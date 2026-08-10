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Жилье в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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641 объект найдено
Дом 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
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Дом 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 570 м²
Расположенный в эксклюзивном холмистом районе Агиос-Тихонас, этот комплекс роскошных вилл за…
$4,74 млн
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Вилла 7 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 7 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
$5,60 млн
НДС
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Новый проект расположен в центральном месте в самом сердце туристического района Лимассола, …
$946,516
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Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Огороженное сообщество из девяти отдельных вилл, террасированных на зеленом склоне холма Аги…
$2,12 млн
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Квартира 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Новый проект расположен в центральном месте в самом сердце туристического района Лимассола, …
$1,35 млн
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Квартира в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира
Агиос Тихонас, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Новый проект расположен в центральном месте в самом сердце туристического района Лимассола, …
$588,687
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Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Огороженное сообщество из девяти отдельных вилл, террасированных на зеленом склоне холма Аги…
$2,04 млн
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Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Огороженное сообщество из девяти отдельных вилл, террасированных на зеленом склоне холма Аги…
$1,84 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Расположенная на престижной набережной в Агиос Тихонас, эта однокомнатная квартира пользуетс…
$201,799
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Дом 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Эта вилла расположена в Agios Tychonas, Лимассол. Он состоит из 5 спальни, в которой одна го…
$2,66 млн
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MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 646 м²
Роскошные виллы расположены на склонах холмов Агиос Тихонас. Ключевые особенности Орикс Бел…
$5,67 млн
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Дом 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 152 м²
Эта роскошная вилла с четырьмя спальнями, расположенная в престижном и чрезвычайно востребов…
$822,647
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Новый проект расположен в центральном месте в самом сердце туристического района Лимассола, …
$1,04 млн
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Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 640 м²
Роскошные виллы расположены на склонах холмов Агиос Тихонас. Ключевые особенности Орикс Бел…
$5,62 млн
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новая разработка, расположенная в Агиос Тихонас, Лимассол. В 5 минутах от отеля St Raphael M…
$536,613
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этаж 1/5
Эта элегантная и уникальная квартира с 3 спальнями расположена всего в 100 метрах от Средизе…
$1,79 млн
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Откройте для себя редкую возможность приобрести исключительную роскошную виллу в Айос Тихона…
$3,86 млн
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Дом 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Новый проект расположен в районе Агиос Тихонас, в непосредственной близости от всех видов уд…
$1,97 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Откройте для себя исключительный роскошный жилой комплекс в Лимассоле, идеально расположенны…
$1,01 млн
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Дом 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Проект расположен в Айос Тихонас в Лимассоле и состоит из 12 роскошных вилл с видом на море …
$1,19 млн
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Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Проект расположен в Агиос Тихонас с прекрасным видом с холма с видом на море. Это всего в 10…
$1,30 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 236 м²
Испытайте современную роскошь в одном из самых престижных жилых районов Лимассола. Эта исклю…
$2,15 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Стильный комплекс, состоящий из двух блоков и сорока восьми квартир, расположен в красивом с…
$1,23 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Откройте для себя исключительный роскошный жилой комплекс в Лимассоле, идеально расположенны…
$1,13 млн
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Дом 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Проект расположен в Айос Тихонас в Лимассоле и состоит из 12 роскошных вилл с видом на море …
$1,22 млн
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Квартира 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Площадь 398 м²
Эта замечательная вилла расположена в спокойном, живописном и престижном районе Агиос Тихона…
$2,30 млн
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Продается: потрясающая квартира перепродажи, расположенная в желанной туристической зоне Аги…
$455,167
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Новая застройка расположена в самых красивых частях Лимассола с беспрепятственным видом на м…
$437,211
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Роскошная ультрасовременная вилла с 4 спальнями, расположенная в районе Агиос Тихонас в Лима…
$3,72 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 387 м²
Исключительная вилла на вершине холма в престижном районе Агиос Тихонас в Лимассоле, предлаг…
$3,40 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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