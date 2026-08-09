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Жилье в Zygi, Кипр

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37 объектов найдено
Дом 3 спальни в Зиги, Кипр
Дом 3 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Современный жилой проект в Зыги с частными виллами, выделенными участками и тихой атмосферой…
$719,404
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Дом 3 спальни в Зиги, Кипр
Дом 3 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$1,28 млн
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Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$1,78 млн
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TekceTekce
Квартира 6 комнат в Зиги, Кипр
Квартира 6 комнат
Зиги, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 583 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$2,00 млн
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Дом 3 спальни в Зиги, Кипр
Дом 3 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Современный жилой проект в Зыги с частными виллами, выделенными участками и тихой атмосферой…
$698,751
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Квартира в Зиги, Кипр
Квартира
Зиги, Кипр
Расположенная на двух участках, земля охватывает обширную общую площадь 14 930 квадратных ме…
$409,074
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Дом 6 спален в Зиги, Кипр
Дом 6 спален
Зиги, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 783 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$4,91 млн
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$987,248
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Дом 5 спален в Зиги, Кипр
Дом 5 спален
Зиги, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Земля 1.327 кв. м. Вилла 600 кв. м. Крытый бассейн, работающий с кислородом - нагретый - эле…
$2,75 млн
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Квартира 1 спальня в Зиги, Кипр
Квартира 1 спальня
Зиги, Кипр
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Эта очаровательная квартира на первой линии расположена в Зыги, Ларнака. Идеально расположен…
$189,081
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Дом 3 спальни в Зиги, Кипр
Дом 3 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Современный жилой проект в Зыги с частными виллами, выделенными участками и тихой атмосферой…
$695,309
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 486 м²
Вилла с четырьмя спальнями с премиальными отделками и прибрежной элегантностью Эта роскошна…
$1,61 млн
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$531,953
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Квартира 4 комнаты в Зиги, Кипр
Квартира 4 комнаты
Зиги, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 388 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$1,33 млн
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Квартира 5 комнат в Зиги, Кипр
Квартира 5 комнат
Зиги, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 583 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$2,00 млн
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Дом 5 спален в Зиги, Кипр
Дом 5 спален
Зиги, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 583 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$2,51 млн
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Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Продается красивая приморская вилла, расположенная в Зыги всего в 20 минутах езды от Лимассо…
$3,42 млн
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Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$1,23 млн
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Квартира 6 комнат в Зиги, Кипр
Квартира 6 комнат
Зиги, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 784 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$4,48 млн
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$531,953
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$531,953
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Дом 3 спальни в Зиги, Кипр
Дом 3 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Современный жилой проект в Зыги с частными виллами, выделенными участками и тихой атмосферой…
$676,951
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Квартира 4 комнаты в Зиги, Кипр
Квартира 4 комнаты
Зиги, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$1,01 млн
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Дом 5 спален в Зиги, Кипр
Дом 5 спален
Зиги, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 582 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$2,31 млн
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Дом 3 спальни в Зиги, Кипр
Дом 3 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Трехкомнатная вилла с частным садом и видом на море в прибрежной деревне Эта изысканная тре…
$1,05 млн
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Дом 6 спален в Зиги, Кипр
Дом 6 спален
Зиги, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 583 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$2,28 млн
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Квартира 3 комнаты в Зиги, Кипр
Квартира 3 комнаты
Зиги, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$1,03 млн
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Квартира 4 комнаты в Зиги, Кипр
Квартира 4 комнаты
Зиги, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$1,39 млн
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$673,652
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$754,955
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Параметры недвижимости в Zygi, Кипр

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