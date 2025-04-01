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Жильё в Trachoni Municipality, Кипр

квартиры
3
4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Красивый современный проект, спроектированный с исключительной архитектурой и изысканным вку…
$411,222
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Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Красивый современный проект, спроектированный с исключительной архитектурой и изысканным вку…
$265,130
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Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
A beautiful contemporary development designed with exceptional architecture and discerning t…
$262,823
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Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Красивое современное развитие, разработанное с исключительной архитектурой и проницательным …
$245,501
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