Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Akaki
  4. Жилая

Жильё в Akaki, Кипр

квартиры
44
дома
10
54 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 101 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ипсонасе - провинция Лимассол, площадью 78 кв.м.м. крытые…
$185,183
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Продается двухкомнатная квартира в Айя Фила - провинция Лимассол, площадью 81 кв.м. крытые и…
$233,847
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ипсонасе - провинция Лимассол, с 80 т.м. крытые интерьеры…
$190,188
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Акаки, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Продается отдельный дом с тремя металлическими комнатами в районе Каллифея - провинция Никос…
$234,961
Оставить заявку
Комната 3 комнаты в Акаки, Кипр
Комната 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается в стадии строительства пристроенный трехкомнатный дом в провинции Гери - Никосия, …
$198,967
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Роскошная квартира с двумя спальнями на продажу в провинции Паралимни - Фамагуста, в 3. Этаж…
$216,751
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 107 м²
$232,837
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 99 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Livadia - Larnaka province, on the thir…
$233,847
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 101 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ипсонасе - провинция Лимассол, площадью 78 кв.м.м. крытые…
$184,093
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Three bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 96 sq.m. covered int…
$218,921
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 140 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - Никосийская провинция, на втором этаже трехэ…
$218,921
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 92 м²
Продается в стадии строительства квартира с двумя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Ли…
$219,963
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$219,963
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 108 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Kato Polemidia - Limassol Province, wit…
$184,093
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 93 м²
Продается готовая двухкомнатная квартира в Капсалосе - Лимассол. Квартира находится на второ…
$234,842
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Роскошная квартира с двумя спальнями на продажу в провинции Паралимни - Фамагуста, в 3-м. Эт…
$232,961
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Продается двухкомнатная квартира в Апостолос Андреас - провинция Лимассол, с 79 кв.м. крытый…
$218,921
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Акаки, Кипр
Квартира 1 комната
Акаки, Кипр
Число комнат 1
Площадь 112 м²
For sale under construction one bedroom apartment in Agios Athanasios - Limassol, with 68 sq…
$218,921
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 107 м²
$233,847
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Акаки, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 131 м²
For sale under construction a semi-detached three bedroom house in Geri - Nicosia province, …
$207,975
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Акаки, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Продается в стадии строительства полунезависимый дом с тремя спальнями в Чери - провинция Ни…
$214,964
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Акаки, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Resale three bedroom semidetached house for sale in Zakaki - Limassol province, with 130 sq.…
$218,921
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 149 м²
Продается трехкомнатная квартира в Лации - провинция Никосия, площадью 118 кв.м.м. крытый ин…
$232,586
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Роскошная двухкомнатная квартира в пентхаусе на продажу в стадии строительства в провинции А…
$235,232
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 140 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - Никосийская провинция, на втором этаже трехэ…
$217,975
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Акаки, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Продается новый полу-оборудованный дом с тремя спальнями в районе Ороклини - Ларнака, площад…
$234,961
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Акаки, Кипр
Квартира 5 комнат
Акаки, Кипр
Число комнат 5
Площадь 245 м²
Продается большая квартира в пентхаусе, пять спален плюс офис в Ликавитосе - провинция Никос…
$217,741
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Акаки, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 152 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Цери - Никосия, площадью 152 кв…
$219,963
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 108 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Kato Polemidia - Limassol Province, wit…
$184,093
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Продается в рамках строительства трехкомнатной квартиры в Лации - провинция Никосия, площадь…
$234,961
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Akaki, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти