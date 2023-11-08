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Жильё в Paramytha, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Парамита, Кипр
Дом 3 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Этот дом с 3 спальнями расположен в районе Парамита, Лимассол, и выставлен на продажу. Дом р…
€520,000

Параметры недвижимости в Paramytha, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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