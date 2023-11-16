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Жильё в Протарас, Кипр

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82 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€950,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€830,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€614,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€594,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Красиво светлая и современная отдельная вилла с тремя спальнями, расположенная на тихом хреб…
€1,10 млн
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Протарас, Кипр
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Этаж 2/2
Продается вилла, расположенная в нескольких минутах ходьбы от проспекта Нисси, большой бассе…
€850,000
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Протарас, Кипр
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 777 м²
Количество этажей 4
Особняк Сан-Элиас с завидным положением с видом на красивое побережье Протараса может стать …
€3,20 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается вилла с тремя спальнями, частным бассейном и садом на крыше, в районе Саво Греко, …
€750,000
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 140 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. Недвижимость…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€650,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 131 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€400,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 162 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€466,140
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€670,000
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Протарас, Кипр
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
Площадь 64 м²
Офис в стадии строительства для продажи в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 50 т.м. кры…
€150,000
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Протарас, Кипр
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
Площадь 63 м²
Офис в стадии строительства для продажи в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 50 т.м. кры…
€150,000
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Протарас, Кипр
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
Площадь 60 м²
Продается в строящемся офисе в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 50 кв.м. крытое внутре…
€150,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Протарас, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 185 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос с 185 м². крытый инте…
€440,000
Квартира 1 комната с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Протарас, Кипр
Квартира 1 комната с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассо…
€160,000
Квартира 1 комната с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Протарас, Кипр
Квартира 1 комната с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Продается квартира с одной спальней в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 59 т.м. крытый …
€160,000
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Протарас, Кипр
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 64 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ипсонасе - провинция Лимассол, с 50 т.м. крытые интерьеры…
€140,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Протарас, Кипр
Комнаты 2
Площадь 94 м²
Продается новая квартира с двумя спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 80 кв.м. и…
€169,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Протарас, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Площадь 27 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью 270…
€650,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком в Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Протарас, Кипр
Комнаты 2
Площадь 101 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира на проспекте Стратигу Тимагия - пров…
€160,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком в Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Протарас, Кипр
Комнаты 2
Площадь 135 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира на проспекте Стратигу Тимагия - пров…
€180,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком в Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Протарас, Кипр
Комнаты 2
Площадь 102 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира на проспекте Стратигу Тимагия - пров…
€180,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
Комнаты 2
Площадь 97 м²
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, площадью 77 кв.м. кр…
€198,500
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с подвалом в Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с подвалом
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Квартира на первом этаже с тремя спальнями на продажу в Деринии - провинции Фамагуста. Кварт…
€180,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 104 т.м. крытые интерье…
€526,110
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 174 м²
Продается трехкомнатная квартира-дуплекс в районе Колонакиу - провинция Лимассол, площадью 1…
€872,700
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