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Кипр
Жилая
Муниципалитет Germasogeia
Жильё в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
квартиры
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353 объекта найдено
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Дом 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
196 м²
Новый проект всего с 4 просторными домами в районе Гермасойя-Агиос Афанасиос. Оставлены толь…
€750,000
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Квартира 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
5
354 м²
Этот отель, расположенный в одном из самых желанных прибрежных районов Лимассола, предлагает…
€5,32 млн
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Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
147 м²
Этот отель, расположенный в одном из самых желанных прибрежных районов Лимассола, предлагает…
€1,35 млн
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Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
2
101 м²
Этот отель, расположенный в одном из самых желанных прибрежных районов Лимассола, предлагает…
€787,800
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
136 м²
Расположенный в Лимассоле, всего в 700 метрах от лазурного моря, этот комплекс включает в се…
€772,512
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
135 м²
Расположенный в Лимассоле, всего в 700 метрах от лазурного моря, этот комплекс включает в се…
€744,120
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
2
104 м²
Расположенный в Лимассоле, всего в 700 метрах от лазурного моря, этот комплекс включает в се…
€508,352
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
1
67 м²
Этот отель, расположенный в одном из самых желанных прибрежных районов Лимассола, предлагает…
€522,600
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
1
74 м²
Расположенный в Лимассоле, всего в 700 метрах от лазурного моря, этот комплекс включает в се…
€400,192
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
1
74 м²
Расположенный в Лимассоле, всего в 700 метрах от лазурного моря, этот комплекс включает в се…
€388,648
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
3
305 м²
5/6
Продается квартира площадью 305 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
232 м²
4/1
Продается квартира площадью 232 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€1,58 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
167 м²
1
Комплекс предлагает незабываемые впечатления для тех, кто предпочитает комфорт современного …
€1,000,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
108 м²
2
Роскошная 2-спальная квартира в престижном комплексе, расположенном в районе Потамос Гермасо…
€425,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
126 м²
2
Элитный комплекс, состоящий из роскошных апартаментов и расположенный в районе Потамос Герма…
€625,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
119 м²
2
Роскошная 2-спальная квартира в престижном комплексе, расположенном в районе Потамос Гермасо…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
158 м²
2
Элитный комплекс, состоящий из роскошных апартаментов и расположенный в районе Потамос Герма…
€830,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
94 м²
1
Уникальный жилой высотный комплекс из 25 этажей с гостиничными удобствами, разработанный с у…
€1,36 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
148 м²
Комплекс представляет собой комплекс мирового класса на берегу моря в ультра-желанном прибре…
€2,22 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
158 м²
Каждый из семи мезонетов с 3 спальнями имеет 3 уровня: Первый этаж – гостиная, столовая, кух…
€710,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
595 м²
Уровень жизни в объекте становится чрезвычайно высоким благодаря передовым инженерным технол…
€4,30 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
221 м²
4 спальни с двойной высотой 221,2 кв.м. плюс 146 садов на крыше 2821959 +НДС Потрясающий мно…
€2,82 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
52 м²
Эта красивая квартира с 1 спальней расположена в комплексе, расположенном в туристической зо…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
90 м²
Эта красивая квартира с 2 спальнями расположена в комплексе, расположенном в туристической з…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
65 м²
Эта красивая квартира с 1 спальней расположена в туристической зоне Лимассола. Квартира выпо…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
120 м²
Эта красивая 3-спальная квартира расположена в комплексе, расположенном в туристической зоне…
€600,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
263 м²
Проект расположен в туристической зоне Лимассола и представляет собой роскошный жилой компле…
€2,30 млн
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Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
162 м²
Проект расположен в туристической зоне Лимассола и представляет собой роскошный жилой компле…
€1,64 млн
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Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
154 м²
Проект расположен в туристической зоне Лимассола и представляет собой роскошный жилой компле…
€1,45 млн
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Квартира 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
264 м²
Проект расположен в туристической зоне Лимассола и представляет собой роскошный жилой компле…
€2,30 млн
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