…
$558,727
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Дом 7 спален в Киссонерга, Кипр
Дом 7 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 470 м²
Вилла с 7 спальнями - Пиннакл из роскоши, живущий в Пафосе Эта вилла с 7 спальнями является …
$2,25 млн
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Квартира 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Представляем потрясающий новый проект в Киссонерге, идеально расположенный в нескольких мину…
$737,486
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Дом 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
Современный жилой проект, расположенный в районе Киссонерги в Пафосе. Расположенный в желате…
$1,38 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продается: отдельно стоящая вилла на первой линии моря в Киссонерге, востребованной прибрежн…
$2,10 млн
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Квартира 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 447 м²
Всего в нескольких шагах от прозрачных вод Средиземного моря представлен престижный проект и…
$5,21 млн
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Студия 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Студия 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
Апартаменты Jaquozzi Suite Расположен вдоль живописной береговой линии Киссонерги, Пафос. R…
$341,238
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Квартира 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Представляем потрясающий новый проект в Киссонерге, идеально расположенный в нескольких мину…
$737,486
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Maris Verde Villas — Роскошная жизнь у моря на Кипре Maris Verde Villas предлагает роскош…
$899,645
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе Lyra Villas, Пафос. Современный проект от надеж…
$555,791
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Откройте для себя эксклюзивную коллекцию …
$541,139
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Квартира 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Представляем потрясающий новый проект в Киссонерге, идеально расположенный в нескольких мину…
$864,241
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/3
Продается по проекту современная двухкомнатная квартира с двумя ванными комнатами, расположе…
$510,664
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Параметры недвижимости в Koinoteta Kissonergas, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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