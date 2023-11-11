ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Oroklini
Жильё в Oroklini, Кипр
квартиры
20
дома
7
Очистить
27 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 спальни
Пила, Кипр
3
2
96 м²
Explore this modern, eco-friendly, and energy-efficient apartment complex located in the qui…
€305,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пила, Кипр
3
2
86 м²
Explore this modern, eco-friendly, and energy-efficient apartment complex located in the qui…
€302,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пила, Кипр
2
2
90 м²
Explore this modern, eco-friendly, and energy-efficient apartment complex located in the qui…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пила, Кипр
2
2
82 м²
Explore this modern, eco-friendly, and energy-efficient apartment complex located in the qui…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пила, Кипр
1
1
54 м²
Explore this modern, eco-friendly, and energy-efficient apartment complex located in the qui…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пила, Кипр
1
1
52 м²
Explore this modern, eco-friendly, and energy-efficient apartment complex located in the qui…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пила, Кипр
3
2
142 м²
Добро пожаловать в уникальный закрытый комплекс, расположенный в спокойном и развивающемся р…
€341,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пила, Кипр
2
2
69 м²
Добро пожаловать в уникальный закрытый комплекс, расположенный в спокойном и развивающемся р…
€300,860
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пила, Кипр
3
2
108 м²
Добро пожаловать в уникальный закрытый комплекс, расположенный в спокойном и развивающемся р…
€310,650
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пила, Кипр
2
2
89 м²
Добро пожаловать в уникальный закрытый комплекс, расположенный в спокойном и развивающемся р…
€236,150
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пила, Кипр
1
1
61 м²
Добро пожаловать в уникальный закрытый комплекс, расположенный в спокойном и развивающемся р…
€157,650
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Oroklini, Кипр
2
2
70 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в безмятежном и живописном районе Ороклини в Ларн…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
1
1
45 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в безмятежном и живописном районе Ороклини в Ларн…
€128,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Oroklini, Кипр
1
1
45 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в безмятежном и живописном районе Ороклини в Ларн…
€108,500
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Oroklini, Кипр
5
230 м²
Красиво оформленный район, который имеет переднюю и центральную позицию завораживающего вида…
€1,09 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Oroklini, Кипр
4
120 м²
15 вилл в комплексе закрытого типа в Ларнаке. Бассейн включен во все виллы. Описание вилл: …
€470,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Пила, Кипр
1
47 м²
3
Современный курортный комплекс с бассейном, спа-центром, зонами отдыха, Пила, Ларнака, Кипр …
€123,240
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Oroklini, Кипр
5
3
241 м²
Расположенный в безмятежном районе Ороклини в Ларнаке, большой закрытый общественный комплек…
€1,03 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Oroklini, Кипр
4
2
204 м²
Расположенный в безмятежном районе Ороклини в Ларнаке, большой закрытый общественный комплек…
€854,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пила, Кипр
5
317 м²
2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пила, Кипр Предлагаются виллы с открыт…
€728,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Пила, Кипр
3
63 м²
3
Закрытая резиденция рядом с британским Университетом UCLan, пляжами и центром Ларнаки, Кипр …
€248,640
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пила, Кипр
2
61 м²
3
Меблированные апартаменты в резиденции с бассейнами, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты…
€500,092
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с Spalni
Oroklini, Кипр
4
1
100 м²
1
Продается дуплекс площадью 100 кв.м В Ларнаке. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€259,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Oroklini, Кипр
4
2
204 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 204 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€580,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Oroklini, Кипр
3
2
142 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Oroklini, Кипр
4
2
146 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 146 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Oroklini, Кипр
4
2
162 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€395,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL