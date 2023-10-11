ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Никосия
Жильё в Никосия, Кипр
Geri
4
Очистить
56 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дали, Кипр
4
115 м²
3
Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с просторными …
€337,235
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ayia Marina, Кипр
4
1
110 м²
3
ID: CP-653 STANDORT: Zypern/ Nikosia - Entfernung zum Meer -25 min - Entfernung zu…
€111,374
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Analiontas, Кипр
1
1
Продается квартира площадью 0 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€70,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom
Geri, Кипр
4
3
240 м²
2
Вилла продается в стадии вне плана (. Строительство начнется после подписания договора купли…
€425,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Drymou, Кипр
3
1
69 м²
2/3
На продажу квартира в городе Пафос, площадью 69 м2 с 2 спальнями и одной ванной комнатой в р…
€110,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
6
2
168 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€340,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
5
2
168 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
5
3
200 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€415,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
6
2
233 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
3
164 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 164 кв.м. крытое внутреннее прос…
€290,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
3
169 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Меса Хорио - провинция Пафос, 169 т.м. крытый и…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
3
185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
€299,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
3
185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
€299,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Geri, Кипр
3
198 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Вергина - район Ларнака, с 198 кв.м. крыт…
€295,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
4
177 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Geri, Кипр
4
177 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
3
169 м²
Продается в строительстве на первом этаже квартира с тремя спальнями в Строволосе - провинци…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Geri, Кипр
3
256 м²
Продается строящийся пентхаус с тремя спальнями в Архангелосе / Антуполис - провинция Никоси…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Geri, Кипр
2
99 м²
Продается двухкомнатная квартира со строительством сада на крыше в Агиос Николаос - провинци…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с парком, с кладовой
Geri, Кипр
1
66 м²
Продается новая квартира с одной спальней в Неаполисе - провинция Лимассол, с 54 кв.м. крыты…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
3
123 м²
Трехкомнатная квартира в стадии строительства на продажу в Агиос Николаос - провинция Лимасс…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
3
123 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Николаос - провинция Лимассол, с 99 т.м. крытые инт…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
95 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Петру и Павлу - провинция Лимассол, площадью 75 кв…
€288,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Geri, Кипр
2
117 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Фанеромени - провинция Ларнака. Он…
€258,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Geri, Кипр
2
155 м²
Строящаяся двухкомнатная квартира в провинции Фанеромени - Ларнака. Он имеет 93 квадратных м…
€299,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком
Geri, Кипр
3
200 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в районе Арадиппу - Ларнака, площадью 200 к…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
124 м²
Продается двухкомнатная квартира в Колумбии - провинция Лимассол, с 96 кв.м.м. крытые интерь…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
124 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Колумбии - провинция Лимассол, с 98 кв.м. крытые и…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
124 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 91 к…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Geri, Кипр
2
111 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Лимассол, с 84 к…
€265,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Типы недвижимости в Никосия
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL