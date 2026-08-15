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Жилье в Айя-Напе, Кипр

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228 объектов найдено
Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
Роскошная вилла недалеко от Айя-Напы и мыса Греко, в 150 метрах от моря. Живописный прибрежн…
$3,48 млн
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 4/25
Роскошные апартаменты Расположенный в коммерческом центре пристани, эта культовая высотка п…
$1,68 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
Виллы с 3 спальнями Эта вилла с 3 спальнями переопределяет величие и эксклюзивность, предлаг…
$3,67 млн
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Описание объекта: О жилом комплексе Athens Goddess Residences... Откройте для себя исключит…
$272,912
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Квартира 2 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 12
Расположенные в Восточной башне в процветающем коммерческом центре Айя-Напа Марина, эти роск…
$1,16 млн
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Raya Lifestyle Apartments, состоящий из двух корпусов и вкл…
$268,345
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TekceTekce
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$7,14 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Эта традиционная четырехкомнатная вилла с массивным внешним пространством может быть как пос…
$708,279
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 418 м²
Эксклюзивная роскошная вилла на мысе Греко, Айя-Напа. Ключевые особенности 4 роскошные спал…
$4,79 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 773 м²
Продается 5-спальная вилла в комплексе Ionion Seafront Villas, Айя-Напа. Вилла предлагает…
$1,94 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 443 м²
Приморская изысканность - вилла с 3 спальнями в Айя-Напе с панорамными видами Айя-Напа превр…
$2,19 млн
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Айя-Напы. Застройка состоит только из…
$512,558
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Эта великолепная вилла с 3 спальнями расположена в небольшом эксклюзивном комплексе всего из…
$480,490
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Описание объекта: О жилом комплексе Athens Goddess Residences... Откройте для себя исключит…
$270,629
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Виллы расположены на одном из самых красивых участков побережья Кипра. Жители этих уникальны…
$6,67 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Seafront Luxury Living in Ayia Napa - эксклюзивная 4-комнатная вилла с отступлением на крыше…
$3,33 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$7,32 млн
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 4/25
Роскошные апартаменты Расположенный в коммерческом центре пристани, эта культовая высотка п…
$1,60 млн
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Квартира 1 спальня в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Raya Lifestyle Apartments, состоящий из двух корпусов и вкл…
$171,284
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Новый дом в комплексе в Агиа Напа, Фамагуста. Проект состоит из 7 роскошных независимых 4-сп…
$673,713
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Hidden Gem Lifestyle Apartments, состоящий из двух корпусов…
$346,507
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$7,08 млн
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Hidden Gem Lifestyle Apartments, состоящий из двух корпусов…
$328,523
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Дом 6 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 6 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Откройте для себя непревзойденную уединенность, пространство и красоту с этой необычной вилл…
$3,09 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Эта уникальная пляжная вилла с 4 спальнями предлагает прямой, беспрепятственный вид на море …
$2,70 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Потрясающая вилла с 3 спальнями, расположенная на высоте 104 м над уровнем моря среди живопи…
$641,147
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 814 м²
Описание объекта: Многофункциональный проект, сочетающий современную архитектуру, функционал…
$341,426
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Квартира 1 спальня в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Уютная 1-комнатная квартира в Айя-Напе. Ключевые особенности Современный закрытый комплекс …
$413,163
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 7 553 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Hidden Gem Lifestyle Apartments, состоящий из двух корпусов…
$274,054
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 934 м²
Описание объекта: Многофункциональный проект, сочетающий современную архитектуру, функционал…
$382,534
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