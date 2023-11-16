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Жильё в Kathikas, Кипр

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16 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Катикас, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейном и рестораном рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр Предлагаются виллы …
€585,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Катикас, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Катикас, Кипр
Комнаты 5
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными места…
€750,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Катикас, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Катикас, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€428,400
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Катикас, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Катикас, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 253 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€727,685
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катикас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€555,920
Вилла 1 комната с furnishings в Катикас, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Отдельно стоящие виллы в стадии строительства, расположенные в районе Корал Бэй,город Пафос.…
€684,800
Вилла 1 комната с furnishings в Катикас, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию роскошные виллы на острове Кипр. Уникальный комплексе расположен …
€350,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Катикас, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Этот уютный комплекс расположен на окраине Пейя, всего лишь 1 км от многих удобств и рестора…
€203,500
Таунхаус 1 комната с furnishings, с патио в Катикас, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings, с патио
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Этот уютный проект находится в живописной сельской местности, на окраине деревни Пейя и вклю…
€300,000
Квартира 1 комната с furnishings в Катикас, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
€1,35 млн
Квартира 1 комната с furnishings в Катикас, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 314 м²
Количество этажей 1
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
€1,44 млн
Вилла 4 комнаты с furnishings, с патио в Катикас, Кипр
Вилла 4 комнаты с furnishings, с патио
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 1
Вилла расположена так, чтобы иметь живописный вид на залитую солнцем долину и Средиземноморс…
€896,000
Вилла 4 комнаты с furnishings в Катикас, Кипр
Вилла 4 комнаты с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 206 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
€708,490
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Катикас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€880,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катикас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€410,000

Параметры недвижимости в Kathikas, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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