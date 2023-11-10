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Жильё в Церковное Сообщество, Кипр

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36 объектов найдено
Дом 4 спальни в Церковное Сообщество, Кипр
Дом 4 спальни
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Он состоит из первого этажа с лицензией на магазин и небольшой студии, а также 3 спален и 2 …
€443,000
Вилла 5 спален в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 5 спален
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 450 м²
Это роскошное органическое поместье, расположенное в искомом месте Пареклисии, Лимассол, зан…
€15,80 млн
Квартира 3 спальни в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 3
Площадь 385 м²
Это великолепный комплекс, расположенный прямо на берегу моря в районе Аматунда, в одном из …
€5,80 млн
Квартира 3 спальни в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Этаж 1
Квартира с 3 спальнями идеально расположена в тихом жилом районе, в центре деревни Пареклиси…
€384,000
Квартира 1 спальня с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 74 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€192,000
Квартира 2 спальни с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 111 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€245,000
Квартира 3 спальни с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 155 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€384,000
Дом 3 спальни в Церковное Сообщество, Кипр
Дом 3 спальни
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Этот новый современный дом с 3 спальнями идеально расположен в центре деревни Парекклисия, т…
€410,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Новая закрытая резиденция с бассейном и спа-зоной, Пареклисия, Кипр Резиденция располагает …
€980,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 4
Площадь 303 м²
Этаж 12/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€4,62 млн
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой в Церковное Сообщество, Кипр
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 8
Площадь 1 082 м²
Этаж 18/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€16,00 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Этаж 15/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€3,46 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с панорамным видом на первой линии у моря, Лимассол, Кипр Предлагаются апа…
€3,59 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция рядом с пляжем, Пареклисия, Кипр Предлагаются апартаменты и пентхаусы в ре…
€197,000
Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этот захватывающий проект, расположенный в тихом и желанном районе Пареклисия, Лимассол, пре…
€452,000
Вилла 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этот проект представляет собой изысканное жилое закрытое сообщество в Парекклисии, зеленом п…
€359,900
Вилла 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этот проект представляет собой изысканное жилое закрытое сообщество в Парекклисии, зеленом п…
€394,900
Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этот захватывающий проект, расположенный в тихом и желанном районе Пареклисия, Лимассол, пре…
€307,000
Вилла 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этот проект представляет собой изысканное жилое закрытое сообщество в Парекклисии, зеленом п…
€275,900
Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этот захватывающий проект, расположенный в тихом и желанном районе Пареклисия, Лимассол, пре…
€197,000
Вилла 6 спален в Пареклисия, Кипр
Вилла 6 спален
Пареклисия, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 472 м²
Эта роскошная современная двухэтажная вилла расположена в самом желанном районе Агиос Тихона…
€2,75 млн
Квартира 2 спальни в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 2 спальни
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Уникальная пляжная резиденция, которая сочетает в себе городской опыт и островной образ жизн…
€2,40 млн
Вилла 6 спален в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 6 спален
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 9
Эта роскошная резиденция расположена в самом эксклюзивном районе Лимассола, всего в 150 м от…
€15,00 млн
Квартира 3 спальни в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Эта роскошная резиденция расположена в самом эксклюзивном районе Лимассола, всего в 150 м от…
€2,10 млн
Квартира 4 комнаты с furnishings в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 4 комнаты с furnishings
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Площадь 266 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 266 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€530,000
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 281 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€750,000
Квартира 4 спальни в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 4 спальни
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 5
Площадь 480 м²
Этот пентхаус излучает роскошь и предлагает четыре просторные спальни с собственными ванными…
€13,92 млн
Квартира 3 спальни в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
3-комнатная квартира на 9-м этаже с захватывающим видом на Средиземное море, ландшафтные сад…
€5,99 млн
Квартира 1 комната с furnishings в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 1
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная квартира площадью 184 кв.м на острове Кипр. Квартира состоит из 3 спальн…
€1,25 млн

Параметры недвижимости в Церковное Сообщество, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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