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Жилье в Oroklini, Кипр

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304 объекта найдено
Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной закрытой застройке в востреб…
$450,087
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной закрытой застройке в востреб…
$525,102
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной закрытой застройке в востреб…
$478,939
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной закрытой застройке в востреб…
$484,709
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной закрытой застройке в востреб…
$482,401
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Расположенный в спокойном и живописном районе Ороклини в Ларнаке, этот современный жилой ком…
$240,383
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Расположенное в тихой деревне Ороклини, это частное закрытое сообщество предлагает гармоничн…
$180,028
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в динамично развивающемся районе Ороклини в Ларнаке, этот современный закрытый…
$780,937
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Квартира 2 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в быстро развивающемся районе Ороклини Ларнаки, К…
$283,621
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Квартира 4 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 4 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Предлагаем вашему вниманию современную виллу с четырьмя спальнями, расположенную в спокойном…
$1,46 млн
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Расположенный в уютном и спокойном районе Ороклини, Ларнака, этот закрытый жилой комплекс пр…
$697,238
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Квартира 1 комната в Oroklini, Кипр
Квартира 1 комната
Oroklini, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Расположенный в тихом и живописном районе Ороклини, недалеко от пляжей, центра Ларнаки и осн…
$194,596
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Эксклюзивный жилой проект в живописном районе Ороклини, Ларнака. Расположенные в тихом район…
$490,773
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Расположенный в живописном и уютном районе Ороклини в Ларнаке, этот стильный жилой комплекс …
$277,667
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Пентхаус в Oroklini, Кипр
Пентхаус
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Объявление о продаже двухкомнатного пентхауса с террасой на крыше. Откройте для себя соврем…
$285,354
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Новый комплекс расположен в нескольких метрах от берега предстоящего района Ороклини Ларнаки…
$770,640
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Квартира 5 спален в Oroklini, Кипр
Квартира 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Красивый, просторный и уютный полностью меблированный отдельно стоящий дом, расположенный в …
$987,248
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$855,163
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Квартира 2 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Этаж 2
2-комнатная квартира Двухкомнатная квартира предлагает просторную и хорошо продуманную плани…
$188,547
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этот новый жилой комплекс в престижном районе Ливадия в Ларнаке представляет собой гармоничн…
$239,606
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Эта уютная однокомнатная квартира в Ороклини предлагает комфортное пребывание с просторной с…
$206,807
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Квартира 3 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Современный проект в районе Oroklini Hills, Ларнака. Идеально расположен в районе, который с…
$310,825
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол…
$358,234
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Этаж 2
Потрясающая новая застройка, расположенная на окраине живописной деревни Ороклини, недалеко …
$486,655
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
1-комнатная квартира Однокомнатная квартира предлагает удобное и практичное жилое пространст…
$167,804
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Шагните в мир изысканности и комфорта с этой изысканной квартирой на престижном курорте, пре…
$200,898
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Эксклюзивный жилой проект, расположенный в живописном районе Ороклини, Ларнака. Этот бутик-д…
$159,537
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Дом 4 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Роскошная современная вилла рядом с широким спектром удобств и шумным городом Ларнака. Виллы…
$1,37 млн
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Квартира 2 спальни в Oroklini, Кипр
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Этаж 2/2
Апартаменты с 2 спальнями - Ороклини, Ларнака Эта просторная 2-комнатная квартира предлагае…
$290,102
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Квартира 1 спальня в Oroklini, Кипр
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в Ороклини, Ларнака, всего в 2 километрах от пляж…
$165,446
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