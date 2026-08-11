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Жилье в Mesogi, Кипр

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квартиры
48
дома
17
65 объектов найдено
Вилла в Месоги, Кипр
Вилла
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Великолепный проект может похвастаться захватывающим расположением на живописных холмах дере…
$1,83 млн
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Квартира в Месоги, Кипр
Квартира
Месоги, Кипр
Обычная форма и уровень жилого участка земли в Месойи, Пафос, с беспрепятственным видом, с а…
$483,975
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Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Площадь 130 м²
В самом сердце Месоги, всего в нескольких минутах от Международной школы Пафоса, новая жилая…
$395,888
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Вилла в Месоги, Кипр
Вилла
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Великолепный проект может похвастаться захватывающим расположением на живописных холмах дере…
$1,88 млн
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Дом 4 спальни в Месоги, Кипр
Дом 4 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Коллекция из четырех современных вилл с (необязательно) частными бассейнами и красивыми сада…
$820,423
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Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Новый комплекс в районе Месоги (Пафос). Вдумчивая планировка вилл предлагает просторную кух…
$623,896
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Квартира 3 комнаты в Mesogi, Кипр
Квартира 3 комнаты
Mesogi, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Расположенный в одном из самых востребованных жилых районов Месоги, этот современный жилой к…
$451,615
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Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Роскошные дома в Месоги - описание проекта Откройте для себя эксклюзивную коллекцию роскошн…
$507,369
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Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Новый комплекс в районе Месоги (Пафос). Вдумчивая планировка вилл предлагает просторную кух…
$623,896
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Квартира 2 комнаты в Mesogi, Кипр
Квартира 2 комнаты
Mesogi, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Почувствуйте современный средиземноморский ритм жизни в этих элегантных апартаментах с двумя…
$339,718
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Квартира 1 комната в Mesogi, Кипр
Квартира 1 комната
Mesogi, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
В тихом жилом районе Анаваргос, который сочетает уют местного сообщества с удобством городск…
$213,129
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Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Роскошные дома в Месоги - описание проекта Откройте для себя эксклюзивную коллекцию роскошн…
$507,369
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Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Современные виллы с 3 спальнями в Месоги, Пафос Вдумчиво спланированные интерьеры включают 3…
$661,566
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Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Современные виллы с 3 спальнями в Месоги, Пафос Вдумчиво спланированные интерьеры включают 3…
$665,097
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Дом 4 спальни в Месоги, Кипр
Дом 4 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Коллекция из четырех современных вилл с (необязательно) частными бассейнами и красивыми сада…
$855,837
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Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Современные виллы с 3 спальнями в Месоги, Пафос Вдумчиво спланированные интерьеры включают 3…
$660,977
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Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этот недавно полностью отремонтированный трехкомнатный отдельно стоящий дом расположен в оче…
$462,401
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Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Роскошные дома в Месоги - описание проекта Откройте для себя эксклюзивную коллекцию роскошн…
$519,033
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Квартира 2 комнаты в Mesogi, Кипр
Квартира 2 комнаты
Mesogi, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Почувствуйте современный средиземноморский ритм жизни в этих элегантных апартаментах с двумя…
$296,252
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Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Продаётся по проекту: этот современный апартамент с 3 спальнями и 2 ванными комнатами предла…
$413,595
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Квартира 2 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 2 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 2
Площадь 117 м²
В самом сердце Месоги, всего в нескольких минутах от Международной школы Пафоса, новая жилая…
$283,621
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English
Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Расположенные в жилом районе, очень закрытом для всех удобств и школ, эти виллы с тремя спал…
$565,038
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Квартира 2 комнаты в Месоги, Кипр
Квартира 2 комнаты
Месоги, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот камерный жилой проект расположен в уютном районе Месоги, пригороде Пафоса, который ценя…
$292,415
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Квартира 3 комнаты в Месоги, Кипр
Квартира 3 комнаты
Месоги, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
На живописном утёсе в деревне Тремитуса, Пафос, расположен современный жилой комплекс в куро…
$437,211
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Квартира 1 комната в Mesogi, Кипр
Квартира 1 комната
Mesogi, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
В тихом жилом районе Анаваргос, который сочетает уют местного сообщества с удобством городск…
$201,609
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Квартира 3 спальни в Месоги, Кипр
Квартира 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Расположенные в жилом районе, очень закрытом для всех удобств и школ, эти виллы с тремя спал…
$553,115
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Квартира 2 комнаты в Месоги, Кипр
Квартира 2 комнаты
Месоги, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
На живописном утёсе в деревне Тремитуса, Пафос, расположен современный жилой комплекс в куро…
$368,178
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Квартира 3 комнаты в Месоги, Кипр
Квартира 3 комнаты
Месоги, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Эти трёхспальные дома, расположенные в Тремитусе, уютном пригороде Пафоса, созданы для комфо…
$581,060
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Квартира 1 комната в Месоги, Кипр
Квартира 1 комната
Месоги, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Расположенный в спокойном жилом районе Месоги, этот камерный жилой комплекс сочетает совреме…
$230,730
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Квартира 4 комнаты в Месоги, Кипр
Квартира 4 комнаты
Месоги, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Из этой современной частной резиденции открываются потрясающие виды на побережье Пафоса и ве…
$5,15 млн
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Параметры недвижимости в Mesogi, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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