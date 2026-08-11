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Жилье в Tremithousa, Кипр

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квартиры
33
дома
47
80 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Тремитуса, Кипр
Квартира 4 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Продается: впечатляющая отдельно стоящая вилла, предлагающая современную жизнь с классом эне…
$541,591
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Дом 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Эта просторная 3-комнатная отдельно стоящая вилла в Тремитузе, Пафос предлагает щедрые 195 м…
$445,275
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Особняк 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Особняк 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается современный мезонет в желательном районе Тремитуза. Этот внеплановый отель предлаг…
$288,613
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 304 м²
Эти частные виллы представляют собой уникальное сочетание роскоши и природы, гарантируя непр…
$1,39 млн
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Дом 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта 3-комнатная отдельно стоящая вилла в тихом районе Тремитуза в Пафосе предлагает 116 м2 х…
$388,188
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продается: вилла с 3 спальнями в комплексе MESOYI RESIDENCES 7, расположенная в тихой сельск…
$510,469
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Дом 5 спален в Тремитуса, Кипр
Дом 5 спален
Тремитуса, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Потрясающая вилла с 5 спальнями в Тремитузе, Пафос, с панорамным видом на море и горы. С эле…
$1,23 млн
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Квартира 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Квартира 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продается потрясающий полуотдельный дом, доступный вне плана, расположенный в очаровательной…
$357,220
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Квартира в Тремитуса, Кипр
Квартира
Тремитуса, Кипр
Площадь 1 375 м²
Имущество относится к промышленному подразделению / заводу в Тремитузе. Блок состоит из пер…
$1,13 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Для продажи: Эта потрясающая отдельно стоящая вилла в Тремитузе предлагает идеальное сочетан…
$554,137
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Квартира 4 спальни в Тремитуса, Кипр
Квартира 4 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Продается: впечатляющая отдельно стоящая вилла, предлагающая современную жизнь с классом эне…
$553,115
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Дом 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Эта просторная 3-комнатная отдельно стоящая вилла в Тремитузе, Пафос предлагает щедрые 195 м…
$468,109
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Дом 4 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 4 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Эта 4-комнатная отдельно стоящая вилла в Тремитузе, Пафос, предлагает 190 м2 хорошо спланиро…
$553,739
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Особняк 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Особняк 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается: потрясающий мезонет вне плана, расположенный в очаровательной деревне Тремитуза. …
$288,613
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается современная отдельно стоящая вилла, предлагаемая по плану, в очаровательной деревн…
$467,553
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Дом 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта 3-комнатная отдельно стоящая вилла в Тремитузе, Пафос, предлагает 133 м2 внутреннего жил…
$422,440
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Квартира 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Квартира 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается: потрясающий мезонет вне плана, расположенный в очаровательной деревне Тремитуза. …
$288,081
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Квартира 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Квартира 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается современная отдельно стоящая вилла, предлагаемая по плану, в очаровательной деревн…
$432,121
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Квартира в Тремитуса, Кипр
Квартира
Тремитуса, Кипр
Недвижимость является жилым полем в Тремитузе. Он расположен в 500 метрах от центра деревни …
$265,034
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Дом 4 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 4 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Эта 4-комнатная отдельно стоящая вилла в Тремитузе, Пафос, предлагает 190 м2 хорошо спланиро…
$565,156
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Квартира 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Квартира 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
2 Спальная квартира Расположенные в тихом жилом районе Тримитусы, эти элегантные апартаменты…
$342,519
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Эти частные виллы предлагают уникальное сочетание роскоши и природы, обеспечивая непревзойде…
$1,34 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается современная отдельно стоящая вилла, предлагаемая по плану, в очаровательной деревн…
$432,919
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Эти частные виллы представляют собой уникальное сочетание роскоши и природы, гарантируя непр…
$1,23 млн
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Квартира 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Квартира 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Эта очаровательная недвижимость в Тремитузе предлагает просторную жизнь с внутренней площадь…
$553,115
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Квартира 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Квартира 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается: потрясающая отдельно стоящая вилла, расположенная в очаровательном районе Тремиту…
$455,167
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Эти частные виллы представляют собой уникальное сочетание роскоши и природы, гарантируя непр…
$1,51 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Расположенные в Тремитузе, недалеко от Пафоса, эти трехкомнатные дома идеально подходят для …
$570,865
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Продается: впечатляющая отдельно стоящая вилла, предлагающая современную жизнь с классом эне…
$554,137
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Дом 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Эта просторная 3-комнатная отдельно стоящая вилла в Тремитузе, Пафос предлагает щедрые 195 м…
$462,401
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Параметры недвижимости в Tremithousa, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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