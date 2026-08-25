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Жилье в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

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квартиры
62
дома
49
111 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1
Расположенный в районе Колоссайу, Петру и Павлу Лимассола, Кипр, этот жилой комплекс может п…
$497 702
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$504 647
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Квартира в Мони, Кипр
Квартира
Мони, Кипр
Расположенная на границе Пиргоса, земля идеально подходит для постоянного проживания и близк…
$345 697
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Квартира в Мони, Кипр
Квартира
Мони, Кипр
Жилая земля для продажи в Мони (Slavvides), Лимассол Отличная возможность приобрести жилой …
$520 851
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Квартира 4 комнаты в Мони, Кипр
Квартира 4 комнаты
Мони, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Эти современные виллы, расположенные в живописном пригороде восточной части Лимассола, идеал…
$1,06 млн
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Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
3-Bedroom Villa – Modern Comfort Surrounded by Nature Near Limassol General Description This…
$519 694
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Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Новый проект разрабатывается в деревне Мони, Лимассол. Он состоит из 11 отдельных 2 и 3 спал…
$380 266
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Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Трехкомнатная вилла с расширенным расположением, видом на море и дополнительным бассейном в …
$549 788
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Дом 2 спальни в Мони, Кипр
Дом 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Добро пожаловать в эксклюзивную новую застройку, расположенную в спокойной деревне Мони, Лим…
$407 009
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Дом 4 спальни в Мони, Кипр
Дом 4 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 4
Площадь 151 м²
Деревня и долина Мони, один из самых престижных пригородов Лимассола, наслаждается лучшим из…
$404 160
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Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
This Apartment in Moni is where tranquility meets convenience, offering an exclusive gated c…
$320 613
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Квартира 2 комнаты в Мони, Кипр
Квартира 2 комнаты
Мони, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
В окружении природы, всего в нескольких минутах от Лимассола, формируется закрытый жилой ком…
$320 474
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Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/3
Discover effortless modern living, a new contemporary development in the desirable Petrou & …
$486 128
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$891 235
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Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1
Просторная современная 2-комнатная квартира в стильном новом жилом комплексе в востребованно…
$407 422
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$590 298
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Квартира 3 спальни в Мони, Кипр
Квартира 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 1
Три автономные однокомнатные квартиры, каждая со своим балконом Общая площадь застройки: око…
$461 822
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Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
2-комнатная квартира – современный комфорт в спокойной обстановке Апартаменты с 2 спальнями …
$509 277
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$567 149
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Просторный деревянный дом с 3 спальнями, продуманно разработанный для семей, которые ценят э…
$503 490
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Эта привлекательная вилла с 3 спальнями расположена в тихом жилом районе Мони, Лимассол, пре…
$868 086
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Квартира 3 комнаты в Мони, Кипр
Квартира 3 комнаты
Мони, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Город Лимассол стремительно растет и развивается, и пригородная недвижимость становится все …
$631 864
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$549 788
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Квартира в Мони, Кипр
Квартира
Мони, Кипр
Отличная возможность приобрести сельскохозяйственную землю в тихой и востребованной деревне …
$115 930
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Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Красивый 3-комнатный дом, расположенный недалеко от Монте Капуто, предлагает комфорт и совре…
$671 320
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Квартира 1 спальня в Мони, Кипр
Квартира 1 спальня
Мони, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Современная квартира в стильной новой застройке в желанном районе Апостолос Петрос и Павлос …
$369 226
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Пентхаус в Мони, Кипр
Пентхаус
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 3/3
Этот потрясающий двухуровневый пентхаус предлагает беспрецедентное сочетание элегантности, к…
$693 311
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Дом 2 спальни в Мони, Кипр
Дом 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Этаж 2
Этот 2-комнатный дом предлагает идеальное сочетание современного дизайна, функциональной пла…
$381 958
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Дом 4 спальни в Мони, Кипр
Дом 4 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
4 спальни Дом Этот красивый дом предлагает четыре просторные спальни, три современные ванные…
$596 086
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Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Three-Bedroom Villa with Expansive Layout, Sea Views, and Optional Pool in Moni, Limassol T…
$557 890
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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