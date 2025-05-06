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Жильё в Aglangia, Кипр

квартиры
76
дома
11
87 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
3-этажный роскошный жилой комплекс, расположенный в Плати, Агланция. Проект состоит из 6 эле…
$294,172
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
A new project located in Aglantzia, Nicosia. The construction consists of 2 three-bedroom ap…
$320,296
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/3
Престижная жилая застройка в Агланции. Здание состоит из роскошных апартаментов с 2 и 3 спал…
$531,024
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 355 м²
The villa was erected in a 697m² plot around 1985 and consist of basement, ground floor and …
$1,16 млн
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
A beautiful contemporary development designed with exceptional architecture and discerning t…
$279,115
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эти элегантные апартаменты с двумя спальнями, расположенные на втором этаже современного жил…
$343,863
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Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
For sale 1 bedroom apartment in Aglanja area in Nicosia. A modern residential building consi…
$146,463
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
A new project located in Aglantzia, Nicosia. The construction consists of 2 three-bedroom ap…
$389,784
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
A house in Plati Aglantjias. This three-story house is situated in a dead end road, in a ver…
$955,460
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Высококлассный жилой проект, расположенный в роскошном районе Плати в Никосии. Это прекрасно…
$431,839
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Современный жилой комплекс в Агланции, Никосия Этот хорошо спроектированный многоквартирный…
$198,143
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Luxury 2 and 4-bedroom apartments that stand out for their architecture, aesthetic appeal, a…
$266,009
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Расположенный в востребованном районе Строволос в Никосии, этот пентхаус с 2 спальнями в уни…
$364,567
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
A beautiful contemporary development designed with exceptional architecture and discerning t…
$300,586
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Luxury apartments of 1-2 & 3-bedrooms with minimal design in Aglantzia The project consists …
$225,836
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
This stylish residence is ideally located near the center of the Cyprus capital. Constructed…
$244,294
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Nestled in the sought-after neighbourhood of Strovolos in Nicosia, this unique residential d…
$320,267
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
A new project located in Aglantzia, Nicosia. The modern construction consists of 1 apartment…
$504,874
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
This stylish residence is ideally located near the center of the Cyprus capital. Constructed…
$238,865
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
A new project located in Aglantzia, Nicosia. The modern construction consists of two and thr…
$396,299
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/2
Этот новый проект, расположенный в одном из самых красивых районов Никосии, Плати Агланциас,…
$475,543
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Он находится в отличном месте с легким доступом ко всем удобствам и услугам. Вы можете найти…
$262,200
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Дом 7 спален в Никосия, Кипр
Дом 7 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Два дома в Агланции, Никосия. Дом на первом этаже имеет площадь 183 кв. м и состоит из гости…
$491,252
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Современный жилой комплекс в Агланции, Никосия Этот хорошо спроектированный многоквартирный…
$143,795
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2
High-End Residential Development — Плати, Агланция Этот эксклюзивный жилой комплекс, располо…
$294,384
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
A prestigious residential development with a unique design and an avant-garde flair. Particu…
$238,865
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
A new project located in Aglantzia, Nicosia. The construction consists of 2 three-bedroom ap…
$270,352
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Luxury apartment in a modern building located in a good quiet area, with convenient intercha…
$365,898
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
3-этажный роскошный жилой комплекс, расположенный в Плати, Агланция. Проект состоит из 6 эле…
$304,679
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Luxurious apartment in Aglantzia, Nicosia. This modern and luxurious apartment is situated i…
$434,300
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Параметры недвижимости в Aglangia, Кипр

с террасой
Недорогая
Элитная
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