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Жилье в Гермасойе, Кипр

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2 167 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
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Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 4/4
Редкая возможность приобрести совершенно новый пентхаус всего в 300 метрах от набережной в о…
$803,310
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Этаж 17/27
Насладитесь исключительным образом жизни на берегу моря в этой эксклюзивной квартире с тремя…
$2,07 млн
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Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Этаж 2
Этот элегантный пентхаус расположен всего в 200 метрах от побережья Средиземного моря в комп…
$681,947
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Квартира 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 5
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$1,03 млн
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Квартира в Гермасойя, Кипр
Квартира
Гермасойя, Кипр
Коммерческий участок развития в Гермасогее, Лимассол, рядом с автомагистралью. Продажа включ…
$1,27 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 10
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$2,59 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Площадь 154 м²
Этаж 154
| Апартаменты
$944,577
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 3
Совершенно новая квартира в пентхаусе с 3+1 спальней, расположенная в закрытом комплексе с с…
$867,749
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 416 м²
Этаж 16
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$10,02 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Площадь 152 м²
Этаж 152
| Апартаменты
$852,424
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Этот безупречно ухоженный трехкомнатный дом, расположенный в конце мирного непроходимого туп…
$1,01 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 7
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$2,42 млн
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Расположенный в одном из самых престижных и востребованных жилых районов Лимассола, Potamos …
$1,01 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 3
НОВЫЙ ЛЮКСУРИЙ, ЖИВУЩИЙ В СУБУРБАННЫХ ХИЛЛАХ ГЕРМАСОГИИ Эта сложная новая застройка в безмят…
$736,079
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 10
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$3,69 млн
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Квартира 2 комнаты в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Оцените прелести современной жизни на побережье в эксклюзивном районе Потамос-Гермасогея, вс…
$1,06 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 8
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$2,45 млн
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Квартира 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$990,654
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 9
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$2,55 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Этаж 3
Пентхаус с 3 спальнями (Flat 301) на 3-м этаже The Blue View в Панорее, Гермасогия, Лимассол…
$725,712
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$2,13 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 7
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$2,36 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Этаж 148
| Апартаменты
$829,385
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 10
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$3,67 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 10
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$2,65 млн
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$2,13 млн
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Квартира 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Этаж 93
| Апартаменты
$633,558
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Особняк 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Откройте для себя этот прекрасно отремонтированный 2-комнатный мезонет, расположенный в очен…
$404,001
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Откройте для себя эту прекрасно отремонтированную 2-комнатную квартиру в популярном районе P…
$346,286
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 6
Элегантная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Гермасогеи, предлагае…
$2,25 млн
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