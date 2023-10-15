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103 объекта найдено
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Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Строволос, Кипр
5
373 м²
3
Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные …
€900,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Строволос, Кипр
4
116 м²
5
Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр Предлагаются современные просторные апартаменты…
€434,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Строволос, Кипр
1
49 м²
Из эксклюзивного района Кипра Кейптаун Лофтс предлагает красиво оформленный комплекс, распол…
€156,098
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на город, с кухней
Строволос, Кипр
3
124 м²
4
Современная малоэтажная резиденция в самом престижном районе Никосии, Кипр Предлагаются апа…
€258,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней
Строволос, Кипр
1
61 м²
5
Современная резиденция с парковкой в престижном районе, рядом с центром Никосии, Кипр Предл…
€145,000
Рекомендовать
Вилла 11 спален
Строволос, Кипр
11
7
1 900 м²
Расположенный в идеальном месте в районе Энгоми в Никосии, недалеко от посольства Японии, в …
€12,00 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с trenajer
Строволос, Кипр
2
3
173 м²
Роскошный жилой комплекс предлагает готовые роскошные резиденции из 11 квартир с двумя и тре…
€451,000
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Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с садом
Строволос, Кипр
1
1
55 м²
Комплекс находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как деловой …
€151,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
4
137 м²
3/1
Продается квартира площадью 137 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
3
98 м²
1/1
Продается квартира площадью 98 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
2
60 м²
1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
4
259 м²
5/1
Продается квартира площадью 259 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
3
105 м²
2/1
Продается квартира площадью 105 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
2
85 м²
1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
3
105 м²
1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
4
162 м²
2/1
Продается квартира площадью 162 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€405,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с furnishings
Строволос, Кипр
4
162 м²
1/1
Продается квартира площадью 162 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Строволос, Кипр
2
2
126 м²
2/4
Продается 2-х комнатная квартира в элитном комплексе в стадии строительства в центре Никосии…
€335,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с Storeroom
Строволос, Кипр
1
1
77 м²
1/5
Продается квартира в строящемся комплексе в Хризелеусе ( Криселеуса ), Строволос, Никосия. К…
€162,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Строволос, Кипр
2
1
124 м²
1/4
Продается 2-комнатная квартира в районе Акрополя у проспекта Аталасса
€258,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom
Строволос, Кипр
2
2
111 м²
1/4
Продается 2-комнатная квартира с 2 ванными комнатами в строящемся новом комплексе в районе С…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom
Строволос, Кипр
3
2
183 м²
3/5
Продается квартира в строящемся жилом комплексе в Строволосе, Никосия. Высококачественные ма…
€385,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Storeroom
Строволос, Кипр
2
2
105 м²
3
Продается новая 2-х комнатная квартира на первом этаже в районе Строволос. В этих апартамент…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Строволос, Кипр
2
2
113 м²
3/3
Продается 2-комнатная квартира в городе, район Дасуполис, с видом на парк Асаласса в тихом ж…
€275,000
Рекомендовать
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство, с VillaCyprus, с LuxuriousNicosia
Строволос, Кипр
4
3
7 722 м²
2
ЗОЛОТОЙ ДОМ 2 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. Роскошная вил…
€230,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Строволос, Кипр
4
4
4 692 м²
1
ЗОЛОТОЙ ДОМ 1 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. ОПИСАНИЕ Роскошная вил…
€250,000
Рекомендовать
Квартира
Строволос, Кипр
34/34
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни 360 Nicosia - модер…
€970,000
Рекомендовать
Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Строволос, Кипр
96 м²
Офис в стадии строительства для продажи в провинции Като Полемидия - Лимассол, с 80 т.м. кры…
€210,000
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Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Строволос, Кипр
94 м²
Офис в стадии строительства для продажи в провинции Като Полемидия - Лимассол, с 76 т.м. кры…
€210,000
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Квартира с водоснабжением, с кладовой, с крытой парковкой
Строволос, Кипр
96 м²
Офис в стадии строительства для продажи в провинции Като Полемидия - Лимассол, с 80 т.м. кры…
€210,000
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