Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Лимасол
  5. Квартиры

Квартиры в Лимасол, Кипр

Trachoni
6
Квартира В архив
Очистить
473 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Эта новая 3-спальная квартира расположена в районе Пилемидия, Лимассол, и выставлена на прод…
€310,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Продается квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами в Агия Зони. Полностью меблир…
€365,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Этаж 1
Недавно построенная 2-комнатная квартира на продажу в жилом районе Неаполиса, недалеко от су…
€520,000
Квартира 1 спальня в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Площадь 106 м²
Продается роскошная квартира с 1 спальней в жилом районе Неаполиса, рядом с супермаркетами, …
€550,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Эта квартира с 3 спальнями и 4 ванными комнатами является частью нового современного комплек…
€595,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Этаж 1
Продается квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в новом здании недалеко от Джамбо, Ли…
€302,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Впечатляющий трехэтажный комплекс с современным дизайном с чистыми, плавными линиями и ярким…
€420,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Современный проект с 3-мя блоками квартир. Расположен в центре города, в пешей доступности д…
€580,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Этаж 1
Этот проект расположен в районе Айос Иоаннис, Лимассол, недалеко от всех объектов. Он состои…
€325,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Этаж 3
Здание расположено в районе Агия Зони, рядом с частной больницей поликлиники YGIA, в самом ц…
€350,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Впечатляющий трехэтажный комплекс с современным дизайном с чистыми, плавными линиями и ярким…
€550,000
Квартира 4 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Этаж 1
Роскошная 4-комнатная квартира в новом доме, расположенном на тихой улице в Неаполисе, всего…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Этаж 4
Этот проект расположен в районе Айос Иоаннис, Лимассол, недалеко от всех объектов. Он состои…
€790,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Испытайте лучшее из современного дизайнера, живущего в этом новаторском проекте, который нап…
€589,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Испытайте лучшее из современного дизайнера, живущего в этом новаторском проекте, который нап…
€349,000
Квартира 1 спальня в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Испытайте лучшее из современного дизайнера, живущего в этом новаторском проекте, который нап…
€239,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 1 спальня в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 66 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€269,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 98 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€495,000
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Trachoni, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€678,030
Квартира 3 спальни в Trachoni, Кипр
Квартира 3 спальни
Trachoni, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€524,300
Квартира 3 спальни с парковкой в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€524,300
Квартира 2 спальни с парковкой в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€333,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 146 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€678,030
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Trachoni, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 58 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€230,000
Квартира 2 спальни в Trachoni, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€333,000
Квартира 1 спальня в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
Продается квартира площадью 68 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€255,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 151 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€523,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€328,000
Квартира 1 спальня с парковкой в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/5
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€440,000

Типы недвижимости в Лимасол

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти