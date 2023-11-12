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Жильё в Сообщество Святого Тихона, Кипр

квартиры
121
дома
85
206 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 4
Площадь 254 м²
Этаж 1
Престижные апартаменты на берегу моря в настоящее время строятся всего в нескольких метрах о…
€5,38 млн
Квартира 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 4
Площадь 254 м²
Этаж 9
Престижные апартаменты на берегу моря в настоящее время строятся всего в нескольких метрах о…
€6,95 млн
Квартира 2 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Этаж 8
Престижные апартаменты на берегу моря в настоящее время строятся всего в нескольких метрах о…
€2,75 млн
Квартира 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Этаж 3
Престижные апартаменты на берегу моря в настоящее время строятся всего в нескольких метрах о…
€2,60 млн
Дом 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Дом 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 4
Площадь 336 м²
Дом с 4 спальнями расположен над шоссе в муниципалитете Агиос Тихонас - в 5 минутах от отеле…
€2,86 млн
Квартира 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Этаж 1
Квартира с 3 спальнями на первой линии, расположенная в районе Агиос Тихонас, Лимассол. Част…
€675,000
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Площадь 837 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются ви…
€4,19 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 27
Новая высотная резиденция с бассейнами в 50 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаютс…
€1,61 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с видом на горы в спокойном районе, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются…
€360,000
Вилла 5 спален в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 5 спален
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Эта престижная вилла, расположенная в безмятежном районе Агиос Тихонас в Лимассоле, предлага…
€3,50 млн
Квартира 2 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в этом элегантном и стильном 2-комнатном полностью меблиро…
€1,45 млн
Квартира 2 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в этом элегантном и стильном 2-комнатном полностью меблиро…
€1,25 млн
Дом 5 спален в Ayios Tychonas, Кипр
Дом 5 спален
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 5
Площадь 760 м²
Эта вилла на берегу моря предлагает стиль жизни, не имеющий аналогов на острове… недалеко от…
€15,00 млн
Дом 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Дом 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 3
Площадь 331 м²
Фантастическая возможность приобрести роскошную, полностью меблированную виллу с 3 спальнями…
€5,50 млн
Дом 5 спален в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Дом 5 спален
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 5
Площадь 473 м²
Элитная вилла с 5 спальнями, расположенная в престижном туристическом районе Лимассола в 2 м…
€2,60 млн
Квартира 2 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 2
Площадь 97 м²
- Это роскошное и современное высотное жилое здание, покрытое мрамором, расположенное напрот…
€995,000
Квартира 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Этаж 5
В здании удобно расположены двадцать восемь просторных квартир и два пентхауса с тремя спаль…
€1,70 млн
Дом 2 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Дом 2 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Проект предлагает современную жизнь всего в нескольких минутах от города. Они отвечают увере…
€580,000
Квартира 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 4
Площадь 208 м²
Отдельные просторные квартиры построены по самым высоким стандартам, обеспечивают приватност…
€2,95 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
€5,50 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейнами недалеко от пляжей, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются современные ви…
€1,19 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с садами и террасами рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются элитные…
€630,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция на холме с панорамным видом и бассейном, Лимассол, Кипр Предлагаются кварт…
€629,000
Вилла 3 спальни с камином, с теплыми полами, с личным бассейном в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни с камином, с теплыми полами, с личным бассейном
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Aria Villa 12 is a prestigious and contemporary design in a private community which consist …
€1,58 млн
Дом 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Дом 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 3
Площадь 153 м²
В популярном престижном районе Агиос Тихонас планируется строительство новой недвижимости. Ч…
€800,000
Дом 3 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Дом 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 3
Площадь 126 м²
В популярном престижном районе Агиос Тихонас планируется строительство новой недвижимости. Ч…
€700,000
Дом 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Дом 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 4
Площадь 177 м²
В популярном престижном районе Агиос Тихонас планируется строительство новой недвижимости. Ч…
€925,000
Квартира 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 4
Площадь 208 м²
Отдельные просторные квартиры построены по самым высоким стандартам, обеспечивают приватност…
€2,95 млн
Квартира 1 спальня в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Этаж 1
Продается роскошная, современная квартира с 1 спальней, расположенная в новом проекте на скл…
€367,000
Дом 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Дом 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 4
Площадь 151 м²
Этаж 2
Новейший проект, расположенный в одном из самых популярных районов Лимассола: Агиос Тихонас!…
€630,000

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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