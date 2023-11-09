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Кипр
Жилая
Муниципалитет Агиос Афанасиос
Жильё в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
квартиры
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53 объекта найдено
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Дом 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
138 м²
На продажу выставлен роскошный 2-этажный дом, расположенный в тихом жилом районе Айос Афанас…
€690,000
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Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
2
84 м²
1
Новый жилой дом с исключительным дизайном и идеальной планировкой. Состоят всего из 5 уютных…
€620,000
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Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
2
80 м²
2
Современная квартира с 2 спальнями в новом здании, расположенном в тихом районе Агиос Афанас…
€320,000
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Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
136 м²
Расположенный в одном из перспективных районов Лимассола, он представляет собой тщательно пр…
€1,54 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
2
130 м²
3
Продается 2-комнатная квартира в районе Агиос Афанасиос, всего в нескольких минутах от моря.…
€445,000
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Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
2
83 м²
1
Жилой комплекс состоит из двух зданий, состоящих из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, а также пе…
€410,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
122 м²
1
Продается новая квартира с 3 спальнями в красивом современном здании в 10 минутах ходьбы от …
€520,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
1
73 м²
3
Продается новая квартира с 1 спальней в красивом современном здании в 10 минутах ходьбы от п…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
117 м²
1
Новый жилой дом с исключительным дизайном и идеальной планировкой. Состоят всего из 5 уютных…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
2
96 м²
1
Новый жилой дом с исключительным дизайном и идеальной планировкой. Состоят всего из 5 уютных…
€680,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
117 м²
1
Новый жилой дом с исключительным дизайном и идеальной планировкой. Состоят всего из 5 уютных…
€830,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
4
2
146 м²
3/4
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€498,780
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
4
2
144 м²
5/4
Продается квартира площадью 144 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€650,250
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
2
1
99 м²
Добро пожаловать в эту потрясающую 2-комнатную квартиру, расположенную в желанном районе Пап…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
2
1
101 м²
В этих современных и просторных апартаментах с 1 и 2 спальнями роскошь органично сочетается …
€330,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
1
1
71 м²
В этих современных и просторных апартаментах с 1 и 2 спальнями роскошь органично сочетается …
€215,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
2
127 м²
Расположенный в отличном месте в районе Агиос Афанасиос в Лимассоле и предлагающий множество…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
2
2
106 м²
Расположенный в отличном месте в районе Агиос Афанасиос в Лимассоле и предлагающий множество…
€340,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
3
191 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the highly coveted area of Agios Athanasios …
€860,400
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
2
146 м²
Представляем замечательный новый проект, расположенный в очень желанном районе Агиос Афанаси…
€498,780
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
2
2
111 м²
Представляем замечательный новый проект, расположенный в очень желанном районе Агиос Афанаси…
€500,400
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
3
189 м²
Новый проект - это потрясающее новое частное поместье квартир, предлагающее современную и по…
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
1
1
67 м²
Новый проект - это потрясающее новое частное поместье квартир, предлагающее современную и по…
€315,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с парковкой, с кладовой, с Pool
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
1
52 м²
Комплекс находится в привилегированном районе Колумбии, в самом сердце Лимассола, и может по…
€225,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с Pool, с terrassa, с trenajer
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
1
52 м²
Это жилое здание в спокойном районе Колумбия в Лимасоле, недалеко от основных дорожных артер…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
6
465 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€2,95 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
2
1
83 м²
1/1
Продается квартира площадью 83 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€305,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
1
136 м²
1/1
Продается квартира площадью 136 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,54 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв.м.м…
€757,680
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с садом
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
4
197 м²
iHome - новый высотный комплекс апартаментов класса "Люкс" в районе Муттайяка в Лимассоле, в…
€2,50 млн
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
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