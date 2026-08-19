Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Дериния
  4. Жилая

Жилье в Деринии, Кипр

;
квартиры
49
дома
6
55 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира предлагает удобное и хорошо спланированное жилое…
$237,277
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 3 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Современные апартаменты расположены в тихом жилом районе Диренеи. Ключевые особенности Прос…
$282,402
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 3 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Этот проект представляет собой современный жилой комплекс, расположенный в спокойном городе …
$254,077
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Дериния, Кипр
Вилла
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Это эксклюзивный проект виллы, расположенный в спокойном и спокойном районе Деринеи. Эта раз…
$330,891
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Описание объекта: Famagusta BayView — это исключительный жилой проект, предлагающий великоле…
$216,960
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2
Добро пожаловать в жилой комплекс, расположенный в самом сердце Деринии. Этот эксклюзивный к…
$208,664
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Описание объекта: Famagusta BayView — это исключительный жилой проект, предлагающий великоле…
$268,345
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Откройте для себя эту элегантную новую застройку в самом сердце Деринеи - трехэтажное жилое …
$206,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 3 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Это небольшой жилой квартал апартаментов, который находится в желательном районе Деринья, вс…
$288,348
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Дериния, Кипр
Квартира 1 спальня
Дериния, Кипр
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Famagusta BayView — это исключительный жилой проект, предлагающий великоле…
$165,574
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 спальни в Дериния, Кипр
Дом 4 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Традиционный стиль и просторная вилла с четырьмя спальнями, расположенная в деревне Дериния …
$460,381
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Описание объекта: Famagusta BayView — это исключительный жилой проект, предлагающий великоле…
$211,250
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Откройте для себя эту элегантную новую застройку в самом сердце Деринеи - трехэтажное жилое …
$218,624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Дериния, Кипр
Квартира 1 спальня
Дериния, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Откройте для себя исключительный новый жилой проект в востребованном районе Дериния, предлаг…
$147,362
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Дериния, Кипр
Квартира 1 спальня
Дериния, Кипр
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Famagusta BayView — это исключительный жилой проект, предлагающий великоле…
$154,156
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Дериния, Кипр
Квартира 1 спальня
Дериния, Кипр
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Famagusta BayView — это исключительный жилой проект, предлагающий великоле…
$159,865
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3
Откройте для себя уникальный новый жилой проект в одном из самых востребованных районов Дери…
$269,208
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Этот проект представляет собой современный жилой комплекс, расположенный в спокойном городе …
$194,989
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 3 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Этот проект представляет собой современный жилой комплекс, расположенный в спокойном городе …
$242,260
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 3/3
Продается: Современная квартира по проекту, расположенная на верхнем этаже хорошо спроектиро…
$223,386
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Современный блок апартаментов, расположенный в одном из лучших мест муниципалитета Деринея, …
$247,898
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Эта очаровательная резиденция, расположенная между Деринией и Паралимни, является частью Гор…
$218,624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Дериния, Кипр
Вилла
Дериния, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Двухуровневая отдельная вилла с шестью спальнями в Деринии с документами о праве собственнос…
$557,616
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Дериния, Кипр
Дом 4 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Внедрение зрелища Роскошная вилла с 4 спальнями в Деринее - Видение элегантности и комфорта,…
$1,04 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Описание объекта: Famagusta BayView — это исключительный жилой проект, предлагающий великоле…
$228,379
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Площадь 94 м²
В одном из самых тихих районов Деринеи, рядом с муниципальным амфитеатром и с видом на Фамаг…
$259,986
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Этот проект представляет собой современный жилой комплекс, расположенный в спокойном городе …
$206,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 3 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Этот проект представляет собой современный жилой комплекс, расположенный в спокойном городе …
$254,077
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Откройте для себя эту элегантную новую застройку в самом сердце Деринеи - трехэтажное жилое …
$230,442
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Дериния, Кипр
Вилла
Дериния, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 826 м²
Добро пожаловать в резиденцию, где роскошь встречается с совершенством. Элегантно расположен…
$1,77 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти