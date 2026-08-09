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Жилье в Никосии, Кипр

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Строволос
429
муниципалитет Никосия
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Лация
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1 733 объекта найдено
Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Дом расположен в очень тихом районе Никосии. Он близок ко всем удобствам и услугам, с легким…
$389,553
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Расположенная в престижном районе Архангелос в Никосии, эта современная квартира может похва…
$378,161
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Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Современный проект расположен в Строволосе, в оживленном районе с легким доступом к основным…
$437,717
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 3/3
Апартаменты с 2 спальнями - современная элегантность и изысканный комфорт Общее описание Ква…
$383,285
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Квартира 3 спальни в Лация, Кипр
Квартира 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Новый жилой проект в Лации с легким доступом к основным дорогам и общественным услугам район…
$288,566
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Роскошный проект в самом сердце Никосии. В нескольких минутах ходьбы от всех удобств, делово…
$3,45 млн
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
3 Спальни отдельно стоящего дома в очень хорошем районе в Никосии, в районе Строволос. Дом р…
$535,582
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Красивый пентхаус с 3 спальнями и 3 спальнями с частным садом на крыше расположен в самом се…
$684,670
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Квартира 1 спальня в Строволос, Кипр
Квартира 1 спальня
Строволос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Эта элегантная однокомнатная квартира предлагает стиль, комфорт и удобство в одном ярком пак…
$155,991
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Вилла в Лакатамия, Кипр
Вилла
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Chara Homes 33 — Элегантная вилла с 3 спальнями в Лакатамии, Никосия Chara Homes 33 — сов…
$345,000
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Современный комплекс в районе Лациа, Никосия. Близко к основным дорогам и транспортным связя…
$551,442
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
В одном из самых удобных районов Никосии, в Энгоми, этот проект поставляется по самым высоки…
$283,621
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Квартира 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Уютная трехкомнатная квартира теперь доступна для продажи в тихом месте в Лакатамии. Недвижи…
$256,300
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Квартира 1 спальня в Строволос, Кипр
Квартира 1 спальня
Строволос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/3
Эти продуманно спланированные однокомнатные квартиры, разработанные для современных професси…
$197,348
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Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современный проект, расположенный в Строволосе, Никосия. Это трехэтажное здание с шестью ква…
$423,741
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Современный проект расположен в одном из самых желанных районов Никосии, между оживленной го…
$391,790
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Расположенные на третьем этаже современного жилого комплекса, эти стильные апартаменты с дву…
$387,576
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этот проект находится в своем классе и является возможностью, которую нельзя упустить, подни…
$335,618
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Красивый 5-спальный отдельно стоящий дом с бассейном доступен для продажи в районе Париссино…
$944,372
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Новый проект расположен в районе Лакатамии, Никосия. Это 2-этажное здание состоит из 15 совр…
$256,794
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Современный проект, расположенный в центральном месте в Агланции, Никосия. Проект включает 1…
$411,492
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Дом 7 спален в Никосия, Кипр
Дом 7 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 135 м²
Мы рады предложить вам эту уникальную виллу, расположенную в красивом районе Дасуполи Строво…
$3,07 млн
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Современные и функциональные виллы для современной семьи, которая хочет максимально использо…
$647,822
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Современный проект в районе Строволоса. Прекрасный жилой район Никосии с легким доступом к ц…
$331,767
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 4/4
Двухкомнатная квартира – современный комфорт в сердце Акрополя Двухкомнатные апартаменты в э…
$601,552
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Современный проект расположен в одном из самых привилегированных районов в районе Ликавитос,…
$426,864
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Новая 2-комнатная квартира доступна для продажи в элитном жилом районе Агиос Дометиос, Никос…
$289,517
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенная на первом этаже небольшого эксклюзивного здания с восемью двухкомнатными кварт…
$333,255
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современный проект расположен в непосредственной близости от уважаемых государственных и час…
$330,891
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Красивая двухкомнатная квартира в прекрасном районе в Агиос Андреас. Расположен рядом со все…
$312,823
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Типы недвижимости в Никосии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Никосии, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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