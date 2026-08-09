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Жилье в Катикас, Кипр

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24 объекта найдено
Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Жилая земля 997 кв.м. для продажи в Катикас. Он находится в зоне Ka10b, с плотностью здания …
$115,232
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Поле в деревне Катикас. Размер земли составляет 7358 квадратных метров. Плотность здания с…
$1,02 млн
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Земля в деревне Катикас. Размер земли составляет 5686 квадратных метров. Плотность здания …
$328,412
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Продается жилая земля площадью 3345 кв.м. в Катикасе. Он попадает в зону Ka10b (жилой) с пло…
$218,941
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Сельскохозяйственное поле в деревне Катикас, Пафосский район Недвижимость имеет площадь 802…
$120,994
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Жилой участок в тихом и красивом районе в общине Катикас в районе Пафоса. Он расположен на р…
$115,232
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Этот участок земли расположен в деревне Катикас, и прилегающий участок также доступен. - 20 …
$63,378
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Квартира 5 комнат в Катикас, Кипр
Квартира 5 комнат
Катикас, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Представляем вашему вниманию оригинальное бунгало, расположенное на большом участке площадью…
$1,71 млн
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Плоский уровень жилой земли для немедленного развития в тихом районе с видом на горы и море
$270,796
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Продается смешанное жилое и специальное защитное поле общей площадью 5352 кв.м. Поле имеет н…
$114,080
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Сельскохозяйственное поле в деревне Катикас, Пафосский район Недвижимость имеет площадь 535…
$89,881
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Сельскохозяйственное поле в деревне Катикас, Пафосский район Недвижимость имеет площадь 267…
$55,311
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Сельскохозяйственное поле в деревне Катикас, Пафосский район Недвижимость имеет площадь 401…
$72,596
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Жилая земля 990 кв.м. для продажи в Катикас. Он находится в зоне Ka10b, с плотностью здания …
$123,298
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Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Сельскохозяйственное поле для продажи в деревне Катикас, Пафосский район. Земля попадает в …
$184,372
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Сельскохозяйственное поле в деревне Катикас, Пафосский район Недвижимость имеет площадь 668…
$120,994
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Сельскохозяйственное поле в деревне Катикас, Пафосский район Недвижимость имеет площадь 401…
$72,596
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Жилая площадь в общине Катикас, в районе Пафоса. Он расположен в 1,0 км (приблизительно) от …
$126,755
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Этот участок расположен в деревне Катикас, соседний участок также доступен. - 20 минут до Co…
$57,616
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Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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Дом 4 спальни в Катикас, Кипр
Дом 4 спальни
Катикас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Сам дом представляет собой просторные 4 люксовые частные спальни и 5 ванных комнат. Спальня …
$2,54 млн
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Земля для продажи в деревне Катикас. Эта земля имеет возможность построить 600 квадратных …
$109,471
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Квартира в Катикас, Кипр
Квартира
Катикас, Кипр
Поле в деревне Катикас. Размер земельного участка составляет 4683 квадратных метра. Падает…
$489,737
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