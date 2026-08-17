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Жилье в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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квартиры
172
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90
262 объекта найдено
Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Новая закрытая резиденция находится в Pareklissia, Лимассол. Проект включает в себя четыре с…
$499,431
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Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
Сельскохозяйственные угодья в районе Пареклисия в Лимассоле в зоне G3, коэффициент покрытия …
$218,941
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Современное жилое многосемейное закрытое сообщество, расположенное в самом сердце Парекклиси…
$455,851
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Эта престижная двухкомнатная квартира расположена в потрясающей 14-этажной башне у восточног…
$2,20 млн
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Тщательно разработанная с максимальной оригинальностью, новая закрытая резиденция красиво со…
$248,168
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Откройте для себя будущий дом в этой очаровательной 1-комнатной квартире, в настоящее время …
$276,557
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TekceTekce
Дом 5 спален в Пареклисия, Кипр
Дом 5 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 323 м²
Роскошная вилла с видом на море в районе Парекклисии, Лимассол. Ключевые особенности Катего…
$1,26 млн
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$345,697
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Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
Он расположен в деревне Пареклисия, которая находится в 5 минутах от Лимассола. Недвижимость…
$144,040
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Последние 2 квартиры на продажу в проекте расположены в Пареклисии, всего 6 квартир в проект…
$259,702
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$399,105
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Откройте для себя будущий дом в этой очаровательной 1-комнатной квартире, в настоящее время …
$276,557
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Дом 5 спален в Пареклисия, Кипр
Дом 5 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Продается двухэтажный дом с пятью спальнями, бассейн в тихом районе города Лимассол (Пареккл…
$1,58 млн
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Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
Он расположен в деревне Пареклисия, которая находится в 5 минутах от Лимассола. Недвижимость…
$144,040
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Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
Потрясающий, непрерывный вид на море. Расположенный на окраине популярной деревни Пареклисия…
$460,929
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Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Красивый отдельно стоящий 4-спальный дом 187м2 в Пареклисии, всего в нескольких минутах езды…
$969,826
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/2
Эта современная однокомнатная квартира расположена в современном жилом комплексе в тихом рай…
$262,236
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$345,697
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект, состоящий из 3 новостроек, расположенных в жилом и удобном районе Пареклисии, Лимасс…
$409,074
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Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Этаж 3
Этот потрясающий 4-комнатный дом в Парекклише, Лимассол, предлагает захватывающий вид на мор…
$1,39 млн
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 2/3
Современная двухкомнатная квартира в тихом пригороде Идеально подходит для небольших семей и…
$376,487
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1
Современная 1-комнатная квартира (Unit 5) на 1-м этаже современного жилого комплекса в тихом…
$401,035
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Этот резиденция — настоящий шедевр просторных жилых помещений площадью 950 квадратных метров…
$18,79 млн
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Современные дома для продажи в районе Парекклисия, Лимассол. Доступны два отдельных дома и д…
$459,385
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Расположенный на живописной возвышенности престижного района Айос Тихонас, этот камерный зак…
$745,793
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Квартира в Пареклисия, Кипр
Квартира
Пареклисия, Кипр
Исключительная возможность приобрести жилой участок площадью 3011 кв.м. в востребованном рай…
$749,009
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 301 м²
Новый современный комплекс вилл в Параклессии, с захватывающим видом на море и горы. Недвижи…
$1,59 млн
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
Эта стильная двухкомнатная квартира расположена в современном жилом комплексе в спокойном ра…
$404,755
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Эта стильная двухкомнатная квартира расположена в современном жилом комплексе в спокойном ра…
$370,550
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Продаётся по плану: эта красивая квартира в Айос Тихонас предлагает современную жизнь в вост…
$787,277
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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