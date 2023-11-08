Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Сообщество Талас

Жильё в Сообщество Талас, Кипр

дома
14
15 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Камарес, Кипр
Вилла 3 спальни
Камарес, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Эта изысканная вилла с тремя спальнями расположена в престижном районе Камарес в Тале, всего…
€775,000
Вилла 3 спальни в Тала, Кипр
Вилла 3 спальни
Тала, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Добро пожаловать в это изысканное бунгало, расположенное в безмятежном и живописном жилом ра…
€335,000
Вилла 2 спальни в Тала, Кипр
Вилла 2 спальни
Тала, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этот тщательно ухоженный дом с 2 спальнями расположен в живописном районе Тала, Пафос, предл…
€230,000
Вилла 4 спальни в Камарес, Кипр
Вилла 4 спальни
Камарес, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Эта престижная застройка из пяти 2-этажных вилл расположена в одном из самых завидных мест н…
€1,45 млн
Вилла 4 спальни в Тала, Кипр
Вилла 4 спальни
Тала, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Эти уникальные отдельные виллы, расположенные в тихом и живописном пригороде Пафоса, Тремито…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни в Тала, Кипр
Вилла 3 спальни
Тала, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Эти уникальные отдельные виллы, расположенные в тихом и живописном пригороде Пафоса, Тремито…
€970,000
Вилла 5 спален в Камарес, Кипр
Вилла 5 спален
Камарес, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 639 м²
Великолепная вилла, полная характера, расположена в популярном районе Мелиссовуно, Тала. Это…
€1,50 млн
Вилла 5 спален в Камарес, Кипр
Вилла 5 спален
Камарес, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Это полностью построенная на заказ вилла, которая была разработана как частный семейный дом …
€1,26 млн
Вилла 4 спальни в Камарес, Кипр
Вилла 4 спальни
Камарес, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Эта прекрасная вилла с 4 спальнями расположена в престижном районе Камарес в Тале, в самом у…
€890,000
Вилла 3 спальни в Камарес, Кипр
Вилла 3 спальни
Камарес, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Это очень просторный ухоженный дом с 3 спальнями, расположенный в тихом тупике в красивом бо…
€780,000
Вилла 4 спальни в Камарес, Кипр
Вилла 4 спальни
Камарес, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Это очень просторный ухоженный дом с 3 спальнями, стратегически расположенный, чтобы наслади…
€800,000
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Эти апартаменты на верхнем этаже, расположенные в очень желанном районе Тала, во многих отно…
€475,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тала, Кипр
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тала, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Этаж 2/2
Продается вилла с панорамным видом на море и горы. Вилла оборудована всей необходимой бытово…
€1,15 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тала, Кипр
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тала, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Продается 5-спальная вилла с бассейном и садом в районе Тала. Вилла оборудована центральным …
€2,20 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Сообщество Талас, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Талас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€470,000

Параметры недвижимости в Сообщество Талас, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти