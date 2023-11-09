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Жильё в Сообщество Ebas, Кипр

Empa
71
71 объект найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе, Тала, Кипр Предлагаются…
€1,59 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Кисонерга, Кипр Предлагаются комфорт…
€200,000
Дом 2 спальни в Empa, Кипр
Дом 2 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Комплекс представляет собой стильный комплекс, включающий 59 объектов недвижимости; просторн…
€335,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Эмба, Кипр Предлагаются меблированные виллы…
€450,000
Дом 4 спальни в Empa, Кипр
Дом 4 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 4
Площадь 159 м²
Отдельная вилла с 4 спальнями, изящно расположенная в очаровательной деревне Тремитуса. Этот…
€355,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€855,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Новый жилой проект расположен в очаровательной деревне Тала, высококлассном пригороде всего …
€810,000
Квартира 2 спальни в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Комплекс представляет собой стильную застройку, состоящую из 59 объектов недвижимости; прост…
€352,000
Дом 3 спальни в Empa, Кипр
Дом 3 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Этаж 2
Новый проект расположен в уединенном районе недалеко от Пафоса между деревнями Эмпа и Тала. …
€400,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Расположенное в очаровательной деревне Эмба, это место предлагает сочетание комфорта, роскош…
€439,000
Квартира 2 спальни в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Расположенное в очаровательной деревне Эмба, это место предлагает сочетание комфорта, роскош…
€352,000
Квартира 1 спальня в Empa, Кипр
Квартира 1 спальня
Empa, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Расположенное в очаровательной деревне Эмба, это место предлагает сочетание комфорта, роскош…
€227,000
Квартира 1 ванная в Empa, Кипр
Квартира 1 ванная
Empa, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Расположенное в очаровательной деревне Эмба, это место предлагает сочетание комфорта, роскош…
€200,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном и панорамным видом, Тала, Кипр Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, са…
€880,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл рядом с Пафосом, Тала, Кипр Предлагаются виллы с террасами, бассейнами,…
€850,500
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Empa, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Empa, Кипр
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с рестораном и бассейном, Эмба, Кипр Предлагаются виллы, сочетающие в…
€200,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Empa, Кипр
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Новая закрытая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Кисонерга, Кипр Резиденция распола…
€210,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами,…
€620,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
€798,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассей…
€1,94 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэтажные вил…
€724,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция в 200 метрах от пляжа и в 100 метрах от поля для гольфа, Кисонерга, Кипр П…
€955,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом на море, Тремитуса, Кипр Предлагаются виллы с панорамным в…
€970,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Резиденция с панорамным видом рядом с полем для гольфа, Тала, Пафос, Кипр Предлагаются квар…
€153,000
Квартира 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с прямым выходом на песчаный пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается вилла, котора…
€5,80 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами на крыше, Кисонерга, Кипр Предлагаются в…
€1,75 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 366 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается качественная …
€2,10 млн
Вилла 5 спален в Empa, Кипр
Вилла 5 спален
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Массивная классическая вилла с 5 спальнями в средиземноморском стиле была построена в 1986 г…
€650,000
Вилла 6 спален в Konia, Кипр
Вилла 6 спален
Konia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 499 м²
Эта недавно построенная, безупречно спроектированная резиденция с 6 спальнями TAG1 имеет неп…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000

Типы недвижимости в Сообщество Ebas

квартиры
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Параметры недвижимости в Сообщество Ebas, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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