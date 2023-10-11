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Жильё в Никосия, Кипр

Geri
4
56 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Дали, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дали, Кипр
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с просторными …
€337,235
Квартира 3 спальни в Ayia Marina, Кипр
Квартира 3 спальни
Ayia Marina, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
ID: CP-653   STANDORT: Zypern/ Nikosia - Entfernung zum Meer -25 min - Entfernung zu…
€111,374
Квартира 1 комната с furnishings в Analiontas, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Analiontas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 0 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€70,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom
Geri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Вилла продается в стадии вне плана (. Строительство начнется после подписания договора купли…
€425,000
Квартира 2 спальни в Drymou, Кипр
Квартира 2 спальни
Drymou, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
На продажу квартира в городе Пафос, площадью 69 м2 с 2 спальнями и одной ванной комнатой в р…
€110,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€340,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€360,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€415,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€600,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 164 кв.м. крытое внутреннее прос…
€290,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 169 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Меса Хорио - провинция Пафос, 169 т.м. крытый и…
€300,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
€299,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
€299,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Вергина - район Ларнака, с 198 кв.м. крыт…
€295,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
€280,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
€280,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 169 м²
Продается в строительстве на первом этаже квартира с тремя спальнями в Строволосе - провинци…
€275,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Geri, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 256 м²
Продается строящийся пентхаус с тремя спальнями в Архангелосе / Антуполис - провинция Никоси…
€280,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 99 м²
Продается двухкомнатная квартира со строительством сада на крыше в Агиос Николаос - провинци…
€280,000
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с парком, с кладовой в Geri, Кипр
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с парком, с кладовой
Geri, Кипр
Комнаты 1
Площадь 66 м²
Продается новая квартира с одной спальней в Неаполисе - провинция Лимассол, с 54 кв.м. крыты…
€275,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Трехкомнатная квартира в стадии строительства на продажу в Агиос Николаос - провинция Лимасс…
€280,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Николаос - провинция Лимассол, с 99 т.м. крытые инт…
€280,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Петру и Павлу - провинция Лимассол, площадью 75 кв…
€288,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 117 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Фанеромени - провинция Ларнака. Он…
€258,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 155 м²
Строящаяся двухкомнатная квартира в провинции Фанеромени - Ларнака. Он имеет 93 квадратных м…
€299,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в районе Арадиппу - Ларнака, площадью 200 к…
€295,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 124 м²
Продается двухкомнатная квартира в Колумбии - провинция Лимассол, с 96 кв.м.м. крытые интерь…
€325,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 124 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Колумбии - провинция Лимассол, с 98 кв.м. крытые и…
€325,000
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 124 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 91 к…
€265,000
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Geri, Кипр
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
Комнаты 2
Площадь 111 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 84 к…
€265,000

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