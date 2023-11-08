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Жильё в Сообщество Киссонергас, Кипр

дома
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11 объектов найдено
Дом 3 спальни в Сообщество Киссонергас, Кипр
Дом 3 спальни
Сообщество Киссонергас, Кипр
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Эта привлекательная вилла расположена в фешенебельном районе Потима и может похвастаться пан…
€783,000
Вилла 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Это роскошное и увлекательное развитие находится в живописной деревне Киссонерга, всего в 5 …
€910,000
Вилла 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 382 м²
Закрытый бутик-разработка всего 4 приморских роскошных вилл, расположенных в Киссонерге, соо…
€1,75 млн
Вилла 7 спален в Киссонерга, Кипр
Вилла 7 спален
Киссонерга, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Эта великолепная роскошная вилла на берегу моря может быть именно тем, о чем вы мечтали. Наб…
€5,80 млн
Вилла 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Вилла 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Эта вилла тщательно спроектирована в элегантном и традиционном средиземноморском стиле, кото…
€450,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Киссонерга, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира с панорамным видом на море в районе Киссонерга. Проект будет …
€364,000
Квартира в Киссонерга, Кипр
Квартира
Киссонерга, Кипр
Комплекс в КиссонергеНедвижимостьЭтот комплекс в Киссонерге был вдохновлен выращиванием редк…
€1,000,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Киссонерга, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Киссонерга, Кипр
Комнаты 1
Площадь 798 м²
Количество этажей 1
Вилла Exelior Exelior – девиз и философия жизни, гласящие «Всё выше и выше». Так называется …
€3,45 млн
Вилла 1 комната с видом на город, с furnishings в Киссонерга, Кипр
Вилла 1 комната с видом на город, с furnishings
Киссонерга, Кипр
Комнаты 1
Площадь 859 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 859 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на город. У…
€2,99 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Киссонерга, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Киссонерга, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€2,65 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Киссонерга, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 185 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€590,000

Параметры недвижимости в Сообщество Киссонергас, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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