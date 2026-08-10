Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Жилая

Жилье в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

;
квартиры
1579
дома
241
1 820 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Premium Premium
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 17/37
Возвышаясь над сверкающим Средиземным морем, эта изысканная резиденция с тремя спальнями воп…
$3,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
TOP TOP
Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 151 м²
Этаж 3/4
Этот современный пентхаус, расположенный на престижных холмах Агиос-Афанасиос, сочетает в се…
$2,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
TOP TOP
Квартира 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Этаж 3/3
Возможности приобрести недавно построенный пентхаус в Гермасогее становятся всё более ограни…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
Современная студия (B106) на 1-м этаже Блока В по проекту — современный жилой комплекс в Аги…
$345,577
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1
Современные апартаменты в Agios Athanasios, Лимассол Опыт изысканной современной жизни в пр…
$529,885
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1
Современная 1-комнатная квартира (В101) на 1-м этаже Блока В по проекту — современный жилой …
$449,250
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 2
Современная трехкомнатная квартира, расположенная на холме Агиос Атанасиос, в одном из самых…
$548,981
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Этаж 4/4
Прекрасная возможность приобрести элегантную квартиру с двумя спальнями в одном из самых пер…
$687,726
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$1,41 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$1,36 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Агиос Атанасиос, Лимассол. Клю…
$484,317
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 3
Современная двухкомнатная квартира, расположенная на холме Агиос Атанасиос, Лимассол, сочета…
$479,636
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3
Современная двухкомнатная квартира, расположенная на холме Агиос Атанасиос, Лимассол, сочета…
$468,079
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$1,14 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$1,10 млн
Оставить заявку
Квартира в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$369,004
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$1,69 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Этаж 2
Современные 3-комнатные апартаменты (В204) на 2-м этаже Блока В по проекту — современный жил…
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2
Современная 1-комнатная квартира (В205) на 2-м этаже Блока В по проекту — современный жилой …
$539,100
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
Продается: элегантная отдельно стоящая вилла с 4 спальнями и частным бассейном в Агиос-Афана…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Современный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Агиос Атанасиос, Лимассол. Клю…
$449,723
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Этаж 4/4
Прекрасная возможность приобрести просторную квартиру с 3 спальнями в одном из самых перспек…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Площадь 171 м²
Этаж 171
Основные преимущества:- знаковая архитектура от ведущего бюро из Лондона;- захватывающий вид…
$1,35 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1
Современная 1-комнатная квартира (В103) на 1-м этаже Блока В по проекту — современный жилой …
$497,631
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2
Современная 1-комнатная квартира (В203) на 2-м этаже Блока В по проекту — современный жилой …
$502,239
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж 1
Современные 3-комнатные апартаменты (В104) на 1-м этаже Блока В по проекту — современный жил…
$1,04 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Современный и элегантный многоквартирный дом, расположенный в очень желательном районе Агиос…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 1
Современная трехкомнатная квартира, расположенная на холме Агиос Атанасиос, в одном из самых…
$508,530
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Современное закрытое сообщество, расположенное в популярном районе в Агиос Атанасиос, обеспе…
$1,04 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти