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Жильё в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

квартиры
265
дома
88
353 объекта найдено
Дом 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Новый проект всего с 4 просторными домами в районе Гермасойя-Агиос Афанасиос. Оставлены толь…
€750,000
Квартира 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Этот отель, расположенный в одном из самых желанных прибрежных районов Лимассола, предлагает…
€5,32 млн
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Этот отель, расположенный в одном из самых желанных прибрежных районов Лимассола, предлагает…
€1,35 млн
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этот отель, расположенный в одном из самых желанных прибрежных районов Лимассола, предлагает…
€787,800
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Расположенный в Лимассоле, всего в 700 метрах от лазурного моря, этот комплекс включает в се…
€772,512
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Расположенный в Лимассоле, всего в 700 метрах от лазурного моря, этот комплекс включает в се…
€744,120
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Расположенный в Лимассоле, всего в 700 метрах от лазурного моря, этот комплекс включает в се…
€508,352
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этот отель, расположенный в одном из самых желанных прибрежных районов Лимассола, предлагает…
€522,600
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Расположенный в Лимассоле, всего в 700 метрах от лазурного моря, этот комплекс включает в се…
€400,192
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Расположенный в Лимассоле, всего в 700 метрах от лазурного моря, этот комплекс включает в се…
€388,648
Квартира 3 спальни с бассейном в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с бассейном
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Этаж 5/6
Продается квартира площадью 305 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,60 млн
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 232 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€1,58 млн
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Этаж 1
Комплекс предлагает незабываемые впечатления для тех, кто предпочитает комфорт современного …
€1,000,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Этаж 2
Роскошная 2-спальная квартира в престижном комплексе, расположенном в районе Потамос Гермасо…
€425,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Этаж 2
Элитный комплекс, состоящий из роскошных апартаментов и расположенный в районе Потамос Герма…
€625,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Этаж 2
Роскошная 2-спальная квартира в престижном комплексе, расположенном в районе Потамос Гермасо…
€650,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Этаж 2
Элитный комплекс, состоящий из роскошных апартаментов и расположенный в районе Потамос Герма…
€830,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Этаж 1
Уникальный жилой высотный комплекс из 25 этажей с гостиничными удобствами, разработанный с у…
€1,36 млн
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Комплекс представляет собой комплекс мирового класса на берегу моря в ультра-желанном прибре…
€2,22 млн
Дом 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Каждый из семи мезонетов с 3 спальнями имеет 3 уровня: Первый этаж – гостиная, столовая, кух…
€710,000
Дом 5 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 5
Площадь 595 м²
Уровень жизни в объекте становится чрезвычайно высоким благодаря передовым инженерным технол…
€4,30 млн
Квартира 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 4
Площадь 221 м²
4 спальни с двойной высотой 221,2 кв.м. плюс 146 садов на крыше 2821959 +НДС Потрясающий мно…
€2,82 млн
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Эта красивая квартира с 1 спальней расположена в комплексе, расположенном в туристической зо…
€360,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Эта красивая квартира с 2 спальнями расположена в комплексе, расположенном в туристической з…
€420,000
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Эта красивая квартира с 1 спальней расположена в туристической зоне Лимассола. Квартира выпо…
€630,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Эта красивая 3-спальная квартира расположена в комплексе, расположенном в туристической зоне…
€600,000
Дом 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 4
Площадь 263 м²
Проект расположен в туристической зоне Лимассола и представляет собой роскошный жилой компле…
€2,30 млн
Дом 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Проект расположен в туристической зоне Лимассола и представляет собой роскошный жилой компле…
€1,64 млн
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Проект расположен в туристической зоне Лимассола и представляет собой роскошный жилой компле…
€1,45 млн
Квартира 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 4
Площадь 264 м²
Проект расположен в туристической зоне Лимассола и представляет собой роскошный жилой компле…
€2,30 млн
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