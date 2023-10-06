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Квартиры в Лимасол, Кипр
Trachoni
6
Квартира
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473 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
3
160 м²
Эта новая 3-спальная квартира расположена в районе Пилемидия, Лимассол, и выставлена на прод…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
100 м²
2
Продается квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами в Агия Зони. Полностью меблир…
€365,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
127 м²
1
Недавно построенная 2-комнатная квартира на продажу в жилом районе Неаполиса, недалеко от су…
€520,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
1
106 м²
Продается роскошная квартира с 1 спальней в жилом районе Неаполиса, рядом с супермаркетами, …
€550,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
3
146 м²
Эта квартира с 3 спальнями и 4 ванными комнатами является частью нового современного комплек…
€595,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
96 м²
1
Продается квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в новом здании недалеко от Джамбо, Ли…
€302,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
90 м²
1
Впечатляющий трехэтажный комплекс с современным дизайном с чистыми, плавными линиями и ярким…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
85 м²
Современный проект с 3-мя блоками квартир. Расположен в центре города, в пешей доступности д…
€580,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
84 м²
1
Этот проект расположен в районе Айос Иоаннис, Лимассол, недалеко от всех объектов. Он состои…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
75 м²
3
Здание расположено в районе Агия Зони, рядом с частной больницей поликлиники YGIA, в самом ц…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
90 м²
1
Впечатляющий трехэтажный комплекс с современным дизайном с чистыми, плавными линиями и ярким…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
4
225 м²
1
Роскошная 4-комнатная квартира в новом доме, расположенном на тихой улице в Неаполисе, всего…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
3
114 м²
4
Этот проект расположен в районе Айос Иоаннис, Лимассол, недалеко от всех объектов. Он состои…
€790,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
3
2
116 м²
Испытайте лучшее из современного дизайнера, живущего в этом новаторском проекте, который нап…
€589,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
2
2
85 м²
Испытайте лучшее из современного дизайнера, живущего в этом новаторском проекте, который нап…
€349,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
1
1
56 м²
Испытайте лучшее из современного дизайнера, живущего в этом новаторском проекте, который нап…
€239,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
3
2
172 м²
4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2
1
66 м²
2/4
Продается квартира площадью 66 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
2
98 м²
2/4
Продается квартира площадью 98 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€495,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
4
2
146 м²
4/5
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€678,030
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Trachoni, Кипр
4
2
106 м²
4/5
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€524,300
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой
Лимасол, Кипр
4
106 м²
4/5
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€524,300
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Лимасол, Кипр
3
110 м²
2/5
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€333,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
4
146 м²
4/5
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€678,030
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
2
1
58 м²
4/5
Продается квартира площадью 58 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Trachoni, Кипр
3
1
110 м²
2/5
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€333,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2
1
68 м²
3/5
Продается квартира площадью 68 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
3
2
151 м²
5/5
Продается квартира площадью 151 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€523,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
1
100 м²
2/5
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€328,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой
Лимасол, Кипр
2
90 м²
3/5
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€440,000
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