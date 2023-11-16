ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Протарас
Жильё в Протарас, Кипр
квартиры
5
дома
24
Очистить
82 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
4
4
181 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3
3
159 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€830,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3
2
132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€614,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3
2
132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€594,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3
2
198 м²
Красиво светлая и современная отдельная вилла с тремя спальнями, расположенная на тихом хреб…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
6
375 м²
3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Протарас, Кипр
6
5
210 м²
2/2
Продается вилла, расположенная в нескольких минутах ходьбы от проспекта Нисси, большой бассе…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Протарас, Кипр
6
5
777 м²
4
Особняк Сан-Элиас с завидным положением с видом на красивое побережье Протараса может стать …
€3,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Протарас, Кипр
3
3
200 м²
3
Продается вилла с тремя спальнями, частным бассейном и садом на крыше, в районе Саво Греко, …
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
3
140 м²
1
Продается вилла площадью 140 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. Недвижимость…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
165 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
131 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 131 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
162 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 162 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€466,140
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
190 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€670,000
Рекомендовать
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
64 м²
Офис в стадии строительства для продажи в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 50 т.м. кры…
€150,000
Рекомендовать
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
63 м²
Офис в стадии строительства для продажи в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 50 т.м. кры…
€150,000
Рекомендовать
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
60 м²
Продается в строящемся офисе в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 50 кв.м. крытое внутре…
€150,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Протарас, Кипр
3
185 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос с 185 м². крытый инте…
€440,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
1
100 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассо…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
1
105 м²
Продается квартира с одной спальней в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 59 т.м. крытый …
€160,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
1
64 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ипсонасе - провинция Лимассол, с 50 т.м. крытые интерьеры…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Протарас, Кипр
2
94 м²
Продается новая квартира с двумя спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 80 кв.м. и…
€169,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Протарас, Кипр
4
27 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью 270…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Протарас, Кипр
2
101 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира на проспекте Стратигу Тимагия - пров…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Протарас, Кипр
2
135 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира на проспекте Стратигу Тимагия - пров…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Протарас, Кипр
2
102 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира на проспекте Стратигу Тимагия - пров…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Протарас, Кипр
2
97 м²
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, площадью 77 кв.м. кр…
€198,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с подвалом
Протарас, Кипр
3
118 м²
Квартира на первом этаже с тремя спальнями на продажу в Деринии - провинции Фамагуста. Кварт…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Протарас, Кипр
3
135 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 104 т.м. крытые интерье…
€526,110
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Протарас, Кипр
3
174 м²
Продается трехкомнатная квартира-дуплекс в районе Колонакиу - провинция Лимассол, площадью 1…
€872,700
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL