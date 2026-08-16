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Жилье в Koinoteta Talas, Кипр

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квартиры
106
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164
270 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Это стильная разработка, включающая в себя 59 объектов; просторные 1- и 2-комнатные апартаме…
$407,229
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Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Расположенная в деревне Тала, эта прекрасная 2-спальная, 1 - ванная квартира предлагает безм…
$208,110
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Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Просторный 2-комнатный пентхаус с панорамой Виды в Тале Этот просторный пентхаус с двумя спа…
$296,435
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Как первый холм на юго-западной части Кипра, обращенный к Средиземному морю, Лофос имеет луч…
$1,56 млн
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Дом 4 спальни в Камарес, Кипр
Дом 4 спальни
Камарес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Двухэтажная вилла с четырьмя спальнями, расположенная в Камаресе, Тала. Первый этаж состоит …
$1,02 млн
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Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Престижная и элитная застройка, состоящая всего из 9 2-этажных вилл, с панорамным видом на м…
$852,718
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Тала, Кипр
Дом 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Современный 3-спальный дом в Тале - Панорамное море и горы Виды Этот элегантный дом с 3 спал…
$989,011
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Откройте для себя эксклюзивные виллы на склоне холма в Тале, Пафос, предлагающие 3-4 спальни…
$1,36 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Роскошные виллы на продажу в самом сердце Талы, Пафос. Расположенные на щедрых частных участ…
$767,302
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Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Это стильная разработка, включающая в себя 59 объектов; просторные 1- и 2-комнатные апартаме…
$428,053
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Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Престижная и элитная застройка, состоящая всего из 9 2-этажных вилл, с панорамным видом на м…
$852,718
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современное 4-спальное бунгало в Тале, Пафос. Расположенный на щедром участке площадью 489 к…
$908,194
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Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Это вилла с 4 спальнями высокого класса, предназначенная для тех, кто ищет роскошь, уединени…
$1,49 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
Этот район широко считается одним из самых престижных пригородов Пафоса, предлагая один из л…
$2,64 млн
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Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
Этот район считается самым элитным пригородом Пафоса и имеет один из лучших климатов на Кипр…
$2,48 млн
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Квартира 4 комнаты в Камарес, Кипр
Квартира 4 комнаты
Камарес, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Расположенная в престижном районе Мелисовуно, в живописной деревне Тала, раскинувшейся на ск…
$871,412
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Дом 3 спальни в Тала, Кипр
Дом 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Недвижимость представляет собой 3-комнатный отдельно стоящий дом с бассейном, расположенный …
$610,731
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Бунгало в Тала, Кипр
Бунгало
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Расположенное в престижном и востребованном районе Камарес, это красивое бунгало с 3 спальня…
$686,119
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Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Великолепное спроектированное архитектором бунгало с захватывающим расположением на западе и…
$1,04 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 634 м²
Продается: эксклюзивная и уникальная вилла с 4 спальнями в Тале. Трехэтажная резиденция в ти…
$2,12 млн
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Квартира 3 комнаты в Тала, Кипр
Квартира 3 комнаты
Тала, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенный на возвышенности в спокойном районе Тремитуса, этот новый жилой проект предлаг…
$422,749
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Эта утонченная вилла с 4 спальнями воплощает премиальную жизнь на спокойных склонах Талы. Ра…
$983,227
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Дом 5 спален в Тала, Кипр
Дом 5 спален
Тала, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Потрясающая вилла с пятью спальнями расположена в тихом жилом районе Тала, на вершинах гор С…
$1,47 млн
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Дом 8 спален в Тала, Кипр
Дом 8 спален
Тала, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Роскошь, 800 м2, современная вилла с 8 спальнями, с частным бассейном 12х6 и ландшафтным экз…
$2,95 млн
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Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Престижная и элитная застройка, состоящая всего из 9 2-этажных вилл, с панорамным видом на м…
$864,241
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Эта утонченная вилла с 4 спальнями воплощает премиальную жизнь на спокойных склонах Талы. Ра…
$1,37 млн
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Дом 3 спальни в Камарес, Кипр
Дом 3 спальни
Камарес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Двухэтажная трехкомнатная вилла, расположенная в Камаресе, Тала. Первый этаж состоит из жило…
$1,56 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Роскошная вилла в Тале, Пафос Каждый дом спроектирован индивидуально, сочетая современную ар…
$1,37 млн
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Дом 2 спальни в Тала, Кипр
Дом 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этот проект расположен в возвышенном положении в нескольких минутах ходьбы от живописной дер…
$453,423
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Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Площадь 68 м²
2-комнатная квартира в Тале, это уникальная квартира, расположенная в поселке Тала. Эта очар…
$174,900
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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