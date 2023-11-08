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Жильё в koinoteta mones lemesou, Кипр

дома
11
11 объектов найдено
Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Площадь 140 м²
• Расположен в престижном жилом районе на окраине Лимассола, состоит из современных вилл с 2…
€448,000
Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Долина Мони, один из самых престижных пригородов Лимассола, предлагает лучшее из всех миров:…
€342,000
Дом 2 спальни в Мони, Кипр
Дом 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Долина Мони, один из самых престижных пригородов Лимассола, предлагает лучшее из всех миров:…
€302,000
Дом 2 спальни в Мони, Кипр
Дом 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Проект представляет собой уникальное сочетание эксклюзивных вилл и функциональных мезонетов.…
€355,800
Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Проект представляет собой уникальное сочетание эксклюзивных вилл и функциональных мезонетов.…
€474,400
Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Проект состоит из 14 отдельных двухэтажных вилл. Каждая вилла может похвастаться собственным…
€399,000
Вилла 3 спальни в Мони, Кипр
Вилла 3 спальни
Мони, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Лимассол быстро расширяется, и пригородные объекты становятся все более популярными благодар…
€425,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Мони, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Мони, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€350,000
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings в Мони, Кипр
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings
Мони, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€750,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Мони, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Мони, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€900,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Мони, Кипр
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Мони, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€780,000

Параметры недвижимости в koinoteta mones lemesou, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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