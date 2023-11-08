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15 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Камарес, Кипр
3
3
240 м²
Эта изысканная вилла с тремя спальнями расположена в престижном районе Камарес в Тале, всего…
€775,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Тала, Кипр
3
2
140 м²
Добро пожаловать в это изысканное бунгало, расположенное в безмятежном и живописном жилом ра…
€335,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Тала, Кипр
2
1
82 м²
Этот тщательно ухоженный дом с 2 спальнями расположен в живописном районе Тала, Пафос, предл…
€230,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Камарес, Кипр
4
5
310 м²
Эта престижная застройка из пяти 2-этажных вилл расположена в одном из самых завидных мест н…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Тала, Кипр
4
4
240 м²
Эти уникальные отдельные виллы, расположенные в тихом и живописном пригороде Пафоса, Тремито…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Тала, Кипр
3
2
205 м²
Эти уникальные отдельные виллы, расположенные в тихом и живописном пригороде Пафоса, Тремито…
€970,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Камарес, Кипр
5
5
639 м²
Великолепная вилла, полная характера, расположена в популярном районе Мелиссовуно, Тала. Это…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Камарес, Кипр
5
5
Это полностью построенная на заказ вилла, которая была разработана как частный семейный дом …
€1,26 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Камарес, Кипр
4
3
240 м²
Эта прекрасная вилла с 4 спальнями расположена в престижном районе Камарес в Тале, в самом у…
€890,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Камарес, Кипр
3
3
350 м²
Это очень просторный ухоженный дом с 3 спальнями, расположенный в тихом тупике в красивом бо…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Камарес, Кипр
4
3
180 м²
Это очень просторный ухоженный дом с 3 спальнями, стратегически расположенный, чтобы наслади…
€800,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
3
2
156 м²
Эти апартаменты на верхнем этаже, расположенные в очень желанном районе Тала, во многих отно…
€475,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тала, Кипр
4
4
325 м²
2/2
Продается вилла с панорамным видом на море и горы. Вилла оборудована всей необходимой бытово…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тала, Кипр
5
3
500 м²
Продается 5-спальная вилла с бассейном и садом в районе Тала. Вилла оборудована центральным …
€2,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Талас, Кипр
4
2
157 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€470,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Сообщество Талас, Кипр
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