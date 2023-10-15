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Жильё в Строволос, Кипр

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103 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Строволос, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 373 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные …
€900,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр Предлагаются современные просторные апартаменты…
€434,000
Квартира 1 комната в Строволос, Кипр
Квартира 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Из эксклюзивного района Кипра Кейптаун Лофтс предлагает красиво оформленный комплекс, распол…
€156,098
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на город, с кухней в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на город, с кухней
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 4
Современная малоэтажная резиденция в самом престижном районе Никосии, Кипр Предлагаются апа…
€258,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней в Строволос, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с парковкой в престижном районе, рядом с центром Никосии, Кипр Предл…
€145,000
Вилла 11 спален в Строволос, Кипр
Вилла 11 спален
Строволос, Кипр
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 900 м²
Расположенный в идеальном месте в районе Энгоми в Никосии, недалеко от посольства Японии, в …
€12,00 млн
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с trenajer в Строволос, Кипр
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с trenajer
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Роскошный жилой комплекс предлагает готовые роскошные резиденции из 11 квартир с двумя и тре…
€451,000
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с садом в Строволос, Кипр
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с садом
Строволос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как деловой …
€151,000
Квартира 4 комнаты с furnishings в Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 137 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 137 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€360,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 98 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€215,000
Квартира 2 комнаты с furnishings в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€145,000
Квартира 4 комнаты с furnishings в Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 259 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 259 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€550,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 105 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€280,000
Квартира 2 комнаты с furnishings в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€180,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€270,000
Квартира 4 комнаты с furnishings в Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 162 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€405,000
Квартира 4 комнаты с furnishings в Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 162 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€395,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 2/4
Продается 2-х комнатная квартира в элитном комплексе в стадии строительства в центре Никосии…
€335,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с Storeroom в Строволос, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с Storeroom
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/5
Продается квартира в строящемся комплексе в Хризелеусе ( Криселеуса ), Строволос, Никосия. К…
€162,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/4
Продается 2-комнатная квартира в районе Акрополя у проспекта Аталасса
€258,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/4
Продается 2-комнатная квартира с 2 ванными комнатами в строящемся новом комплексе в районе С…
€195,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 3/5
Продается квартира в строящемся жилом комплексе в Строволосе, Никосия. Высококачественные ма…
€385,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Продается новая 2-х комнатная квартира на первом этаже в районе Строволос. В этих апартамент…
€240,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3/3
Продается 2-комнатная квартира в городе, район Дасуполис, с видом на парк Асаласса в тихом ж…
€275,000
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство, с VillaCyprus, с LuxuriousNicosia в Строволос, Кипр
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство, с VillaCyprus, с LuxuriousNicosia
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 722 м²
Количество этажей 2
ЗОЛОТОЙ ДОМ 2 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. Роскошная вил…
€230,000
Вилла 4 спальни в Строволос, Кипр
Вилла 4 спальни
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 692 м²
Количество этажей 1
ЗОЛОТОЙ ДОМ 1 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. ОПИСАНИЕ Роскошная вил…
€250,000
Квартира в Строволос, Кипр
Квартира
Строволос, Кипр
Этаж 34/34
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни 360 Nicosia - модер…
€970,000
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Строволос, Кипр
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Строволос, Кипр
Площадь 96 м²
Офис в стадии строительства для продажи в провинции Като Полемидия - Лимассол, с 80 т.м. кры…
€210,000
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Строволос, Кипр
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Строволос, Кипр
Площадь 94 м²
Офис в стадии строительства для продажи в провинции Като Полемидия - Лимассол, с 76 т.м. кры…
€210,000
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой в Строволос, Кипр
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Строволос, Кипр
Площадь 96 м²
Офис в стадии строительства для продажи в провинции Като Полемидия - Лимассол, с 80 т.м. кры…
€210,000
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