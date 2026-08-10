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Жилье в Героскипу, Кипр

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квартиры
686
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331
1 017 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Опыт современного Средиземноморье живет в одном из самых желанных жилых районов Пафоса. Расп…
$449,018
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Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Роскошная квартира-студия на третьем этаже - Героскипу, Пафос Опыт современного Средиземном…
$229,703
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Роскошная 1-спальная квартира на 3-м этаже в блоке С, в Героскипу, Пафос Опыт современного …
$337,052
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Опыт современного Средиземноморье живет в одном из самых желанных жилых районов Пафоса. Расп…
$444,401
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в востребованном районе Героскипу в Пафосе.…
$535,645
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Опыт современного Средиземноморье живет в одном из самых желанных жилых районов Пафоса. Расп…
$449,018
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Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Роскошная квартира-студия на третьем этаже - Героскипу, Пафос Опыт современного Средиземном…
$229,703
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Опыт современного Средиземноморье живет в одном из самых желанных жилых районов Пафоса. Расп…
$444,401
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Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Роскошная квартира-студия на третьем этаже - Героскипу, Пафос Опыт современного Средиземном…
$226,240
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Роскошная 1-спальная квартира на 3-м этаже в блоке С, в Героскипу, Пафос Опыт современного …
$337,052
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Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Роскошная квартира-студия на третьем этаже - Героскипу, Пафос Опыт современного Средиземном…
$226,240
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
В живописном сердце Героскипу представлена эксклюзивная коллекция из 19 вилл с тремя спальня…
$626,183
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Проект, расположенный в самом сердце туристической зоны, всего в нескольких минутах пешком о…
$921,846
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Роскошная 4-комнатная приморская вилла в Пафосе Опыт современного прибрежного проживания в …
$1,05 млн
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Дом 5 спален в Героскипу, Кипр
Дом 5 спален
Героскипу, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Вилла с пятью спальнями в тихом районе или Героскипу, предлагающая быстрый и легкий доступ к…
$885,349
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Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Расположенный в живописном пригороде Пафоса, этот retirement village представляет собой по-н…
$266,957
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Элегантные виллы с 3 спальнями в Героскипу, Пафос Расположенные в очаровательном и спокойно…
$692,137
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этот современный жилой проект в сердце Героскипу представляет ограниченную коллекцию элегант…
$451,828
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Расположенная в престижном районе Пафоса, эта стильная 2-спальная квартира предлагает соврем…
$426,711
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Дом 2 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Окруженная садами и расположенная в ландшафтных садах, роща состоит из двух и трехкомнатных …
$324,982
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Эта продуманная застройка включает в себя три элегантных здания, в которых всего 57 квартир,…
$409,922
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Современная элегантность в Ероскипу. Спрятанный в безмятежном, но ярком районе Ероскипу, Эт…
$441,797
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Эта продуманная застройка включает в себя три элегантных здания, в которых всего 57 квартир,…
$409,922
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Продается: современная квартира в стадии строительства в престижном районе Героскипу. Это эл…
$330,091
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Современные виллы в Героскипу, Пафос 2-3 спальни Откройте для себя современный Средиземномо…
$854,078
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Вилла с 3 спальнями Каждая вилла была продуманно спроектирована с современной архитектурой,…
$898,428
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Квартира 4 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Погрузитесь в роскошь и спокойствие этого имущества, где пылающие закаты и бирюзовые воды со…
$1,61 млн
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Эти современные апартаменты с одной спальней предлагают 54 квадратных метра продуманного вну…
$332,231
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Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Discover Adonidos Gardens in Geroskipou, Paphosluxurious yet affordable apartments near Elea…
$300,519
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Дом 2 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этот прекрасно отремонтированный таунхаус с 2 спальнями в Героскипу предлагает современный к…
$259,986
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