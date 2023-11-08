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Жильё в Айя-Напа, Кипр

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14 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются …
€450,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Айя-Напа, Кипр Предлагаются виллы с бассейна…
€535,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 512 м²
Количество этажей 3
Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя…
€4,60 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 5
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, в центре Айя-Напы, Кипр Предлагаютс…
€740,000
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 6
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются соврем…
€3,35 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с обслуживанием в резиденции с бассейном и садом, в центре Айя-Напы, Кипр Проек…
€272,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты в лучшем жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом в …
€1,70 млн
Вилла 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Курорт - это уникальный проект из 41 элитной виллы на редком и эксклюзивном месте. Этот прое…
€2,40 млн
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Виллы с бассейнами в Айя-Напе
€715,000
Квартира в Айя-Напа, Кипр
Квартира
Айя-Напа, Кипр
Апартаменты в районе Протараса
€715,000
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Виллы в Айя-Напе
€2,15 млн
Вилла 6 спален в Айя-Напа, Кипр
Вилла 6 спален
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 504 м²
Этот ультра-роскошный жилой проект, расположенный напротив знаменитого парка скульптур в изв…
€3,35 млн
Вилла 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Эта современная вилла предлагает уединение и комфорт роскошной домашней обстановки с впечатл…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Эта вилла на берегу моря в Айя-Напе - это реальная инвестиционная возможность! Эта вилла рас…
€1,70 млн
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